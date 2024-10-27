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2024年10月27日星期日
星期日生活
星期日生活
什麼人訪問什麼人：專訪杜琪峯 電影創作是什麼？（前篇）
編者話：畜生沒有
無名周記：以色列與伊朗：天生宿敵？
星期日現場：漂泊他鄉，苦難相隨──記大馬羅興亞難民
誰人日記：對住學生講古
開門讀書：制度開放對決制度自信
老少女之麻糬周記！
同場加映：生不逢時的《十七年命運週期》？ 言情與言志的矛盾
風山誌：方死方生
圖文城市：我有病 我病有
Short D：（二十一）：偷書算偷
五音筆傳：那時才二十三，晃眼就四十一 夢想家方大同
#051 金魚囝
減肥周記：「我最近情緒好差，不知同減肥有冇關係……」（二）
放心寫作：#108 雪米糍的一場誤會
讀者來信：〈鑿承諾，鑿懷念，鑿回不去的愛情〉
對號入座：我們都是相連的釜山電影節後記
家明雜感：《德州巴黎》 經典復修 再踏旅途
影片簡評
單元連載：香港書120
星期日文學‧枝葉在愛荷華——悼聶華苓
星期日文學‧那個秋季，在愛荷華的文學夜
星期日文學‧聶華苓的光輝
星期日文學‧第一次和最後一次
{動物比喻達人}Yann Martel 以獸喻人寫歷史難言的事
家常便飯：煙熏鷹鯧 西京燒馬友 古法今用
小不點學堂：估一估身分 探索共融世界
社會實驗：孤立中組難民網絡 羅興亞社群檳城自救
通識導賞：找到興趣 ADHD患者「專注到嚇死你」
未來城市：赤洲恐龍化石 拓港古生物研究 專家：可對比更北地區化石
影片簡評
《毒魔：終極一舞》IIB
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