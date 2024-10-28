壽從筆端來 書法鍛煉腦力體力

書法聯繫養生，因為它既有腦力運動，鍛煉思維能力，同時也有體力運動，一筆在手，活動全身。

腰力帶動全身 促進氣血運行

坊間流傳一首書法養生的詩：「洗筆調墨四體鬆，預想字形神思凝。神氣貫注全息動，賞心悅目樂無窮。」習練書法，首先通過洗筆調墨等預備動作，放鬆身體，令氣血流通；然後意在筆端，思考筆畫長短方圓曲直，集中思想，抖擻精神；接着以腰力帶動全身，乍看似只是手部活動，實則渾身氣血都在運行。完成後仔細欣賞作品，樂在其中。

調節心態 穩定情緒

《黃帝內經》曰：「人有五臟化五氣，以生喜怒悲憂恐。」這5種情緒加上思慮和驚懼，是為七情，七情失衡會損害健康，學習書法可調節心態，穩定情緒；例如抑制肝火以平怒意，安神定志以鎮驚恐。中醫認為書法能夠防治身心疾病，屬於非藥物療法。

我的叔公是清代秀才，他和外公、雙親都是知識分子，接受良好書法鍛煉，可能遺傳基因注定我對書法產生濃厚興趣。幼年時，家人帶我參拜至聖先師，才正式開筆接受教育。

小學時候受書法老師嚴格教導，學習「吊筆」技巧約2年，自此打下了紮實根基。當時老師諄諄教誨，教導如何培養良好書寫習慣：書寫時要端坐，腰板挺直，頭正肩鬆，目不斜視，握筆凝神；然後運筆於指，接着腕、肘、肩、腰乃至全身串連起動，筋絡貫通，氣血運行。當中每一個細節都要十分在意，那時候與其他同學一起練字，大家都學得非常認真，有說有笑，氣氛愉快。

在小學、中學書法比賽，我曾經多次奪得冠軍，毫無疑問，我在書法方面的努力沒有白費。書法老師甚至說，我的風格有點像唐代書法家虞世南。虞世南書法特色為溫潤清逸，與歐陽詢、褚遂良、薛稷齊名，合稱「初唐四大家」，對老師的讚賞實在有點受寵若驚。

培元補腎 調和陰陽

書法是一種藝術，不是每個人都有此天賦。不過許多事情工多藝熟。即使天賦不高，只要持之以恆地練習，必定會愈寫愈好，有進步自然會得到讚美、鼓勵，有讚賞就更有動力改進，這是良性循環。有志者事竟成，是以毋須太在意天賦高低。况且，學習書法不是為了比賽，一旦培養出學習興趣就會有恆心持續下去，便可達到保健養生之目的。

書法對健康的好處，個人體會是令人氣定神閒，心境平靜，集中精神寫好每一筆每一畫，有助排除雜念、淨化思緒、煥發精神，腦筋自然會變得靈活。南宋詩人陸游說：「一笑玩筆硯，病體為之輕。」他認為練習書法可以療病。中共開國領袖毛澤東也說學習書法能休養腦筋，轉移精力，增進健康。我時常提點學生，如果能夠用毛筆抄寫藥方，可改善身心健康還有助增進記憶。

書法男女老幼皆宜。男士脾氣急躁者可以怡情養性，戒急用忍；女士肝氣鬱結者能夠疏肝解鬱，解開心結；老人多腎氣虧損，書法可行氣活血，培元補腎；青少年血氣未定，書法有利調和陰陽，排除妄念。

降低心跳、血壓、呼吸

孔子在《論語．衛靈公》篇提到「工欲善其事，必先利其器」，但有時候會被引用作為借口，以書法為例，或許以為先要齊備完善的紙、筆、墨、硯，才可拿起筆桿，其實不然。誠如宋代「蘇門（蘇軾門下）六君子」之一陳師道在《後山談叢》中說：「善書不擇紙筆，妙在心手，不在物也。」工具齊全可使書法學習錦上添花，但有志於此道者切勿本末倒置。內地興起一種別開生面的「地書」健身，筆頭安裝在棍子之上，然後以水代墨，在水泥地上寫大字。可見只要有學習動機，任何事物也可隨意發揮，此為不滯於物之境界。

或許有人會問，應否上書法班學習書法？我同意在基礎階段有專人指導會較為容易掌握訣竅，但不排除可以自修學習，尤其今日互聯網時代，很多事情都能夠上網參考相關視頻，書法亦然，這是科技進步的好處。不過若只觀看視頻而沒有動筆實踐，只是浪費時間，必須坐言起行，臨摹字帖是學習第一步。

臨摹是學習中國毛筆書法的兩種基本方式，「臨」是置字帖在旁模仿書寫，「摹」是用輕薄紙張覆蓋在字帖上按照筆順摹寫。這是學習毛筆書法必經階段，無論是自修或專人指導，都需要以此打好基礎。中國書法名家字帖繁多，多看一些名家作品，再選取喜歡的字帖臨摹，堅持一段時日，便可嘗試推陳出新，創造自己的風格。

現在不少科學研究證實毛筆書法對於心理和生理有正面影響，有助緩和焦慮情緒和精神壓力，降低心跳、血壓、呼吸和脈搏。在書寫過程中，心律會隨書寫速度而變化，書寫速度愈慢，心律降幅愈大；並發現有養成書法習慣的人，血壓水平顯著較低。

改善大腦機能 防認知障礙

香港中文大學醫學院最新研究發現，長者練習書法可以改善大腦機能，預防或延緩認知障礙症。負責研究的學者解釋，書法涉及視覺空間協調、注意力和非語言記憶，可有助促進腦部健康，是安全而有效的非藥物干預方式，幫助長者鞏固認知能力及大腦網絡功能。

我診症之餘都會擠出一些時間練習書法，心境有覊絆時更加需要寫個痛快，以暢胸懷，洗滌身心，每次寫完後都覺得神清氣爽，無疑是本人保健養生秘訣之一。

何樹勛

（中醫何樹勛行醫超過半世紀，踏進耄耋之年，繼續忙診症、做義工、打籃球、唱歌玩樂。親自執筆分享下半場樂活養生良方。）

文：何樹勛（佛教華夏中醫學院院長）

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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