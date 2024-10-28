養生帖：秋冬溫陽 激活好心情

陽虛易畏寒怕冷 精神委靡

感懷悲秋，情緒低落，特別容易在年老體弱的人身上出現，這與秋天人體陽氣內斂有關。若本身是陽虛之人，此時最容易心陽不振，表現出畏寒怕冷，精神委靡，情緒低落，抑鬱寡歡。

溫灸、摩擦皮膚 助陽氣運行

中藥艾葉、紅棗和生薑可以幫助改善。《本草從新》記載：「艾葉苦辛，生溫熟熱，純陽之性，能回垂絕之陽，通十二經，內服走三陰，理氣血，逐寒濕，暖子宮，止諸血，溫中開鬱，調經安胎，以之灸火，能透諸經，而逐百病。」艾葉不僅可以被製成艾絨，用於溫灸穴位，如關元、氣海、足三里，還可以與紅棗、生薑一起煲水內服，每次水滾後煮15分鐘即可，亦可加適量蜂蜜減低溫燥之性，或加紅糖加强溫補功能。

經絡暢通有助陽氣運行。秋冬陽虛人士由於氣血流動較慢，容易手足不溫，皮膚乾燥，可以在每天睡前或睡醒時，用手或乾毛巾摩擦面部、四肢和胸脅部皮膚，以向上推擦面部，上下摩擦四肢內外側，以及搓揉胸口膻中穴（見圖），向內下方推肋骨為宜。

中醫之道，在於調和陰陽。秋冬情緒低落，非一日之寒，需綜合調理，方能根治。善用中醫智慧，調身調心，安然度過秋冬，迎接春暖花開之時。

文：董爽

（香港大學專業進修學院註冊中醫）

（中醫以人為本，強調「治未病」，從起居生活、運動娛樂、食療藥膳，保健養生）

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