明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
星期日文學

文化

星期日文學‧第一次和最後一次

【明報專訊】我第一次見到聶華苓的時候，她已經92歲了。2017年秋天，美國愛荷華大學國際寫作計劃（International Writing Program，簡稱IWP）舉行50周年慶祝活動，一直嚮往IWP的我有幸獲邀到愛荷華城採訪。飛機沒有延誤，但我還是來得太晚，聶老師在我出生以前已經從國際寫作計劃總監一職退休，來到2017年，她亦不再經常參加公開活動。不過，她仍是廣受尊敬的IWP共同創辦人、「世界文學組織之母」，無論她是否在場，IWP活動主持人的致謝辭都總會提到「Hualing」這個名字。專程來參加慶祝活動的華語作家，包括1967年參與第一屆駐留的台灣詩人瘂弦，還有香港作家董啟章、潘耀明，內地小說家畢飛宇、李笛安等。他們在愛荷華的那幾天，除了參與慶祝活動，亦會跟聶老師及親友一起到Paul Engle墓前致意、到聶老師的家「安寓」聚會聊天、外出觀光等。同樣長着華人面孔的我，因着記者的身分獲許混在其中一同參與，尋找機會訪問聶老師。

聶老師身邊的人提醒過我她不太記得住新的面孔和名字，我們共處那幾天，她不只一次問我是不是大學生，我說不是啊，我是記者，從香港來訪問您的。過了一兩個小時，她又會問我，妳是誰啊，是在這裏讀書的嗎？後來在安寓，她送我一個新的名字：欸，小妹！那年來駐留的香港詩人劉偉成聽見聶老師召喚我的方式，也學着她開始喚我這個新朋友「小妹」。7年後的今天，我和偉成仍是朋友，他仍沿用聶老師開創的方法喚我「怡小妹」，每次有人問起，我都會把這段趣事再說一次，再想起聶老師和在安寓的珍貴時光一次。比起一本正經地回答我那些故作有趣或偉大的訪問問題，那時的聶老師更喜歡把心神花在跟難得回到愛荷華的人敘舊之上，那些很久以前的故事，她很久以前認識的、見過許多次的、非常珍惜的人，她全都記得。重聚的作家們在不同年代參加IWP，分別見證過她與丈夫Paul Engle由相識到相愛、共同創辦IWP，還有她在Paul退休後獨力接手IWP總監一職、到自己退休後仍與每年到來的華語作家交流的模樣，他們眼中不同時期的聶老師與Paul Engle，都在交換故事時逐一浮現。我聽着、看着，把原本打算一本正經地寫的聶華苓訪問，變成更精彩的掃墓及安寓客廳沙龍紀錄，把每位作家的身影都寫進去。現在回想，我那年來愛荷華的時機實在是太幸運了，即使自己當時只是個還未有機會參加IWP的小妹，還能和大家一起與聶老師聚會，親眼看見大家嬉笑打鬧，趕得及聽瘂弦講他看見聶老師和Paul Engle談戀愛的故事。這樣的作家聚會，只因愛荷華而起，也只能在聶老師身邊發生。

最後一次見到聶老師是2023年，那時她已經98歲了。事隔6年，我不再是以記者身分來愛荷華採訪，而是以香港作家身分來參加IWP。中秋節翌日，聶老師的女兒邀請駐校的華語作家們到安寓與聶老師聚會，我剛好有事錯過了，就和曾在愛荷華大學任教的Jennifer Feeley約好之後再去探望。認識聶老師多年的IWP職員Natasa開車帶我們去買雪糕當伴手禮，那時已經接近秋冬的邊界，有些連鎖雪糕店的分店已經關門準備過冬。車子經山邊的小路轉彎上坡，紅色的房子仍在那裏，踩過鋪滿黃葉的樓梯走進安寓，屋子裏的一切仍如Paul Engle過世那天，由聶老師維持着原樣，30多年來沒有變過。聶老師比6年前更少說話，走動也沒有以前靈活，獨居的她家裏有了扶她走動的護工，把我們帶去的雪糕代為收進冰箱。聶老師記得Natasa，也記得Jennifer，但像我這樣平凡的年輕小妹，她當然不記得了。不過對我來說，能再次回到安寓，對她介紹自己是從香港來駐留的作家，以計劃參與者的身分向她道謝，已是一種願望成真。聶老師和Paul Engle創辦的國際寫作計劃，50多年來讓來自160多個國家的1600多位作家在愛荷華聚集，自由、平等地對話共處，實在是對國際文學交流的偉大貢獻。和我同屆的駐校作家之中，至少有兩位在駐留結束後要回到捲入戰爭的母國，在急劇變化的世界之中，IWP支持的創作自由以及和平的國際交流更顯重要——但沉重的事，還是不要在這時向她提起了。

我們向聶老師道別時，她想親自送我們到面具牆前的樓梯下方，我們連忙請她不必相送，免得為我們多走一趟樓梯。到了房子外面，我們回頭一看，她仍笑着從玻璃窗後向我們揮手告別，目送我們坐上車子。為什麼我們就這樣濕了眼眶呢，是因為害怕這是我們最後一次和她見面嗎？那時我想，幾年前跟幾位去過愛荷華的香港作家聚會，有人半開玩笑地說，聶老師100歲生日那年，大家要一起回去愛荷華和她慶祝。這樣的約定真的會實現嗎？2024年10月中，我在香港街頭跟劉偉成隨口提起這個約定，過了幾天，就接到聶老師離世的消息。

文˙黃怡

編輯˙鄒靈璞

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

相關字詞﹕Paul Engle 愛荷華國際寫作計劃 星期日文學 黃怡 聶華苓

上 / 下一篇新聞

什麼人訪問什麼人：專訪杜琪峯 電影創作是什麼？（前篇）
什麼人訪問什麼人：專訪杜琪峯 電影創作是什麼？（前篇）
編者話：畜生沒有
編者話：畜生沒有
無名周記：以色列與伊朗：天生宿敵？
無名周記：以色列與伊朗：天生宿敵？
星期日現場：漂泊他鄉，苦難相隨──記大馬羅興亞難民
星期日現場：漂泊他鄉，苦難相隨──記大馬羅興亞難民
誰人日記：對住學生講古
誰人日記：對住學生講古
開門讀書：制度開放對決制度自信
開門讀書：制度開放對決制度自信
老少女之麻糬周記！
老少女之麻糬周記！
同場加映：生不逢時的《十七年命運週期》？ 言情與言志的矛盾
同場加映：生不逢時的《十七年命運週期》？ 言情與言志的矛盾
風山誌：方死方生
風山誌：方死方生
圖文城市：我有病 我病有
圖文城市：我有病 我病有
Short D：（二十一）：偷書算偷
Short D：（二十一）：偷書算偷
五音筆傳：那時才二十三，晃眼就四十一 夢想家方大同
五音筆傳：那時才二十三，晃眼就四十一 夢想家方大同
#051 金魚囝
#051 金魚囝
減肥周記：「我最近情緒好差，不知同減肥有冇關係……」（二）
減肥周記：「我最近情緒好差，不知同減肥有冇關係……」（二）
放心寫作：#108 雪米糍的一場誤會
放心寫作：#108 雪米糍的一場誤會
讀者來信：〈鑿承諾，鑿懷念，鑿回不去的愛情〉
讀者來信：〈鑿承諾，鑿懷念，鑿回不去的愛情〉
對號入座：我們都是相連的釜山電影節後記
對號入座：我們都是相連的釜山電影節後記
家明雜感：《德州巴黎》 經典復修 再踏旅途
家明雜感：《德州巴黎》 經典復修 再踏旅途
影片簡評
影片簡評
單元連載：香港書120
單元連載：香港書120
星期日文學‧枝葉在愛荷華——悼聶華苓
星期日文學‧枝葉在愛荷華——悼聶華苓
星期日文學‧那個秋季，在愛荷華的文學夜
星期日文學‧那個秋季，在愛荷華的文學夜
星期日文學‧聶華苓的光輝
星期日文學‧聶華苓的光輝
{動物比喻達人}Yann Martel 以獸喻人寫歷史難言的事
{動物比喻達人}Yann Martel 以獸喻人寫歷史難言的事
家常便飯：煙熏鷹鯧 西京燒馬友 古法今用
家常便飯：煙熏鷹鯧 西京燒馬友 古法今用
小不點學堂：估一估身分 探索共融世界
小不點學堂：估一估身分 探索共融世界
社會實驗：孤立中組難民網絡 羅興亞社群檳城自救
社會實驗：孤立中組難民網絡 羅興亞社群檳城自救
通識導賞：找到興趣 ADHD患者「專注到嚇死你」
通識導賞：找到興趣 ADHD患者「專注到嚇死你」
未來城市：赤洲恐龍化石 拓港古生物研究 專家：可對比更北地區化石
未來城市：赤洲恐龍化石 拓港古生物研究 專家：可對比更北地區化石