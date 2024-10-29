銀髮棒球員跑跳撲 赴台挑戰長者界甲子園

自知水平相差遠 加操一周練3、4日

台灣的不老棒球聯盟成立超過10年，每年年底均舉行不老棒球大會師，聚集台灣9個縣市、19支不老棒球隊共超過600名球員。而由年逾60歲的本地長者組成的棒球隊「香港傳耆」繼去年首次征台後，今年再接再厲，11月初將到台中參賽。採訪當日，一班長者球員正密鑼緊鼓練習，作友誼賽，從下午3時練習至接近6時，直至棒球服染上紅土才捨得離開。

加入棒球隊2年的鄭麗燕去年曾赴台參賽，她說大開眼界：「棒球在台灣很流行，他們很多人從5歲打到60幾歲，我們60歲才開始玩，（水平）相差很遠，但是收穫很好的經驗。雖然成績不算理想，但起碼有一分突破，對我們來說已很鼓舞！」自知與對手能力有明顯差距，但一班長者並非單純志在參與，他們不止自行加操，每星期練習3、4日，連練習賽也卯足全力，在場上不時聽到清脆利落的擊球聲，還有精準的接球、敏捷上壘的身影，熾熱程度不亞於真實球賽。在旁觀戰的香港棒球代表隊成員翁浚暐有份訓練這班長者棒球員，不時為他們打氣、歡呼，「他們的球技明顯見到進步，初期10至15分鐘已要喝水、休息，但現在甚少聽到他們喊累」，連一眾貪靚女士步出戶外，也不再撐傘，可見他們對棒球的認真與投入。

按長者強弱點調整運動規則

不少人以為棒球運動強度高，對樂齡族而言或較吃力，但加入球隊3年的賴業榮說不一定，身為中外野手的他，主要負責在外野區接高飛球，「其實運動量不算很大，要擊球手擊出的球很遠，我才需要追球」，加上棒球分工仔細，擅長跑步、擊球、投球的長者可分別在不同崗位發揮所長。翁浚暐認為沒有一項運動不適合長者，只要依照他們特性調整運動規則，所有人均可落場參與。「長者棒球的場地較小，他們投球相對不用扔那麼遠，對肩膀和手的負擔沒那麼大，規則上亦不容許他們滑壘、盜壘」，所用的球也比一般棒球柔軟，降低被球擊中的受傷程度。不過他補充：「這些調整每年都會改變，見到他們的能力愈來愈強時，我會刪減一些規則，令到賽事更貼近一般的棒球比賽。」

社企Eldpathy創辦人陳浩民多年前引入高齡體驗衣，在長者導師的帶領下讓學生、年輕人提早體驗變老；今次創辦長者棒球隊，不止鼓勵長者追夢，亦延續其跨代交流的理念。這班長者棒球員除了是「香港傳耆」的隊員，同時亦有所屬球隊，會與小學生合組成跨代棒球隊互相較勁。近年他們亦會到特殊學校，教有特殊教育需要的學生打棒球，「我們想嘗試，（這些活動）會否可為一些有需要的同學帶來能量？再者現在年輕人很少有機會接觸爺爺奶奶，希望藉此建立跨代的關係」。

香港跨代棒球聯盟Instagram：hkigbl

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