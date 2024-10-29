明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第525期

Happy Pa Ma

正向教育：校園推廣精神健康 師生動起來 出汗減壓增抗逆力

【明報專訊】香港師生壓力之大，一直為社會詬病。為了更全面、更有系統地在校園推廣精神健康，教育局在本學年推出《4Rs精神健康約章》（下稱《約章》），建議學校從休息（Rest）、放鬆（Relaxation）、人際關係（Relationship）和抗逆力（Resilience）四方面入手，以具體行動，促進師生身心健康。不過，不少校長反映，學界正面對龐大的收生壓力，大家能放鬆的空間不大。

本刊今期訪問了兩位教育有心人，分別是天主教領島學校校長李安迪，以及五邑鄒振猷學校校長鄭麗娟，分享他們如何在夾縫中鑽出空間讓學生、教師「唞唞氣」，做法值得同儕借鏡。

文︰沈雅詩

作為衛生署「健康促進學校計劃」委員會委員兼天主教領島學校（下稱領島）校長的李安迪，不論對學童或教師團隊的精神健康，都同樣關注，但他不諱言，這個問題背後牽涉一籃子因素，並非單靠推行《約章》便可解決。「除校園生活，學生的家庭生活是否如意，都直接影響他們的精神健康；另外，當家長都熱中於追棒『學術型』學校時，課業太輕鬆的學校，就未必受歡迎；同樣，現在是學界最艱難的時期，適齡學童減少，大家都要想盡辦法避免縮班殺校，我覺得是很難減少到老師工作量。」

運動放鬆身心 促進人際關係

但話說回來，雖然外圍大環境無法控制，李安迪也嘗試從校園的細微處入手，減輕師生壓力，包括透過增設運動時段，鼓勵師生齊齊出汗減壓。「我很認同雷雄德博士（香港教育大學健康與體育學系高級講師）所講，其實想小朋友精神健康，不用搞太多『花臣』，只要給他們每天做適量運動。運動會釋放多巴胺，令人覺得快樂和放鬆，孩子消耗了體力，晚上自然會早些休息；此外，運動也有助鍛煉意志，提升抗逆力，而參與團隊運動，更可促進人際關係。這全部都是教育局所講的4Rs。」

去年，領島小試牛刀，在每天午飯後的30分鐘午息時段，開放校內運動場地，由體育科教師當值，讓學生參與不同運動項目，包括籃球、足球、跳繩、呼拉圈或一些可舒展筋骨的小遊戲，效果出奇地理想，李安迪說︰「我們見到，學生在下午上課時，特別是SEN或平日愛『郁身郁勢』那些，都集中多了，坐定一些。」

設運動時段 引入不同項目

有見及此，該校在今個學年起，除沿用去年午息運動計劃，更重新規劃課時，不單把各級每周兩節的體育課變成「連堂」，以省卻轉堂時間，還於每周五下午撥出一小時的課時，讓全校學生齊齊做運動！「為解決校舍空間不足的問題，低年級同學會留在學校做運動，高年級同學則會步行到鄰近的何文田體育館，使用場地設施。」適逢教育局在今年3月，向全港官津及直資學校發放了一筆過15萬元培養學生做運動的「MVPA60」津貼。李安迪透露，津貼正好有助領島在周五的運動日，引入更多不同類型的運動項目，包括仿真溜冰、Padel（板式網球）、柔道、游泳等供學生體驗。

為鼓勵亦方便大家做運動，學生每天均可穿上體育服和運動鞋上學，教師亦然，「因為在每天的午息及周五的運動日，其他科任老師也需輪流協助體育科老師一起照顧學生，既然如此，我提議同事不如趁這段時間跟學生一起做運動，一來可輕鬆一下，二來亦可增進師生感情，所以現在同事是可以穿運動服、波鞋上班的」。

善用AI分擔教職員工作

李安迪素來在教育界的形象，都是一個IT達人，因此，他亦善用人工智能（AI）去分擔教職員部分工作，以減輕他們的職場壓力。在教學方面，早在上學年，領島在中、英、數3科已引入AI電子學習平台，AI能持續審視學生的答題能力，給予合適程度和數量的練習題，有了AI的協助，教師便毋須花費大量時間批改習作，更可騰出空間去協助能力稍遜的學生；學校也建構了一個資料查詢系統，AI可即時解答教師關於教育局《學校行政手冊》、《教育條例》、《教育規例》等指引內容，甚至可翻查學校會議紀錄，讓教師在籌備教學活動時，節省搜尋資料時間。行政方面，領島開發了兩個系統，一是精簡病假申請及統計程序，另一則能自動編排代課人手，大大減輕副校長的工作量，「以往副校長可能需要花半小時去處理，現在系統一分鐘便能完成」。但他補充，「正向領導」對建立正向的校園氛圍，也起關鍵作用，「若校長能以身作則，在龐大工作壓力下也表現得樂觀、正向，我相信同事是會受感染的。」●

關愛校園營造「家」的感覺

連續13年獲香港基督教服務處、教育局及香港輔導教師協會頒發「關愛校園」獎的五邑鄒振猷學校，在去年榮升校長的鄭麗娟帶領下，「家」的感覺更為濃烈。「家代表溫暖、有愛、能放鬆的地方，所以不論是策劃各種活動、環境空間佈置，我都刻意把學校營造得像家一樣，始終學生和老師逗留在學校的時間都很長，我很希望他們能夠享受在學校裏的生活，有愉悅感，這個與教育局所提倡的《4Rs約章》，可說是一脈相承的。」

「秘密基地」 學生自由玩樂

走進五邑鄒振猷學校，會發現每個樓層都擺放了小沙發，給孩子於小息及午息時，舒適地坐着聊天。不過，要數最特別的，一定是學校去年新落成、專供學生自由玩的「秘密基地」！提起這個創意構思，鄭麗娟得意洋洋地說︰「這個本來是地下後樓梯用來擺放雜物的地方，我靈機一動，是否可以改造成一個讓小朋友玩樂的空間呢？」一如她所料，這個有各種玩具和圖書的「秘密基地」，極受孩子歡迎，現於休息時段會開放給各班輪流使用，冀盡量滿足全校學生的需要。

除了提供空間讓學生三五知己一起玩，鄭麗娟亦很重視他們的群性發展，於是，她上任校長後，便增設「遊戲課」，「低年級每周一節，高年級隔周一節，用課時來一起玩集體遊戲！我希望孩子可以從遊戲中跟同儕建立關係，以及學習跟別人溝通、合作、妥協、守規矩等，並且懂得面對勝敗。玩完遊戲後，老師會跟學生做debriefing（解說），帶領他們反思，而不是玩完便算」。

另一個提升聯繫感的點子，是「班．家」計劃，鄭麗娟透露，逢周五放學前，各班都有30分鐘「We Time」，班主任會跟學生輕鬆聊天，「雖然今年的時間表較緊湊，只能撥出20分鐘，但我都想盡量保留這個時段」。與此同時，班主任與學生也會不時合作，精心佈置他們的「家」，「每班的佈置都不同的，各有特色」。

促進學生的精神健康，教導他們以正面態度處理情緒、應對壓力，是整份《約章》的重點，五邑鄒振猷學校本學年便重新編寫生命教育課程，加強情緒教育。「今年我們會在生命教育課加入靜觀減壓的練習，全校亦會一起製作心靈瓶，期望學生能掌握到一些方法，當負面情緒來襲時，能幫助自己慢慢沉澱，安靜下來。」

出外用膳調整空堂 緩教師壓力

除了學生的精神健康，《約章》亦提及學校須關注教師的精神健康。記者單刀直入，問鄭麗娟可有妙法減輕同事的工作量，令他們不用加班？她搖頭苦笑︰「我也很想能做到！但現實是，現在整個教育界也面臨很大的衝擊，因為收生壓力大，很多學校都需要不斷增值，以致老師的工作量再加倍。我能做到的，是協調好老師的課堂時間表，讓科組老師都有相同的『空堂』時間，那麼，他們便能一起開備課會，而不用留待放學後才召開，免得他們太夜下班。」

雖然無法減輕教師團隊的工作重擔，但鄭麗娟也有不少暖心舉動，使同事能感受到被愛及關懷，包括一反小學教師不准離校午膳的傳統，讓每名教師在每個循環周，至少有一次機會外出用膳「唞唞氣」，「因為想老師午膳時間充裕些，在編排時間表時，他們外出用膳的那一天，我們會在飯後安排多一堂『空堂』，老師便可以吃得舒舒服服，不用『趕頭趕命』」。她還說，結合「好友相伴」計劃，只要教師事先提出，當天更可選擇一個同事結伴外出用膳。

Secret Angel默默守護

此外，該校上學年亦開展了「Secret Angel（秘密天使）」計劃，教師團隊每個人都會成為其中一人的秘密天使，也會被其中一個秘密天使默默守護，「同事反應十分好，有人久不久便會向守護對象送出打氣小卡，有人又會收到秘密天使的小禮物，大家都很窩心」。

最後，值得一提的是，學校於今個學年增設下午3:00至6:00的課後託管服務，相信有助減輕雙職父母的精神壓力。「一直以來，家長對於課後託管的訴求都很大，因為他們在功課問題上，常與小朋友產生衝突，壓力很大。」但平衡雙方利益後，鄭麗娟決定中間落墨，「託管首兩小時，主要讓孩子專心做功課、溫習默書，其間也設兩個小息，當小朋友完成任務後，最後一小時，我們會開放學校今年新添置的運動器材，包括AI跳繩機、電子互動地板、單車機，供他們使用，讓學生開開心心做一小時運動才回家，免卻他們有被罰留堂的感覺」。

[Happy PaMa 教得樂 第525期]

上 / 下一篇新聞