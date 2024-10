星期日現場：漂泊他鄉，苦難相隨──記大馬羅興亞難民

【明報專訊】「Imagine there's no countries, it isn't hard to do.」John Lennon的Imagine哼着。生活於和平的我們,看到各地衝突不斷,可有夢想過世界大同?「Imagine all the people, living life in peace.」「無國界」是很多人的願景,先不論國際紛爭,若免簽國家新增幾個,出國玩樂選擇將更多;但若置換尾字變「無國籍」,對任何人都會是噩夢。記者日前採訪馬來西亞檳城的羅興亞難民,從衣食住行,到醫療和教育,處境可以用一字「無」概括。「無」的處境衍生嚴峻後果,但在各方合作下,羅興亞人在絕境中逐小逐小看到燭光般的希望。