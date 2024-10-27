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社會實驗：孤立中組難民網絡 羅興亞社群檳城自救

【明報專訊】無國籍人士不被任何國家承認為公民，從教育、醫療、工作到居所等，幾乎無法律保障。現代人生活有多便利，他們的生活相比之下就有多匱乏。羅興亞難民是最大無國籍族群，被稱為「最不受歡迎」和「最受迫害」的人。在檳城的羅興亞人，不受馬來西亞歡迎，但他們不認為身處孤立處境便要絕望地等；十數人成立難民網絡，為出生在海外，從未踏足過緬甸家園的新生代同胞，開班授課，社群間互助自救，離散下亦不用虛度光陰。

背景

項目：馬來西亞檳城羅興亞難民在無國籍狀態下互助自救

目的：讓在他們在被重新安置到已簽署《難民公約》的國家前，有受教育的機會及得到基本權益

人物：Penang Refugee Network組織幹事與活動參加者

大馬政府不承認難民身分

無國界醫生估計，截至今年8月，全球羅興亞人口有約282萬，其中超過75%正在海外生活；依人口數量排序，孟加拉的最多，巴基斯坦、沙特阿拉伯及馬來西亞其次。到本世紀末，預計會有70萬羅興亞人誕生，每5個新生兒中，只會有1個曾到過緬甸家園，所謂民族的根。

記者在馬來西亞採訪期間，到檳城南部區域，訪問Penang Refugee Network（下稱PRN）組織幹事Abu、Mumtaaz和Angeline，談出路和希望；他們要求在報道中隱去姓氏，以避免警察查詢或民眾騷擾。

PRN辦公室位於一個發展失敗的花園式住宅區中，跟遊客認識的檳城美食天堂、打卡、度假聖地等印象大相徑庭。樓上舖地址不好找，團隊在沒開滿照明燈的辦公室中隱身。正當我以為，這個團體的氣氛可能如馬來西亞羅興亞難民的處境一樣灰暗，推開半掩的鐵門走上樓梯後，卻見到他們的海報，標語寫着「Support for Strong Communities Creative Futures（支持發展強韌、有創意的社群未來）」。

的確，馬來西亞羅興亞難民的處境孤立。儘管馬來西亞的主流宗教與羅興亞人的信仰同為伊斯蘭教，但馬來西亞未簽署《聯合國難民公約》，缺乏協助難民的制度與資源。逃到馬來西亞的羅興亞人，法律上是「非法入境者」，沒有歸化為公民的途徑；若無聯合國難民署簽發的難民卡，隨時可被捕。因憧憬「穆斯林兄弟情」而逃到馬來西亞檳城的無國界醫生社區義工Muhibullah，便說在當地的生活是「肉隨砧板上（my status is in someone's hands）」。

想讀書？不能讀主流學校。想工作？沒有工作許可……在獲聯合國難民署安排，重新安置到已簽署《難民公約》的國家前，他們所欠缺的基本權益，可以不斷延伸。可是，這是否代表檳城羅興亞難民只能乾巴巴地等？Abu、Mumtaaz和Angeline不認同。

受助者長大後回饋同胞

Penang Refugee Network連結難民的方式，是在多個羅興亞人社群聚居地開班授課，辦講座和一起做運動。他們有兩支男子足球隊，女生也會定期打羽毛球。跟香港的中小學生一樣，羅興亞小朋友會上英文、科學和電腦課。這樣簡單的生活，卻是PRN突破多重難關，承受警察頻繁查詢的壓力下爭取得來的。

PRN在2018年由獨立社區協會（Persatuan Komuniti Berdikari，下稱PKB）協助下成立。馬來西亞人、同為PKB組織幹事的Angeline說，他們在2012年開始支援難民。「有一日，一個難民找到我們，說他自己在客廳辦了一間幼稚園，問我們能不能幫忙。」Angeline解釋，那間幼稚園未經註冊，無法籌款，經營困難。「我們就想着要註冊成立一間NGO（現在的PKB），可以幫他們籌錢，申請資助。」

PKB隨後聚集了一群有心的羅興亞難民，是PRN的雛形。Abu說，PRN是同胞自發成立，「他們有不同困難，想找人幫手聯絡NGO，或尋求建議，同胞就會召集願意和有能力幫忙的人去協助。一段時間後，曾經接受過幫助的人主動提出，我願意幫忙，我想成為一份子」——不如成立一個團體的想法，從而誕生。

Abu今年21歲，在2011年從緬甸逃到馬來西亞，一直住在檳城。逃亡前，他正讀小學；到檳城後經同胞介紹，到有心人自組辦學的小學上課。完成小學後，他沒有機會升學，於是隨父親到建築地盤工作，偶爾到學校當助教。「其餘時間我只留在家，因為什麼都不能做。」Abu說。之後，他接觸到PKB等團體提供的兼讀語言課程，開始學英文後，他能夠幫同胞寫字、填表和與人溝通，「有時幫人填出生證明書，有時幫手申請津貼和（聯合國難民署）難民卡」。

他7年前接下語言課程恩師的教職，成為英文課老師，「他看到我的潛力，問我有沒有興趣教書。眼見同胞的教育程度落後於人，我覺得教書是我對社群的責任，得到恩惠後，要回饋其他人」。

恩師現時已經重新安置到已簽署《難民公約》的國家，而Abu就在公餘時間進修「普通教育發展證書（GED）」，已經在吉隆坡考完4個科目中的兩個；證書相當於美國或加拿大高中文憑，對於日後工作、升學有幫助。他也義務擔任社區個案工作員，跟進同胞因非法居留被拘捕，也教他們熟悉難民可使用的醫療服務（如無國界醫生的診所），以及使用叫車服務程式Grab等。工作雖微小，他們希望同胞不會感到孤立無援。

冒查封風險 免費辦學

身處馬來西亞的羅興亞難民，按無國界醫生的估計，約有21萬人，其中約一半獲聯合國難民署簽發難民卡，由於申請者眾多，當中不少人仍在等候申請獲批。PRN服務的羅興亞難民中，不少人是無卡者，服務他們有被警察查封的風險。正在經營一間學校的Mumtaaz對此感受頗深，「警察經常來檢查，問我們有沒有登記、誰資助我們、我在哪裏住……」

Mumtaaz說很害怕，「我有75個學生，他們很多來自孟加拉（Cox's Bazar）難民營，（因當地情况惡化二次逃難到馬來西亞）沒有馬來西亞（聯合國難民署）的難民卡。如果警察查到他們的話，我什麼都不能做，他們會被拘捕。對，就算是小孩也會被拘捕」。對於不計成本，酌情不收學費辦學的她來說，被警察頻繁詢問，更多的情緒是憤怒：「我好驚訝，我是因為他們沒有學校可以讀，我才辦學，你還要這樣質問我？」

不過，Mumtaaz身為羅興亞難民的一員，見到現在社群和PRN的進展，感到欣慰。她在18歲時與丈夫一起來到馬來西亞，喜歡讀理科，但苦無求學途徑，便在網上自學，後來進修僅有的民間課程。她現在的學生，小至4歲，大至16歲，已經有較規範的課程可讀。「從孟加拉和泰國過來的羅興亞難民，有的已經14歲，仍不懂寫『ABC』，我會教她們，也教女生少有機會學的生物和化學科。」

育有兩個女兒的她，談起女性同胞的弱勢和遭遇特別痛心。她擔任社區個案工作員，手上有約50個案，也會在課餘時間推廣性相關知識，尤其是避孕措施和童婚的壞處。Abu補充，童婚在羅興亞難民中是難題，他見過最小12歲的女孩結婚，她說：「（在原居地的）安全問題和父母的財政壓力可能促成童婚，加上看到年少女兒在家什麼都不能做，可能會覺得結婚更好。」但Mumtaaz說，童婚經常伴隨未成年懷孕，對身體絕對是壞事，他們要透過教育，避免這類事情繼續發生。

盼妥善安置：難民可貢獻社會

「嗡嗡嗡嗡嗡……」訪問期間，記者聽到檳城定期噴灑滅蚊劑的機器聲；這對於Abu和Mumtaaz來說已是日常，未等我開口問，他們就已解釋。已經在這裏住超過10年的他們，熟悉此城生活資訊，只是未曾被政府和社會接納為國民。

Angeline認為成立PRN，已經是檳城羅興亞難民「Creative Futures」的一部分。她大學時到海外留學讀法律，見到其他國家的多元族群組成很有趣，「你可以從不同人身上學到許多」。回國後，她發現馬來西亞的異鄉人難民，是社會中最脆弱一群，「基本上什麼都沒有」，被民眾歧視，「如果政府有妥當的途徑安置難民，他們可以貢獻社會，事實上他們已經在貢獻社會。拒絕承認他們的存在，只會令事情變糟」。

政策沒改善，不代表羅興亞難民要望天打卦。Angeline已經服務了難民17年，但說PRN現在數百人的規模，要歸功於難民自己的創意和毅力——誰能預先想到他們會透過WhatsApp群組，連結分散居住的社群？他們不是被動、等待幫助的人，現在甚至能自行寫計劃書，向聯合國等國際組織申請資助。

當然，受限於大馬法律，PRN無法為羅興亞難民處境逆轉乾坤，如遇上無卡者被捕，他們無法到拘留中心探望；但合眾人之力，他們可以為被拘捕者的家屬提供食物援助，也能向難民署等機構報告，為他們倡議，「把事情推進多一點（spring things up）」。

接下來考取「普通教育發展證書」後，喜歡讀歷史的Abu未必能如願在馬來西亞讀大學，因為儲蓄有限，「可能要把機會讓給跟我同一年級的弟弟」，但至少得到求學和應試經驗，他可向其他好學的同胞分享。長期被視為無望的羅興亞難民，有朝一日或會是馬來西亞大學畢業生？

文˙ 梁景鴻

{ 圖 } 受訪者提供、資料圖片

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

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