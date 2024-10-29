韓式玫瑰辣炒年糕 牛奶忌廉點睛

100%米製年糕煙韌 原條買有嚼勁

玫瑰辣炒年糕是意韓合璧的新派年糕，在傳統韓式辣炒年糕中，注入意式rosé sauce或稱pink sauce的番茄忌廉醬汁，當地常見版本是加入茄汁、忌廉及辣椒粉等材料，令醬汁濃稠，香辣中帶奶香。這款年糕大受當地年輕人喜愛，不時出現在韓國電視節目上，連《黑白大廚：料理階級大戰》評審之一的白種元及不少名廚亦曾在網上示範。我的玫瑰辣炒年糕版本，簡化了醬汁材料，以牛奶、忌廉和辣椒粉為主，令味道不會太複雜，並使用香港容易買得到的材料，在家也能輕鬆煮出韓式風味。

在我備料之際，女兒Tiffany告訴我，「買韓國年糕，要揀100%米做的」，因為煙韌又有米香。購買時留意包裝上的成分是否只顯示米和水這兩種材料。另外，她還提醒我避免購買已切成片狀的年糕，最好購買條狀，因較有嚼勁，口感更佳。另還要準備牛奶、鮮忌廉、韓式魚板、煙肉、法蘭克福腸、味醂及韓式辣椒粉。

先拌勻牛奶和鮮忌廉（whipping cream），兩者比例為1比1，合共約300毫升。另我選了蘋果木煙熏煙肉，這會帶點蘋果木香，並將之切片。而香腸，我則選了肉質細膩的法蘭克福腸，並切段。另可到韓國食品店或大型超市購買韓式魚板，將之切條。加入魚板後帶少許魚腥味，因此要備味醂辟腥。

年糕煠好即放入醬汁 免黏纏乾身

今次需要同時使用兩個爐頭，因為要一邊炒香醬汁和材料，一邊煠年糕。當年糕煠好時，要即時放進醬汁中拌勻，避免因年糕擺放太久而互相黏纏及變乾身。若只有單爐頭，我建議先用一隻易潔鑊煮好醬汁，放置一邊。接着用另一鍋滾水煠年糕。年糕煮好便放進有醬汁的鑊內，拌勻，再重新煮熱即可。

如有兩個爐頭，先燒熱一鍋水。待水滾起期間，燒熱另一隻易潔鑊，以中火煎煙肉。今次示範用的煙肉較肥，我便不下油煎。如用瘦煙肉，可加橄欖油或少許牛油煎香。這次只需取煙肉的香味，所以不用煎至焦香，只需煎得乾身，散發肉香便可。當逼出煙肉油分時，再加進法蘭克福腸，炒勻；隨即加入辣椒粉及一半（約150毫升）分量的牛奶忌廉，拌勻煮熱。緊接着加進魚板和約120毫升牛奶忌廉，煮至法蘭克福腸熟透。

煮熱醬汁期間，把年糕放進另一個鍋中煠，至熟透浮面，即撈起，直接放進醬汁鑊中拌勻。加入味醂，煮熱後，將年糕盛起，再在年糕上澆一圈剩餘的牛奶忌廉，灑些辣椒粉，即大功告成。如烹調時，覺得醬汁偏少，可加1至2勺煮年糕水或適量牛奶忌廉，後者會令醬汁更加濃稠。

熱辣辣的年糕掛滿香濃醬汁，辣中帶奶香，煙韌有咬口。韓式辣椒粉偏香，今次食譜的辣椒粉分量屬微辣，嗜辣者可增加分量至自己喜愛的辣度。家中若有小朋友不吃辣怎麼辦？那便以茄膏取代辣椒粉，法蘭克福腸改為小朋友喜愛的脆皮芝士腸。做法與辣版相若，不同的是當煙肉逼出油分時，加茄膏炒勻，再加脆皮芝士腸，餘下做法相同。上桌時可隨喜好灑上適量芝士粉，特別「芝」味！●

食譜：玫瑰辣炒年糕

工具：易潔鑊連鑊鏟、鍋、湯勺

材料（4人分量）：

韓式條狀年糕……450克

韓式辣椒粉……約3茶匙

煙肉（切件）……100克

韓式魚板（切條）……4片

法蘭克福腸（切段）……3條

牛奶……150毫升

鮮忌廉（whipping cream）……150毫升

味醂……2茶匙

煮年糕水（可不加）……適量

備料貼士：

1.法蘭克福腸：

在4℃雪櫃解凍後取出，放置室溫回溫約15分鐘，然後抹乾水分，切段。每段長度與年糕相若

2.韓式魚板：

從包裝袋取出，不用解凍，直接切條

做法：

1. 燒一鍋水，待滾

2. 牛奶和鮮忌廉拌勻

3.燒熱另一隻鑊，用中火將煙肉煎至乾身，逼出油分時，加入法蘭克福腸，炒勻

4.把大約150毫升牛奶忌廉、3茶匙辣椒粉加入原本煮煙肉及法蘭克福腸的鑊中，拌勻後煮熱

5.加入魚板，拌勻，再把120毫升牛奶忌廉加進鑊中，煮至法蘭克福腸熟透

6.煮熱忌廉汁期間，把年糕加進燒滾水的鍋中，煮至浮面，撈起，瀝水

7.年糕加入煮忌廉汁及材料的鑊中，拌勻，再加味醂。煮熱後，關火並上碟，在年糕上澆一圈牛奶忌廉，再灑1茶匙辣椒粉，即成。煮熱期間如忌廉汁偏少，可加1至2勺煮年糕水；如偏好濃稠口感，改加適量牛奶忌廉

●有片睇

想跟Son姐學做玫瑰辣炒年糕？

立即去片：link.mingpao.com/83208.htm

●烹飪達人

張慧敏（Alison，Son姐），曾任資深獵頭人，現為企業培訓顧問，亦是著名親子、職場專欄作家。由於自幼跟隨母親習廚，培養對烹飪的興趣，學得一手好廚藝，精通中、西、東南亞、日韓等多國菜，擅於簡化複雜食譜，讓新手享受入廚的樂趣。

文：張慧敏

場地提供：Gaggenau Culinary Studio @ KI Island South Galleria

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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