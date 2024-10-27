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小不點學堂：估一估身分 探索共融世界

【明報專訊】劇情轉折若夠驚喜，才容易令觀眾留下印象。今期小不點主角學傷健共融，記者、社工與乒乓球小教練故意賣個關子，隱藏教練另一個身分。揭盅之際，小不點大感驚訝，有人則許下一個學習願望。

簡介：「乜乜乜學校」不教中英數，邀來各界教師，傳授關乎社會議題的價值觀。新欄目「小不點學堂」與明愛莫張瑞勤社區中心合作，跟隨5名高小學生上課去，旁觀體驗學習，探索價值觀教育的可能。

【上課模式】

你對殘疾認知有幾多？

上課之前，明愛莫張瑞勤社區中心社工設計限時問答遊戲，了解參與今次課堂的4位小不點主角對殘疾與共融的認知。他們對於殘疾類別的認識不少，除了視障、聽障，還說得出肌肉萎縮、糖尿病、心臟病、癌症等長期病患同屬殘疾。被問到有何設施或行為可達至共融，他們舉例城市各處可見的無障礙設施，如添加斜坡、扶手和感應燈，亦有留意行人路上凸出的觸覺引路帶。

至於與殘疾人士相處的態度，他們一連拋出好幾個正面詞語：有耐性、尊重、有禮貌、溫柔……如果不確定對方的殘疾需要，那會怎樣做？Wanderer答說：「要問清楚，費事冒犯。」好尷尬和Chinese People（暫名）則提出要觀察、聆聽。

最後一條問題，記者問4位小不點：「你們覺得殘疾人士是否一定比你們差？」Wanderer和Chinese People（暫名）的答案值得深思：「我可能比殘疾人士還要差。」

小學價值觀教育及人文科課程框架均提及共融概念，例如在小六人文科教授與不同社群的成員和諧共處，尊重不同文化和背景的差異，以包容的態度相處，讓每個人享有平等和尊重。相關的教學資源平台則列出一段認識視障人士的短片，以及由平等機會委員會製作的動畫影片「認識殘疾系列：有特殊教育需要的學生」等。

【課堂剪影】

「樊振東」登場

小教練穿著球衣球鞋，從禮堂一端粉墨登場。這節共融課先以乒乓球課開始，4位小主角並不知道教練來歷，在其指導下學習乒乓球技巧，然後交流。乜乜乜學校的學生均有別號，小教練也不輸蝕，自稱是「樊振東」。「嘩……」奧運乒乓球男子單打冠軍大名一出，馬上引起大小朋友興趣。上課時正值9月，想必是奧運餘溫未過，眾人觀賽記憶猶新。

活動：大顯身手

時間：1小時

流程：

．小教練與參加者先輪流帶領熱身，然後由教練逐一教導握板、接球和開球等技巧，最後以友誼賽作結。

記者觀察：

．做運動前先要熱身，上過體育課的小不點們對此毫不陌生。4人與小教練輪流帶領熱身，轉肩扭腰，下蹲拉筋。然後小教練指示他們側併步，熱身帶點速度刺激，眾人不亦樂乎。

．部分小不點完全未接觸過乒乓球，其餘只是參加過短期興趣班。小教練從握板教起，再與他們練習接發球，教學表現很認真。「我發3球畀你，睇吓你接不接到。」「望住個波。」

．好尷尬不禁說：「好嚴肅呀教練。」其實小教練年紀甚至比部分學員還小，大抵是因其敬業態度，學球期間有人脫口而出：「阿sir」。

活動：一齊講吓啦

時間：1小時

流程：

．社工帶領小不點與小教練進行「兩真一假」遊戲，分享關於學校生活的兩件真事、一件假事，其他人要猜中哪件事為假。

記者觀察：

．小不點和小教練分享各自校園軼事，如學校很悶、曾欠交功課、訓導主任很惡。他們雖然就讀不同學校，學生體驗倒是有很多共通點。

．課堂接近尾聲，記者問有人記得小教練來自哪裏嗎？「樊振東」提出3個選項，聰明的小不點全數答對：「香港聾人體育總會」。此時「樊振東」突然奪門而出，回來後雙耳似乎戴上了什麼。有人猜是耳機、AirPods，不出多久便揭曉是助聽器。Wanderer問出重點：「為何剛才教我們的時候，你聽到我們說話，不用戴助聽器？」

【課後檢討】

跳出課本的驚喜一課

「樊振東」另一身分揭盅——10歲的進希是香港聾人體育總會的乒乓球青苗訓練班成員，患先天性中度聽障。中度聽障的聽力閾為41至55分貝，進希爸爸舉例目前眾人身處環境安靜，他以正常聲線說話已是約50至60分貝。剛才打乒乓球的環境不算嘈吵，所以進希不用戴助聽器亦可聽到大家說話。助聽器有助擴大聲音，進希平時會長期佩戴。

進希平日與聾人朋友以手語溝通，這節課堂結束前用手語表達感想：「今日好開心認識大家，希望以後可以再見。」小不點主角平日打打鬧鬧，在進希分享時難得靜下來，專心聆聽。兩名女生表現好奇，主動問了不少問題；而沒發問的兩名男生，就在一旁模仿進希打手語。

好尷尬直言，這一課驚喜十足。社工事前告知上傷健共融課，好尷尬一邊打球一邊猜測：「我本身都估他（進希）可能是聽不到，但睇佢一整堂都無乜感覺，就覺得他無乜事囉。」進希爸爸說，或許我們日常生活中遇過聾人，只是因其外表跟我們無異而沒有發現。記者問進希，希望大家相處時如何對待他，他沒多想便回說：「正常咁對我得㗎啦。」

怕冒犯不敢多言 變相孤立聾人

有些人出於好意，怕不小心冒犯殘疾人士，所以不敢多說。不過進希和爸爸反而說：「愈咁諗愈冒犯。」聾人會覺得被排斥、孤立。「見到他們（聾人）覺得講唔掂就避開，其實不理想」，進希爸爸提到，與聾人相處或許要多些耐性，但毋須害怕溝通。就算不懂手語，健聽人士亦可以利用紙筆或語音輸入。

進希就讀的學校實行手語雙語教學，同班的健聽同學不一定要學手語，不過從旁觀察已學到不少。有時同學之間會結合口語手語溝通，進希爸爸解釋：「可想像環境就是我們平時講廣東話會混合英文。」一般學校未必有聾人學生，故主流學生很難有機會長期接觸他們。不過這次共融課的構思並非新鮮，例如「黑暗中對話賽馬會對話體驗館」讓參加者感受視障人士世界，或是坊間有社企籌辦「真人圖書館」活動，由不同文化背景、殘疾需要或任職特殊職業的人士分享。教大社會科學與政策研究學系講師李越民指，學生從課本認識聾人或來自不同背景的人，會形成既定印象，譬如覺得他們是需要被關顧的一群，社會需設相應無障礙設施。

李越民提到，小不點主角之所以感到衝擊，因這次能親身接觸聾人，突破課本所學，「見到聾人與自己差不多，可能還更厲害，因為更擅長打乒乓球」。縱使殘疾人士有特殊需要，但他認同從價值觀教育上，更應強調他們與一般人的共通點，譬如我們也有喜怒哀樂，大家也都是香港人。共融課過後，Wanderer表明想學手語。「（活動）是衝擊到她，她做到一些commitment（承諾）」，李越民評論道，對比中學性教育教材建議安排學生簽署「訂立親密界限」承諾書，Wanderer主動承諾，更顯活動效果。

上一課情緒課，小不點對自行探索時間印象最深，而今次共融課，未嘗不是由他們全程自主學習。參考教育局的專業標準參照「T-標準+」，教師的專業角色之一是「啟發學生的共建者」，發展學生的共通能力，啟發他們建構知識，投入深度學習。李越民比喻教師像運動教練，到某階段已經沒什麼技巧再教，只是協助學生設定目標。學生憑藉興趣自主學習，效果一定比教師傳授更好。「讓學生主動去探索先至學到嘢，在價值觀教育更是如此。」

文˙ 朱令筠

{ 圖 } 馮凱鍵

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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