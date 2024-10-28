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吾生有杏：一命二運三風水

【明報專訊】一命、二運、三風水？

傳統中國信念告訴我們，人的一生都有某些不能逃避的定數或宿命。以現代術語來說，這大概是我們的遺傳基因、家庭背景及成長環境。

多年來我認識不少「條命生得好」的人。他們天生聰慧，家境顯赫（例如自小就在半島酒店飲綠寶），畢業於名校，做任何事都會出路遇貴人，事半功倍。可是大多數人，包括我自己在內，都沒有此等福分。究竟我們可以如何扭轉命運、趨吉避凶？

逆境可帶來詛咒 也可變成祝福

長大於草根家庭，我感受到當年的貧窮子弟不單是缺乏金錢，同時亦被剝削了很多機會。父母為口奔馳或缺乏教育，往往沒有時間及能力栽培子女。所以那些自覺「條命生得唔好」的人，首要趨吉避凶之法便是要及早認識「機會並不會從天而降，它需要付出努力和汗水爭取回來的」。埋怨什麼制度不公平、別人如何不予機會，只會不斷消磨自己的意志或給自己藉口不去面對失敗。

我發覺當年在惡劣環境下長大的孩子通常有兩種截然不同的結局：一類是變得更差；另一類卻吐氣揚眉。為什麼？我不相信是因為智商有差別，在現實世界也沒有見過好像粵語長片《人海孤鴻》裏李小龍遇上吳楚帆而改變了一生的戲劇化經歷。我從小就被人看低一線，凡事都不被看好，多年來這些冷言冷語卻變成了我的人生動力。由此看來，逆境可以帶來詛咒，也可以變成祝福，一念天堂一念地獄。所以第二個趨吉避凶之法便是學習臥薪嘗膽。當然，我亦嘗過寒天飲冰水的滋味，看不見盡頭的艱辛是要靠頑強信念支持下去。每當我覺得捱不住了，正要放棄之際，卻又告訴自己一旦認輸便前功盡廢，倒不如再撐多一會，原來曙光往往在最絕望的時候才出現。我們不需要玩笨豬跳（bungee jump）或流放荒島來鍛煉意志。其實在日常生活上給自己少一些藉口，逐步踏出自己的舒適圈，我們必會變得愈來愈堅強。

時代雖然改變了，但命運的詛咒卻依然嚴峻。什麼輸在起跑線，怎樣缺乏平等機制，如何失去往上爬的空間等……其實世界從來沒有改變。我不相信牀頭轉向東南，水晶放在西北便可以逆轉乾坤。

要改變命運，便要懷着屢敗屢戰的意志。最頑強的敵人，原來是自己的軟弱、缺乏自信及害怕失敗的心魔。

文：陳家亮

（腸胃肝臟科專科醫生）

（中大醫學院教授，教學生、醫病人、做研究，親筆分享杏林大小事）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

相關字詞﹕命運 陳家亮 吾生有杏

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