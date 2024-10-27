通識導賞：找到興趣 ADHD患者「專注到嚇死你」

患者常拖延 受挫影響情緒

專注力不足過動症（Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder，ADHD）是神經發展障礙，香港情緒健康學會創會會長、精神科專科醫生林美玲稱，5至6歲升小學階段最易發現兒童專注力不足，例如漏帶東西、粗心的錯誤多；過度活躍則是易衝動、多動且坐立不安等。「其實這些症狀從小到大都有，只視乎專注力不足和過度活躍的比重。」過度活躍較嚴重者或擾亂課堂，行為易察覺，但專注力不足的表現則不外露，「你上課看着老師發白日夢，沒騷擾到老師，老師未必發覺」。

林續說，成人隨着社教化，慢慢減少衝動，少出現過度活躍症狀，專注力不足卻會持續，常見情况有拖延和做事毫無動力。「拖延到令自己壓力好大，例如報稅單又拖，交稅又拖，所有事都拖，令自己也很沮喪」，甚或拖延與人合作的任務，影響人際關係。有些患者常犯低級錯誤如打錯字，令自己感到挫敗。她說成人普遍受情緒困擾而求診，「成人求助時，多是因為專注力不足的併發症（secondary complication），如在挫敗中成長，出現焦慮 、不開心的症狀」。患者未必意識到是專注力不足，甚至以為這是個性使然。另有些患者天資甚高，能彌補專注力不足的問題，應付到學習和工作，症狀並不明顯。要分辨單純是情緒問題造成的「失魂」還是ADHD，林美玲說得經臨牀測試，靠精神科醫生進行全面評估來判斷，包括考慮兒時的行為紀錄，「問他在學時是否也很冒失，經常丟失或忘帶東西」。

磁鐵「梳妝枱」免購物重複

霍彩玲自小坐唔定，但兒時學習表現不俗，她和身邊人也沒意識到她有ADHD症狀。霍做活動司儀和節目主持時，說話思路清晰有條理，曾獲首屆全港司儀大賽冠軍，旁人或難想像她會有ADHD。霍換了工作環境才察覺到自己有ADHD症狀，「我做保險那時就好覺，因為全部表格錯一個字都無法幫客人索償」，這造成巨大心理負擔。直到霍成立公司，有一次無心刪了同事工作的電腦檔案，釀成麻煩，她決意求診。「求診反而是一個出口，我終於知道自己是什麼病，我知道我處理ADHD問題的方向。」她形容以前的生活混亂程度是「一個月只有幾日清醒，長期腦霧，很多事難專注，或者經常不知自己幹什麼」，尤其做不擅長的事須花更多力氣，「隨時想彈開（逃避）」。她說並非她不想堅持，只是每次都精神內耗，她做自己感興趣的事反而十分積極。她接受輔導和行為治療後情况好轉。

除了前言提及的磁鐵「梳妝枱」，提醒自己別多買一樣的化妝品，霍彩玲更特意將日用品分類並貼上標籤，「我需要望得到，即視覺上的提醒」。面對複雜任務，她會分拆成細項，規定自己在一定時間內完成。雖然ADHD影響患者的工作表現和時間管理，但不代表他們沒才能，「ADHD就如你近視要戴眼鏡一樣，與你的性格和能力無關」。霍認為ADHD多動、不喜受限的特質，有助她創業和運動發展，「我們（ADHD患者）很有動力和創意，又或者有獨特的冒險精神」。

兒時冒失愛發呆 長大好轉覓興趣

本以為ADHD患者一定「無時停」，原來不過動也是ADHD其中一種形態，即「注意力不足症（Attention-Deficit Disorder，ADD）」，Elizabeth的女兒Bianna便是如此。比起ADHD，ADD更難發現，Elizabeth說Bianna兒時不健談，有時坐着「發吽哣」。Bianna讀幼稚園K2開始，Elizabeth發現女兒做事特別慢，遂向社福機構查詢，社工着Elizabeth觀察女兒升小學後的表現。女兒升讀小學後，Elizabeth發現她做功課、答問題及洗澡都花不少時間。「問她一道問題，她就呆呆看着你不回答，好像沒有禮貌似的。」Elizabeth和老師初以為女兒害羞，但怎麼鼓勵女兒說話也沒多大成效，察覺到異樣，便帶女兒看私家醫生。醫生轉介Bianna到公立醫院就診，她等了一年半，7歲正式確診。

Elizabeth憶述，Bianna兒時常弄丟個人物品，包括書本、作業和八達通；作文功課做了數小時才寫到幾百字，她形容「做到嘔血」。Bianna接受藥物和行為治療後情况改善，小六時考獲全級頭20名，順利升讀band 1 中學，Elizabeth慨嘆「但中學又是另一個世界」。她續說，Bianna面對接踵而來的默書和抄寫生詞，免不了有些情緒，「覺得悶，不想做，拖拉又很煩躁」。為幫助女兒調適，她公餘時盡量陪伴女兒到圖書館看書或去公園玩，還有報讀興趣班，因為「要持續的行為治療才有幫助」。

或許是中學和大專課程都不太對味，Elizabeth說Bianna高中選修及報讀大專時均選自己相對不討厭的科目，例如可以動手做實驗的化學和生物，「她（Bianna）整輩子做選擇都用排除法」。Bianna念大專時，剛好爆發新冠疫情，Elizabeth有時在家工作，能從旁協助女兒學習。Elizabeth想到這裏，好氣又好笑：「她真是last minute起貨的人，她做完功課叫我趕緊幫她列印，再送到學校交，然而只有半小時，我飛也飛不過去，只好搭的士。」

Bianna長大成人，不但學會時間管理，也會利用手機軟件提醒自己要做的事。Bianna對頭髮的線條特別有興趣，現為髮型設計及化妝師，試過有次整假髮至深夜才回家。Elizabeth笑言：「她一發現自己很喜歡的東西，就可以完全投入，專注到嚇死你。」

排期年半始確診 聽音樂助專注

想先甜後苦是人之常情，Kathy的兒子Marcus跟Bianna一樣，對自己感興趣的事充滿幹勁，討厭的則拖延來做。比起霍彩玲和Bianna，年幼的他顯然更好動，也難分事情緩急輕重。踏入Kathy家中，各款比卡超產品映入眼簾，那特意鑲起來的Pokémon遊戲卡引人注目。Kathy說兒子喜歡比卡超，望向Marcus，他正坐在沙發看寵物小精靈圖鑑，看了沒10分鐘便拿起手機玩遊戲。Kathy問他：「你剛不是說要做功課嗎？你看手機很久了。」Marcus反問：「吓？我剛剛才開始。」Marcus沒有時間觀念，有時玩樂到忘了時間。雙方協商後，Kathy決定讓Marcus多玩5分鐘，設定鬧鐘提醒Marcus。

Marcus今年小六，Kathy說他平時做功課的速度因科目而異，「他有興趣的科目例如數學，會較熱中去做」。一些要花時間消化內容再回答的功課則擺到最後，例如中文作文和英文功課。此時戴着耳機的Marcus插上一嘴：「有些英文（功課）很簡單。」Kathy甚疑惑：「為何你聽到我說話？」Marcus反駁道：「為何我戴着耳機不能聽到你說話？」雖然Marcus總駁嘴，但他很愛母親。他看着Kathy跟記者聊天，不時問：「幾時完？」有時整個人靠在Kathy肩上，有時親親Kathy，有時用臉頰貼着Kathy的臉。「嘟嘟嘟」鬧鐘響起，Marcus卻沒想要放下手機，Kathy三催四請，他才答應，上了個廁所回來，還是沒動力做功課。Kathy也是頭痛，她說Marcus雖能靠聽音樂專注下來，「一撻着（團火）就嘭嘭聲做好所有事」，但仍需要她陪伴才能保持專注。惟Marcus放學做功課之時，Kathy要外出工作。

Marcus從小一開始排期，到小三才在公立醫院確診ADHD，其間因未能確診，學校對其支援有限；他確診後獲安排 SEN 特別班，學校一直提供協助。Kathy說Marcus的小學設午休做功課小組，但升到小六取消，變相全部功課要回家做。Marcus有次做完大量功課後，忍不住嚎啕大哭，Kathy不禁擔心：「將來升中學怎麼辦？」同時Kathy懷疑自己患ADD，卻遲未求診，她說：「我要先顧好兒子。」

ADHD關注周 邀15專家分享資訊

Kathy提及坊間甚少ADHD資訊，她多從網上搜尋。每年10月為美國ADHD關注月，香港成人專注力協會自 2020 年起舉辦ADHD關注周，今年於10月26日至11月2日舉行，其間邀請逾15名本地及海外專家分享ADHD病理及治療等資訊。根據醫管局的推算數據，2019/20至2023/24年度經診斷成年ADHD患者人數持上升趨勢，林美玲說這或與大眾對ADHD的認識加深有關，「多點關注，多點求診」。Bianna和Marcus年齡差逾十年，幼時由輪候至確診均須等逾1年，這些年間ADHD的醫療人手是否不足？林說公營醫療精神科人手緊絀，兒童ADHD患者的情况相對成人患者來說屬「非緊急」，故輪候時間較長。她續說，現時科學實證只有藥物和行為治療（即時間管理）有助治療ADHD，其他方法如遊戲和藝術暫無科學證明。「畫畫、種花這些會令一般人開心，ADHD患者亦如是」，這些可視為興趣，但無助提升其專注力，不是針對ADHD患者的治療。

文˙ 姚超雯

{ 圖 } 李紹昌、楊柏賢、受訪者提供

{ 美術 } 朱勁培

{ 編輯 } 周淑樺

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