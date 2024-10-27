星期日現場：漂泊他鄉，苦難相隨──記大馬羅興亞難民

1/怒海行舟艱難 難民營暴力叢生

「試想一下，除了是難民，你還沒有國籍。」曾駐孟加拉、現為無國界醫生（馬來西亞）項目總管的劉曉靜說道。

第一個「無」，是無家。截至今年8月，無國界醫生估計全球約有282萬羅興亞人，比立陶宛人口要多；當中超過四分三人流亡海外。在檳城採訪期間，記者訪問無國界醫生動畫短片Lost at Sea中的人物原型、羅興亞難民Muhibullah。他在2016年從緬甸坐船逃到馬來西亞，歷時14天。簡陋漁船在轟轟雷聲下很渺小，深夜沒多少人能入睡，僅互相攙扶着，月亮倒影是唯一的光；惡劣天氣和衛生狀况，使不少船無緣看到彼岸。

Muhibullah和其餘羅興亞受訪者，基於人身安全要求隱去姓氏。他說羅興亞難民在馬來西亞不受歡迎，千辛萬苦逃到未必歡迎自己的國家，是因為他在家鄉也被迫害。「開學後第一個星期，我到學校，就被人打。（緬甸同學）把（羅興亞）人帶到街上打，我們只能跑走，他們也用種族歧視的詞侮辱我們。」學校是社會縮影，家園被毁、人們被趕走、拳打腳踢，是共同經歷。

羅興亞人苦難的緣由，可追溯到1970年代緬甸奈溫政權清除羅興亞「聖戰者」的軍事行動，1982年的《緬甸公民法》使他們淪為沒有國籍的「外僑」，在國內也缺乏許多基本權利。多年來，羅興亞武裝勢力以武力對抗，但總被更強勢的軍事鎮壓，後續更有族群衝突，傷亡眾多。近年不少羅興亞平民逃亡到孟加拉，使它成為接收最多羅興亞難民的國家，孟加拉Cox's Bazar難民營便有超過100萬羅興亞難民。

第二個「無」，是連難民營也無安穩。近四成羅興亞難民住在封閉的難民營中，孟加拉營區便用鐵絲網圍着。無國界醫生（馬來西亞）項目統籌Ludwig Alzetta描述，該難民營是「建在泥上的鐵皮屋」，非常擁擠，衛生惡劣。近年營內暴力事件叢生，也有人被強迫徵兵回緬甸。

Alzetta說：「我在孟加拉的同事，可以在營區聽到炮彈爆炸聲。」不少原本逃到孟加拉的人選擇二次逃亡，與其他直接逃離緬甸的人一樣，籌錢付人口販子，到別國覓出路。檳城難民自救團體Penang Refugee Network組織幹事Abu說，10年前羅興亞人的逃亡地點選擇已不多，馬來西亞是其中之一。

聯合國難民署統計，2022年2月到今年10月期間，有約12,800個羅興亞人經海路逃難，其中954人失蹤或死亡。劉曉靜說，現在難民船難直達馬來西亞，或要經印尼等地中轉，配合陸路突圍。她在服務前線觀察，逃到馬來西亞的人過往多是年輕男性，過來謀生計，近年女性和小孩數量上升，處境更弱勢。

更多的「無」，是羅興亞人逃到沒有簽署《難民公約》的馬來西亞後，沒有「難民」身分和工作許可。而經重新安置（resettlement）到其他國家、成功歸化的羅興亞人，只佔極少數（2024年8月，全球羅興亞人重新安置比例為1%）。要在大馬「生活」而不是「生存」，對他們是難事。

2/黑工無身分 欠薪無處投訴

「我不能送小孩上學，我們的權利是零，甚至不能（光明正大）去買輛自行車。」現在擔任無國界醫生檳城社區義工的Muhibullah感嘆。當什麼都不能合法地做，意味很多事要非法地做才能維生。他的情况算好，義工服務可換來正當的小額補貼；更多同胞要打黑工、當地盤或園藝工等「3D工作」——骯髒、危險和有損尊嚴（dirty, dangerous and demeaning）。

Alzetta稱馬國黑工經濟「蓬勃」，「你可以想像，他們被欠薪無處可投訴，法律幫不了你（黑工本身不合法），甚至反過來被拘捕（非法入境）」。吃力不討好，還有輿論指難民搶走工作機會。

無國界醫生社區健康義工Ali說，不少同胞都有被迫害的創傷，但通常不會跟陌生人討論，因為疫情後馬國社會愈發在乎本國資源，會質疑外來者。坐的士時，司機甚至會主動提問是否在拿政府資助云云。

如果難民有馬來西亞聯合國難民署簽發的「難民卡」，處境會好一點。遇事被捕到拘留中心後，較大機會獲釋。據無國界醫生（馬來西亞）護士主管Ong Ling Ling了解，疫情後難民署簽發進度較慢，手續更繁複。無卡者處境很糟，劉曉靜說因「非法移民」被拘留的難民，除非被遣返回緬甸，釋放通常無期，若父母被拘，小孩需一併前往中心。

當地人不時向警方舉報難民聚居點，Alzetta稱警方會突擊檢查，無卡者難民被趕走，送進移民拘留中心，一如電影《富都青年》情節；也有難民小孩被騷擾和打。羅興亞難民的法律支援不足夠，法庭通常沒為他們安排翻譯，雞同鴨講經常發生。Abu父親20年前入境馬來西亞時被拘捕，被罰鞭刑（caning）和遣返，腿腳自此不便。

在拘留中心有什麼可做？Alzetta說「nothing（什麼都沒有）」。大人不能工作，小孩不能上學。不過，有好心的職員曾主動提出義務授課，或與難民一起做手工藝，不忍他們絕望過活。近來，Alzetta也跟幾個民間團體約見官員，提出到中心義教，待政府首肯。

3/人道組織建診所 提供精神諮詢

叫苦連天的情况不常出現。我到訪無國界醫生為紓緩羅興亞人醫療問題而設的流動診所時，羅興亞小孩打針會哭，有的脫下口罩玩吐口水，有的玩拖鞋和望遠鏡，母親們則默然而坐。

讓羅興亞人安全返回緬甸仍是國際主流取態，但劉曉靜說這不實際，愈來愈多羅興亞人在海外出生，「你要讓他們再等30年嗎？」她認為難民接收國應商討階段性解決方案。無國界醫生為缺乏醫療資源的羅興亞人營運診所，和提供精神健康諮詢；拘留中心沒有醫生，非緊急情况求醫又常被醫院以各種原因拒於門外。

無國界醫生社區健康義工（性與性別暴力）Nilufah解釋，目前無國界診所主要服務懷孕婦女、小孩和無卡者，因為年輕懷孕、性暴力和婦女被遺棄的情况嚴峻。難民婦女因財政、文化原因依賴丈夫，不了解健康資訊。義工團隊全為羅興亞人，一有機會就提供教育，婦女遇家暴可以蝴蝶貼紙示意求助。

團隊去年成功向馬國政府爭取，為難民免費接種部分疫苗，目前推動設立不分國籍的醫療基金。進展似乎不少，但劉曉靜說：「其實很多事情不是我們可以做到，就只是同行。」她把希望放在協助其他小型機構，「這才是對他們長遠最好的做法」，稱本期Sunday Workshop社會實驗版介紹的Penang Refugee Network就是曙光。

記者不合時宜地問Muhibullah，未來想去何處——根本沒有選擇，「我想去曼城！因為我是曼聯球迷」。苦難持續，人們仍得想辦法逆來順受。「（怎麼堅持下去）是好難答的問題，但我通常告訴別人，如果有黑夜，那就會有白天……表達多點善意，是我們可以做到的。」

文˙梁景鴻

圖˙無國界醫生提供

編輯˙周淑樺

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