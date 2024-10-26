搵食選擇多 歎豆漿馬天尼

酒店內還有一家24小時營業的便利店GURU 24，除了有零食和生活用品，還有售賣海外或香港製造的寵物零食。值得一提的是，店內提供逾20款便當、小食、粥及湯等，只需付按金（$15起）便可外借便當盒和餐具，並使用店內微波爐把食物叮熱，帶到海濱來個小野餐。

若想拍攝有如無人之境的碼頭，唯一方法是與街坊「鬥早」。早起的鳥兒有蟲吃，商場內兩間人氣食店Terrace in Seaside及%Arabica均在上午8時開始營業，打卡後再慢慢吃早餐也不遲。

韓國仁川人氣餐廳Terrace in Seaside於2022在海港城開設首間本地分店，至今店舖遍佈各區，包括這間唯一可欣賞海景的分店。窗戶用上落地玻璃設計，碼頭及海濱一帶景觀無阻隔。早餐提供鹹窩夫、乳酪杯等輕食。另一間人氣咖啡店%Arabica則沿用品牌極簡美學設計，一樣採用落地玻璃，雖然室內座位只有8個，但客滿時可選擇店外座位，迎着海風歎咖啡。

本舍碼頭及海濱長廊

地址：西九荔盈街10號（南昌站B出口）

DIO Café Bar 朝啡|夕酒

地址：TOWNPLACE WEST KOWLOON大堂

查詢：9616 9833

GURU 24

地址：TOWNPLACE WEST KOWLOON大堂

查詢：5744 8696

Terrace in Seaside

地址：SOHO West 1樓101號舖

查詢：2330 1203

%Arabica

地址：SOHO West地下G05號舖

查詢：5208 1774