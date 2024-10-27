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編者話：畜生沒有

【明報專訊】李安電影《少年Pi的奇幻漂流》，上映期間廣為談論，人同猛獸在海上漂流，劇情隱晦，寓意深遠，讀小說的話情節則豐富許多。加拿大作家Yann Martel擅於「以獸喻人」，近日他來港出席大學的寫作工作坊活動，順道接受了記者訪問。記者回來後以廣東話語境生動演繹作家的話：我們人類常會罵人「畜生」，但動物不會發動戰爭，也不會搞種族歧視，人類的殘暴比自然界有過之呀。

今期翻開，即便隨手可見。除林康琪早已預告的伊朗戰火，還有從未有機會見過家鄉緬甸的羅興亞人下一代。炮彈在伊朗炸開但林康琪要寫的是以色列跟伊朗本來有多要好的往事，羅興亞人的屠殺近有所聞，但引伸鄰國的難民問題已有多年。記者隨無國界醫生到檳城羅興亞人聚居地採訪，見證了「無國籍」的苦况，幸而也有互助的光點，不致希望全失。

李春暉的系列訪問繼訪談8位編劇後開新篇，前篇邀來杜sir杜琪峯回答10多條有關電影創作的問題，杜sir主動提及自己於創作上遇到創作瓶頸，他如何面對？訪問中他也給出想要入行的後輩一些寶貴意見，同時也回答了編劇是什麼之問。

久聞香港從前有老虎，最新考古更發現恐龍曾經存在的證據，人們嘖嘖稱奇，行吓行吓路邊踢到嗰嚿就係化石，記述着悠遠古代的生命奧秘，恐龍主題的展覽總是人山人海，卻原來香港並無專責從事研究的機構，香港是否也可以，有天說得出自己的恐龍故事？

（本網刊出的文章及作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

文˙黎佩芬

編輯˙王翠麗

IG@sundaymingpao

sunday@mingpao.com

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