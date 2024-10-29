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老友記齊落D 舞動那些年快樂 重拾社交

【明報專訊】「大家一齊抹窗、潛水，再轉圈！」背景傳來1991年李克勤的歌曲《護花使者》，舞池內眾人跟着節奏，向左向右，向前向後，重現1980年代disco的經典舞步。經過一番熱舞，時針剛好指向下午4時，他們擦擦汗，回到日常——買餸的買餸，吃tea的吃tea，還有些趕去接孫仔放學。

這間只在日間營運的disco，專為長者而設，幾乎每個月都在鰂魚涌社區休憩空間「舍區」限定開放，吸引不少長者專程到來跨區跳舞。兩名來自藝術界的搞手，不止復刻上世紀的disco文化，還想透過與一班長者「落D（disco）」，喚起那些年的回憶與快樂，促進社交健康。

上世紀80年代是香港disco的黃金年代，落D不止是當時年輕人最愛的消遣活動，disco文化還影響衣著、髮型、音樂，甚至衝擊社會價值觀。「今時今日尖沙嘴廣東道名店林立，但在1980年代同一條廣東道，起碼有3間大型disco：Canton Disco、Hot Gossip和Apollo 18，還有一些小型的pub在漢口道、北京道、亞士厘道等。」剛登六的趙善求（Terry）憶述當年下班後「食飯、睇戲、落D」幾乎是指定動作，與大伙兒在尖沙嘴跳舞跳到凌晨1、2時，再搖1小時巴士回到位於荃灣的家，翌日照常上班是也。

Disco夜夜笙歌，愈夜愈熱鬧，但不僅限於夜晚，那時還流行Noon-D，即afternoon disco，從中午12時營運至晚上6時，而且不賣酒，讓18歲以下的青少年都可一嘗落D滋味，Terry說：「當時中環的Disco Disco Noon-D有紅豆冰提供，很受歡迎的！」直到1990年代，卡啦OK出現，disco漸漸沒落。當年「日蒲夜蒲」的年輕人，今日已屆六旬，但說起那些年的盛况，仍不自覺泛起十八廿二時的青春笑容。

復刻disco 吸引樂齡族走出家門

「山中小市」創辦人賴閃芳（閃閃）與Hook Dance Theatre藝術總監何靜茹（Frankie）正是看中disco是樂齡族的集體回憶，兩人去年中策劃「銀齡的士高」，重現disco文化，不止在場內設置「閃令令」的鏡球、播放經典舞曲，大家還一起勁歌熱舞，鼓勵長者走出家門，與社區建立連繫。閃閃說：「跳K-pop，是他們年代沒有的東西，要花很多力氣才能吸引他們來，但disco是不需要的，在他們記憶內本身就存在，他們要覺得熟悉、安全才願意嘗試其他東西。」有些長者即使是第一次來，只要給予他們些許時間熟悉環境、放下「偶包」，幾首歌後已從場邊椅子移動至舞池中央，毋須指示，身體已能自動「輸出」舞步，「這就是回憶的力量」。

「當我聽到disco音樂，我就會回想起原來當年我是這麼開心的，不再想一些難過的事情，起碼活在當下這一刻。」今年62歲的黎嘉敏（Melissa）尤其喜歡聽Bee Gees的You Should Be Dancing、Night Fever，至今已參加過七八次Noon-D。一般長者中心多是提供粵劇、八段錦等興趣班，Melissa說：「這裏沒那麼悶，你想想，（在這裏）可以穿得漂亮些，周圍有鏡球閃爍着，又可以動一動身體，開心很多！」

怕退休後一無是處 渴望與世界連繫

在一個半小時的Noon-D，樂齡族就像上了電一樣，在導師的帶領下勁歌熱舞，不少人活動完結後一身汗離開。Frankie在設計活動流程時，除了預留時間讓他們熱身和緩和身體，在播放一輪快歌後，特地插入慢歌環節，讓他們飲水、休息之餘，「還要讓他們聊天，緬懷青春時代；他們會說這首歌有什麼回憶，又講起以前播到某首歌時心儀男生邀請自己跳舞……你見到他們的樣子，是會流露出18歲時的笑容」！當年的disco正正就是社交場合，閃閃留意到他們其實很渴望與世界連繫，活動期間，他們又會打卡影相，在社交平台發布美照，甚至跳舞期間突然與朋友FaceTime（經過一輪教育後已沒有再出現），都是希望與世界接軌，不是退休後就等於nothing，「我父母退休時是很不開心的，原來突然間沒有工作，在社會上會變得一無是處，是會消失的，但其實不應該這樣」，閃閃說。她們希望透過disco，以回憶為誘餌，吸引長者離開家門，出外結識朋友，回應他們的身心需要。

放鬆腦袋身體 釋放壓力

目前Noon-D主要在鰂魚涌舍區舉辦，參加的老友記來自港九新界，閃閃希望活動可以在更多社區落地開花，接觸到不同社經地位的樂齡族，「（Noon-D）雖然未必能解決他們所有問題，但會否都可調劑到他們的生活呢？」就如當日有一名新參加者，照顧媽媽20多年，一直沒有運動習慣，也甚少出門，但在這一個半小時的活動，他慢慢放鬆腦袋、身體，離開時，已沒有先前的拘謹，找回久違了的笑容。●

鰂魚涌舍區Instagram：quarryside.hk

文：張淑媚

編輯：梁小玲

美術：朱勁培

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