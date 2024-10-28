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澤星寄語：成長的支援

【明報專訊】今年8月，大熊貓盈盈誕下一雙兒女，牠們成為首對港產大熊貓寶寶；加上是龍鳳胎，尤其難能可貴。可是，由於熊貓寶寶出生後十分羸弱，新手媽媽也似乎有點不知所措，所以需要動物護理人員全天候悉心照料。事隔3個月，熊貓寶寶愈見壯健，早已離開保溫箱了。

看到熊貓寶寶快高長大、活潑可愛，心裏自是高興。護理人員給牠們無微不至的照顧，也讓我聯想到港大醫學院給學生的支援服務。我當然不是指學生像熊貓——除非有學生通宵達旦溫習或做功課，因睡眠不足而造成黑眼圈，那才會有點像吧？

說實話，學生完成中學課程後升讀大學，尤其是選擇醫科，作息習慣、學習體驗和校園生活無不經歷重大的轉變，感到無所適從是正常不過。這是學生成長的必經階段；而作為教學路上並肩同行的伙伴，為他們提供適切的支援，是我們應有之義。

低年級學生壓力較大

為了深入了解學生的需要，我們做過一系列調查及分析，發現年資最淺的一、二年級學生，面對壓力最大。至於低年級學生的生活質素，也較高年級為低，大概是由於壓力，令他們食不甘味所致。學生面對壓力時的表現亦不盡相同，有些人會失眠、渴睡或發噩夢等，有些人則可能時而食慾不振，又或者持續頭痛、腸胃不適等，甚或情緒大起大落、學習表現不穩定等，不一而足。

為此，我們推出了多項關懷支援服務，以協助有需要的學生。服務內容尤其注重情緒或心理方面的支援，因為這兩方面的需要往往與壓力直接相關。我們的學生服務團隊包括臨牀心理學家、社工及輔導員等，會在絕對保密的情况下協助學生應對和克服不同挑戰，積極適應新環境，早日融入校園生活，提升學習成效。

同時，這些支援服務也會因應學生需要，持續調整和改善；例如我們為一年級新生設計了一個專用網上平台，提供更多新生須知、實用指南、查詢及分享意見的途徑。此外，推出了「同行者計劃」，教導學生一些有效的溝通及情緒急救技巧，讓他們也可以協助有需要的同學。事實上，同學之間互相扶持，往往比師長的勉勵更具親切感，對學生的心理健康亦頗有裨益。

儘管我們在學生支援服務上投放了不少人力物力，可惜至今仍有人認為求助就是示弱，實在不敢苟同。其實，多留意自己身心的變化，一旦遇上問題積極面對，不僅不是軟弱，更是勇氣的表現。試問若不能好好照顧自己、勇於面對挑戰，我們又怎能妥善照顧病人呢？

文：劉澤星

（港大醫學院院長）

（港大醫學院院長劉澤星專欄「澤星寄語」，分享醫人醫事，隔周刊出）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[健康]

相關字詞﹕支援 壓力 港大醫學院院長 醫學生 劉澤星 澤星寄語

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