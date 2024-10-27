明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

星期日WorkShop

家常便飯：煙熏鷹鯧 西京燒馬友 古法今用

【明報專訊】畢竟是香港人，吃魚吃海鮮，想當然要吃新鮮的。每個周日，必定早早到街市找時令好貨，有時遇上好東西，家中就兩口子，買了怕吃不完，不買又生怕錯過了時令。於魚檔躊躇不定間，被人群推擠，被手拉車輾過腳掌，被生猛的瓜子斑濺了一身腥，買還是不買，心中天人交戰。為了不再錯過好魚，決心鑽研適合長時間保存的鮮魚烹調之法，最終回歸古老的智慧──煙熏與醃漬。從此再遇6斤鷹鯧和廿斤馬友，都可以自信地大喊一句：「我全部都要！」

延長豐收的味道 ─ 煙熏鷹鯧

鷹鯧全年皆有應市，今年9月尤其多，大大小小的鷹鯧便宜又新鮮，以往多由熟客預留的游水鷹鯧和巨型鷹鯧皆有流出市面。鷹鯧渾身是寶，肉質結實，魚刺少亦不易煮過火，蒸炒煎煮炸皆宜。趁着當令，大吃特吃，3斤的做骨香鷹鯧，骨鰭炸脆了又香又酥，4斤的起肉切件，清蒸炒球煲粥連吃3天。

有天更遇到兩尾5斤半的，比生鐵鑊更大，圍觀的買家不少，馬上瓜分了一尾。厚厚的魚件，切成3片，回家全做了煙熏鯧魚，當晚先吃一件，濃厚魚香與煙熏香相得益彰。餘下的以錫紙包裹，置於冰凍格留日後回味。吃前解凍，連錫紙放焗爐翻熱。5斤以上的鷹鯧足夠肥，層層魚油於橫切面清晰可見，再次翻熱也不乾柴，與新鮮製作的同樣美味。鷹鯧的魚肉又厚又滑，每口魚肉滲透鷹鯧特有的甘香、鰹魚汁的甘甜和煙熏氣息，滋味深邃。

融合兩名菜做獨家口味

煙熏鯧魚是港式西餐的經典名菜，以甘筍汁調製的醬汁醃魚，自成一格。說到熏魚名菜，日本有一道刺身「禾稈草煙熏鰹魚」，辛辣的煙熏香氣滲入鐵質豐富的鰹魚肉，以柑桔醋佐吃，煙熏與酸味交織的強烈風味，一試難忘。結合兩道經典熏魚的做法，以煙熏鰹節製作的鰹魚汁醃鯧魚件，突出鯧魚的甘甜味，增加煙熏風味的層次。

煙熏鷹鯧最考功夫的步驟是控制煙熏的深淺。火候或時間不夠，煙熏香氣不足；火侯太旺，魚件會焦苦。完美熏製的魚件應染上一層茶色，熏料呈飯焦狀，如熏料全黑，則火候太旺。這個食譜熏製的火侯保守，熄火後不開鑊蓋焗半小時，借茶葉熏香的水蒸氣滲透魚肉，熏香入骨而不焦苦，較易掌握。

回味冬天的豐腴 ─ 西京燒馬友

馬友亦是另一全年可見的家常鮮魚，養殖或野生皆有，冬天出沒於本港水域的廿斤大馬友最受推崇，可遇不可求。新鮮的大馬友油花均勻，入口即化，恍如港產大拖羅。機會難逢，每次遇到都會多買一些，製作咸鮮、一夜干或西京漬，又是另一滋味。

幾種作法中，我最愛西京漬。咸鮮或一夜干馬友的做法，水分經鹽醃排出，再經日曬或風乾揮發，魚肉質感緊實些，帶鹹魚的風味。西京漬馬友既保留了肉汁，又分解了馬友豐富的魚脂。烤焗時魚汁在皮下翻滾，油香撲鼻，肉質入口鬆軟如無物，雪白的魚肉帶微甜的味噌醬香，是在吃魚又不像在吃魚，讓人不禁一口接一口。馬友西京漬魚油特別多，上菜時佐以茗荷絲，茗荷清鮮的辛香，爽脆的口感，正好中和了馬友的肥膩。

鹹甜皆宜西京漬

馬友西京漬鹹甜皆宜，腌製時加減鹽麴和糖的比例即可，口味多變。西京味噌和鹽麴皆是發酵之物，酵素能分解油脂，使肉質鬆軟而且不會流失水分，適用於所有油脂豐富的魚類。注意不同品牌的西京味噌，鹽麴鹹度有別，每次混和的味噌醬必須試味，以免成品太鹹。鮮魚的醃製時間最少2天才有鬆肉的效果，其後可置於冰格保存最多3個月。食用時取出解凍烹調，質感賣相不變。

這次示範用的鷹鯧和馬友是市場常見的斤兩，如烹調更大的魚，則分斬成多片，按比例增加醃料，作法一樣。使用焗爐是簡易方法，不必看顧火候，能保持魚件和魚皮完整。不用焗爐的可改為煎魚，成品顏色金黃漂亮，也能煎出香脆可口的魚皮。經加工製作的鷹鯧和馬友，味道和質感俱有所提升，食味絕不輸新鮮活魚。忙得幾周沒逛街市的日子，翻出冰箱準備好的魚，丟進焗爐加熱，配上白飯，是簡便又滿足的一餐，邊吃邊期待下次與大馬友再會。

煙熏鷹鯧。食譜

【材料】

．鷹鯧……1條（約2斤半）

．冷飯……5茶匙

．茶葉……3茶匙

．檸檬……1個

【調味料】

．鰹魚汁……5茶匙

【步驟】

1.清洗鷹鯧，刮去細鱗，擦去魚肚內的血污

2.魚印乾水，切成1吋厚片，以鰹魚汁醃一晚

3.取出魚件，魚皮面掃油，預熱焗爐

4.魚皮向上，以180℃焗20分鐘後取出放涼

5.滾水泡開茶葉，榨出茶湯只留茶葉

6.茶葉混合冷飯，錫紙盛起放入鑊中

7.魚轉放竹籠或燒烤網，以蒸架置於熏料上

8.冚鑊蓋，先大火加熱，散出蒸氣後轉中火，冒出濃白煙後轉最小火，傳出焦香後(約3分鐘)熄火，勿開鑊蓋

9.半小時後開鑊蓋，可置於冰格保存，或加熱後以檸檬汁佐食

清潔小貼士：熏製後宜立即清洗鑊和鑊蓋，再以熱水浸泡，以免久放後殘留煙熏味道

西京燒馬友。食譜

【材料】

．馬友……1條（約半斤）

．茗荷……1條

【調味料】

．西京味噌、味醂……各5茶匙

．鹽麴、糖……各2茶匙

【步驟】

1.清洗馬友，刮淨鱗片，擦去魚肚內血污

2.魚印乾水，所有調味料拌勻成味噌醬後試味，鹽麴和糖可依個人口味增減

3.味噌醬塗抹於魚肚

4.魚放入保鮮袋，倒入味噌醬，均勻塗抹於魚身。擠出保鮮袋內空氣，放置於雪櫃醃製最少48小時。醃製後未立即食用的，可置於冰格保存

5.醃製完成後，取出魚，冲走多餘味噌醬

6. 印乾魚身魚肚

7.魚兩面掃油，預熱焗爐，以180℃焗12分鐘

8.取出魚，茗荷切幼絲佐食

小貼士：魚皮於高溫時會黏住烤架，取出放涼，待溫度下降即可輕易夾出

文、圖˙陳閒(IG: homing_me)

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 梁曉菲

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

上 / 下一篇新聞

什麼人訪問什麼人：專訪杜琪峯 電影創作是什麼？（前篇）
什麼人訪問什麼人：專訪杜琪峯 電影創作是什麼？（前篇）
編者話：畜生沒有
編者話：畜生沒有
無名周記：以色列與伊朗：天生宿敵？
無名周記：以色列與伊朗：天生宿敵？
星期日現場：漂泊他鄉，苦難相隨──記大馬羅興亞難民
星期日現場：漂泊他鄉，苦難相隨──記大馬羅興亞難民
誰人日記：對住學生講古
誰人日記：對住學生講古
開門讀書：制度開放對決制度自信
開門讀書：制度開放對決制度自信
老少女之麻糬周記！
老少女之麻糬周記！
同場加映：生不逢時的《十七年命運週期》？ 言情與言志的矛盾
同場加映：生不逢時的《十七年命運週期》？ 言情與言志的矛盾
風山誌：方死方生
風山誌：方死方生
圖文城市：我有病 我病有
圖文城市：我有病 我病有
Short D：（二十一）：偷書算偷
Short D：（二十一）：偷書算偷
五音筆傳：那時才二十三，晃眼就四十一 夢想家方大同
五音筆傳：那時才二十三，晃眼就四十一 夢想家方大同
#051 金魚囝
#051 金魚囝
減肥周記：「我最近情緒好差，不知同減肥有冇關係……」（二）
減肥周記：「我最近情緒好差，不知同減肥有冇關係……」（二）
放心寫作：#108 雪米糍的一場誤會
放心寫作：#108 雪米糍的一場誤會
讀者來信：〈鑿承諾，鑿懷念，鑿回不去的愛情〉
讀者來信：〈鑿承諾，鑿懷念，鑿回不去的愛情〉
對號入座：我們都是相連的釜山電影節後記
對號入座：我們都是相連的釜山電影節後記
家明雜感：《德州巴黎》 經典復修 再踏旅途
家明雜感：《德州巴黎》 經典復修 再踏旅途
影片簡評
影片簡評
單元連載：香港書120
單元連載：香港書120
星期日文學‧枝葉在愛荷華——悼聶華苓
星期日文學‧枝葉在愛荷華——悼聶華苓
星期日文學‧那個秋季，在愛荷華的文學夜
星期日文學‧那個秋季，在愛荷華的文學夜
星期日文學‧聶華苓的光輝
星期日文學‧聶華苓的光輝
星期日文學‧第一次和最後一次
星期日文學‧第一次和最後一次
{動物比喻達人}Yann Martel 以獸喻人寫歷史難言的事
{動物比喻達人}Yann Martel 以獸喻人寫歷史難言的事
小不點學堂：估一估身分 探索共融世界
小不點學堂：估一估身分 探索共融世界
社會實驗：孤立中組難民網絡 羅興亞社群檳城自救
社會實驗：孤立中組難民網絡 羅興亞社群檳城自救
通識導賞：找到興趣 ADHD患者「專注到嚇死你」
通識導賞：找到興趣 ADHD患者「專注到嚇死你」
未來城市：赤洲恐龍化石 拓港古生物研究 專家：可對比更北地區化石
未來城市：赤洲恐龍化石 拓港古生物研究 專家：可對比更北地區化石