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旅遊

小梅沙海洋世界回來了 巨柱魚缸360°投影show

【明報專訊】自從去年深圳地鐵8號線開通鹽田路至小梅沙段後，小梅沙的旅遊點就如雨後春筍般，大型旅遊建設一個接一個地啟用，小梅沙沙灘、小梅沙海濱棧道、疊翠湖郊野公園及美高梅酒店，標誌着這個深圳老牌景點送舊迎新。馬不停蹄又見2019年底停業重修的小梅沙海洋世界，趕及在本月初國慶日建成開放。除了引起新聞熱話的「機甲鯨鯊」外，這座全國最新的海洋主題樂園還有什麼特色？今次就走進去，大玩特玩！

小梅沙海洋世界場館面積達6萬平方米，由三角形鋁板和玻璃幕牆結合而成的建築未來感滿滿，原來是以鸚鵡螺為原型，難怪「旋」得有型！走進3層高的館內，最矚目的就是「青藍洞大廳」的超巨型圓柱魚缸，當劇場《敖寶敖仔化龍記》上演時，巨型魚缸即變成屏幕，投影一幕幕由沙甸魚、鯊魚等追逐的震撼場面，據說是內地首創360度激光投影主題騷。除了這個大廳，館內還有4個展區，極地館重點看北極熊和企鵝；熱帶館除有眾多熱帶生物外，還有一道人人都愛走一轉的吊橋；鯨豚館目前未有鯨魚也未有海豚，但有條海底隧道，可以讓遊人體驗潛水；海獅混養館則有趣怪的海獅、海象等。

人氣劇場各有特色 或排隊數十分鐘

其實園內最吸引人龍的地方並不是觀看動物的展區，而是各個劇場，包括鯨豚劇場上演的《梅沙之眼》、歡樂劇場的《勝利大拯救》，以及在鯨鯊池上演的《人魚秘境》等，在繁忙時間可能要排隊數十分鐘才能入場。每場騷各有特色，《梅沙之眼》看到海豚飛躍；《勝利大拯救》則有海獅登場，聽着指令做不同可愛動作，如用頭頂球、溜滑梯等，還幫忙將水上垃圾掉進垃圾箱，宣揚環保；《人魚秘境》可以觀賞潛水好手扮演舞姿翩翩的美人魚，與池裏大大小小的魚一起游弋水世界。園內還有不少表演，如開園的巡遊《海洋歡樂派對》、與白鯨共演的《深海之吻》等。記得入園後記低表演時間表，校準時間早一點排隊。

模擬去極地 俯衝震盪滑翔

除了各式各樣的動物表演外，小梅沙海洋世界排隊最花時間的，是全國首家極地主題飛行影院，上演《極地飛行》，排隊還有可能超過1小時，不過還是值得。坐上影院的特製椅子並繫上安全帶後，便會進入「頭搖又尾擺」的飛翔境界，模擬上天下海去極地，又俯衝又震盪又滑翔，滿瀉的特效讓大家的旅程很滿足。園內亦有不少餐廳和小食亭，食物品種應有盡有，熱狗、雞髀、涼皮等中式西式都有，各適其適。●

小梅沙海洋世界

地址：深圳市鹽田區小梅沙國際都市親海度假區

開放時間：平日上午10:00至下午5:30，周末及假日上午10:00至晚上7:00

票價：試業價成人240人民幣（透過微信小程序早一天或以上訂票230人民幣）；小童及長者150人民幣；身高1米以下小童及滿70歲長者免費

交通：乘深圳地鐵8號線至小梅沙站A出口，再經鹽梅路步行約10分鐘前往

查詢：86 755 40000 11533

●旅遊錦囊

證件：回鄉卡

匯率：1人民幣約兌1.1港元

文：綽希

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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電郵：feature@mingpao.com

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