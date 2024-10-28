明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
人生下半場

健康

姿治通鑑：擰毛巾練肌力 遠離媽媽手

【明報專訊】俗稱「媽媽手」的狄奎凡氏症（De Quervain's disease），不止是媽媽育兒期間的煩惱，也是都市人常見痛症之一。狄奎凡氏症學名為狹窄性腱鞘炎，是指拇指伸肌腱和外展肌腱在橈骨莖突（位於腕關節外側）附近受到壓迫和發炎的現象。讀者可以嘗試握拳，將拇指包在拳頭裏，然後將手腕向小指方向彎曲，如果此動作引起疼痛，則有可能患上媽媽手。

由於此病症常見於頻繁抱嬰兒、正經歷育兒期的媽媽，故俗稱「媽媽手」。然而，任何需要長時間重複拇指和手腕動作人士都可能受到影響。例如育嬰人士、園丁、髮型師、音樂家等。另外，現今大家「機不離手」，長時間使用電子產品，無論是用手機打字、滑動熒幕，還是用鍵盤打字，這些反覆手腕動作都容易加劇肌腱和腱鞘之間的摩擦，造成勞損。

拇指側痛 活動範圍受限

拇短伸肌和拇長外展肌分別負責拇指的伸展及外展動作。它們的肌腱由一個共同的腱鞘包覆，負責協助拇指活動。當腱鞘發炎或變厚時，肌腱在移動過程中受到壓迫，導致疼痛與不適。這種發炎多半發生在橈骨莖突部位，特別是拇指和手腕頻繁做重複動作時，肌腱和腱鞘之間的摩擦增加，因而導致發炎。

媽媽手主要症狀為手腕拇指側疼痛，拇指活動範圍因而受到限制，例如伸展拇指或手腕旋轉時感到困難。這疼痛亦可能會由拇指側的手腕一直延伸至前臂，並在用力握東西或轉動手腕時加劇痛楚。患處一般會有輕微腫脹，甚至有硬塊。

儘管媽媽手有時是難以避免，特別是對新手媽媽或某些職業人士，但採取以下措施可以有效減少發病風險：

1.避過度使用拇指和手腕

長時間做重複動作時，應定時休息，讓手腕得到充分的休息。

2.保持正確姿勢

抱嬰兒時，應避免單一姿勢持續太久，可選擇使用嬰兒背帶或其他輔助工具來減輕手腕的負擔。

3.手部肌力和柔韌度訓練

在家中每天以雙手擰乾濕毛巾，左右手交替10至15次，每次維持擰乾姿勢5秒來強化前臂和手腕的肌肉。另外亦可將雙掌合攏，五指貼緊，慢慢地將所有手指展開並盡量伸直，使手掌與手指成最大角度，維持20秒；每天做最少3次來增加手指的柔軟度。

4.避長時間用手機或鍵盤

現代人使用電子產品的時間愈來愈長，適當限制使用時間並定時休息，可以有效減輕手腕壓力。

香港中華基督教青年會提供物理治療服務，詳情可致電2783 3616或登入bit.ly/ymca_mamahand查詢。

文：王凱婷（香港中華基督教青年會註冊物理治療師）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

相關字詞﹕痛症 手腕 拇指 狄奎凡氏症 媽媽手 姿治通鑑

上 / 下一篇新聞