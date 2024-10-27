今期翻開，即便隨手可見。除林康琪早已預告的伊朗戰火，還有從未有機會見過家鄉緬甸的羅興亞人下一代。炮彈在伊朗炸開但林康琪要寫的是以色列跟伊朗本來有多要好的往事，羅興亞人的屠殺近有所聞，但引伸鄰國的難民問題已有多年。記者隨無國界醫生到檳城羅興亞人聚居地採訪，見證了「無國籍」的苦况，幸而也有互助的光點，不致希望全失。

李春暉的系列訪問繼訪談8位編劇後開新篇，前篇邀來杜sir杜琪峯回答10多條有關電影創作的問題，杜sir主動提及自己於創作上遇到創作瓶頸，他如何面對？訪問中他也給出想要入行的後輩一些寶貴意見，同時也回答了編劇是什麼之問。

久聞香港從前有老虎，最新考古更發現恐龍曾經存在的證據，人們嘖嘖稱奇，行吓行吓路邊踢到嗰嚿就係化石，記述着悠遠古代的生命奧秘，恐龍主題的展覽總是人山人海，卻原來香港並無專責從事研究的機構，香港是否也可以，有天說得出自己的恐龍故事？

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文˙黎佩芬

編輯˙王翠麗

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