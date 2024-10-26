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趁「熱」食

九龍城美食：$478起任食大閘蟹88分鐘 食神加持

【明報專訊】若想專攻大閘蟹，九龍城台式餐廳「等等Hea」88分鐘大閘蟹放題，定能滿足欲望！餐廳負責人Eric Tsang表示，多道蟹粉菜式由「食神」梁文韜設計；蟹源取自知名大閘蟹品牌Mr.Crab大閘蟹教主，預留A級江蘇大閘蟹，還可任食蟹公、蟹乸。

記者在10月中的假日試食，晚上7至8時多座無虛席。桌上放了手套、剪刀等工具，桌底還有盛蟹殼用的膠桶，非常貼心。目測客人首道點選的幾乎都是清蒸江蘇大閘蟹，由點單至蟹上桌約5分鐘。記者嘗勻公蟹和母蟹，均膏多香腴，其中母蟹明顯更鮮甜膏香。但踏入11月，即農曆十月後，公蟹將變得更肥美帶白膏。餐廳亦限量供應鹽焗、台式麻辣及酒醉等烹調選擇，鹽焗鹹香，蟹肉更鮮甜；台式麻辣則冶味，卻略嫌蓋過膏香；酒醉則是用玫瑰露和花雕浸熟大閘蟹，帶點酒香。Eric笑說「大部分客人吃5至6隻蟹，試過有客人吃了20多隻」！

現場還有不少蟹粉菜式——招牌食神大灌湯包、食神蟹粉糯米燒賣王、食神爆汁蟹粉小籠包、小碗瀑布蟹粉撈麵或飯等。台式茶飲等飲品可任飲，Eric分享其手工薑茶是由原塊薑煮成，薑味夠辣又暖身。「試過有客人吃完見頭暈，始終大閘蟹比較寒涼，記得飲薑茶驅走寒氣！」餐廳按大閘蟹重量推出4種放題套餐，最實惠是「任食3両至4両大閘蟹公＋約3両蟹乸」，每人$478起。

等等Hea：88分鐘大閘蟹任飲任食放題

日期：即日至大閘蟹期完結

收費：優惠價$478起（原價$788起，另加一）

地址：九龍城福佬村道41號地下

查詢：2383 1766、5398 8160（WhatsApp）

[趁「熱」食]

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