親子共讀：專業指導培訓 協助出書參賽 培育香港插畫師 創作貼地繪本

文︰顏燕雯

由創意創業會主辦、文創產業發展處資助的「飛躍繪本」香港繪本插畫師國際書展推廣計劃，共有8名新進繪本插畫師入選。他們自去年底開始參與多個專業創作指導及培訓工作坊，並獲得內地及海外的重要繪本或插畫比賽資助參加。他們對繪本創作充滿熱誠，並在計劃推動下各自創作一本無字繪本，為未來創作之路踏出第一步。

其中一名新進插畫師黃珮嘉（Amy Chai）為一女之母，女兒已經4歲。她畢業於香港理工大學廣告設計系，並創立插畫品牌「Amy Chai is drawing」，以往主力從事廣告插畫，作品題材多來自生活，以幽默手法分享與丈夫、女兒和兩隻貓的生活經歷。到了女兒兩歲多，開始明白繪本內容後，Amy便開始創作一些互動書及幼齡故事，去年出版的繪本Outside the Bowl便是因此而誕生。

為女兒設計「反轉睇」繪本

「以前畫插畫，是把發生了的事情繪畫出來，題材始終有局限，自從跟女兒一同看書，發現兒童繪本有很大的吸引力。記得有一次和她一同看日本《野貓軍團》系列的繪本，她問我為何書本一定要打直看而不能反轉來看，我驚訝小朋友的想像空間原來這麼大，決定要創作一本她喜歡的書，於是報讀一些相關課程，之後有了Outside the Bowl的初稿。」Amy說，及後因參加「飛躍繪本」，要提交一本繪本，成為推動她完成這本書的動力。Amy形容Outside the Bowl是一本有「機關」的書，當中有一些頁數真的要把書反過來看，完全滿足女兒的好奇心。Amy更憑此書獲日本插畫師協會評選為2023年優秀插畫師獎。

漫畫家轉畫繪本:要篩選精髓

另一名參與的插畫家姜智傑（Keung）育有兩個念初中的兒子。修讀插畫設計課程出身的他，曾於COCO!漫畫雜誌推出多部漫畫作品，其中《森巴》系列連載超過13年，讀者對象主要是6至12歲小學生。在漫畫界有多年經驗的他，畫繪本應該沒有太大難度？Keung卻指創作無字繪本與畫漫畫是兩回事，「平日我畫漫畫以輕鬆搞笑為主，並要清晰地傳遞故事內容，可以用很多『格』來表達；無字繪本則要取捨內容，篩選最精髓的部分放在同一『格』，甚至可以把一些周邊的故事放在圖畫的一邊，這些我也是在導師指導下領會的。」

超越時空 無字繪本激發想像

Keung獲「飛躍繪本」資助創作的全新作品Life of A Painting，講述一幅畫落入不同人手中的經歷。每頁插圖都可看到人物或環境均十分豐富，故事背景並沒有註明地點和年分，所以有時我們會看到一個紳士打扮的人物出現，在街頭轉角又會看到一個港式垃圾桶。Keung指這就是無字繪本有趣之處，讓讀者想像和思考，自己尋找書中有趣的地方。這本繪本最終入選「2024國際無字書大賽」最後16強，成為首名獲香港特區政府資助並在有關比賽中入圍的香港繪本插畫師。

[Happy PaMa 教得樂 第525期]