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趁「熱」食

大閘蟹橫行自助餐 群蟹助陣 發火吸like

【明報專訊】10、11月迎來大閘蟹「膏」峰期，坊間狂推螃蟹主題美食。今期「趁『熱』食」精選兩家主打大閘蟹的餐廳，一家是酒店級螃蟹自助晚餐，雲集江蘇大閘蟹、斯里蘭卡肉蟹、本地藍花蟹等多種螃蟹美食；另一間則主打大閘蟹放題，88分鐘任食，特別滿足蟹迷追求任食回本的心態。

踏入蟹季，港島香格里拉的自助餐廳cafe TOO趁勢推出「蟹之盛宴自助晚餐」，讓客人大歎江蘇大閘蟹等不同種類的螃蟹。

cafe TOO一覽無遺的開放式廚房向被形容為「烹飪劇場」，副總廚江志明表示，「客人看着廚師烹調，如像睇show」。餐廳注重客人的視覺享受，江志明說受西貢海鮮酒家外的魚缸啟發，今年餐廳新增多個水缸，用來存放鮮活的羅氏蝦、斯里蘭卡肉蟹及波士頓龍蝦，「讓客人看到海鮮是活的，視覺上知道新鮮」！

即撈即劏即煮 火焰胡椒蟹搶風頭

自助晚餐於晚上6時半開始，進場前10分鐘已有10多人排隊，全晚（平日）入座率約八成。自助晚餐主角首推當造江蘇大閘蟹，每人限取1隻，每隻重約4両。現場特設大閘蟹區以蒸籠即場蒸蟹，當廚師一打開蓋，蒸氣湧出，橙紅色大閘蟹一列排開，場面震撼。客人可憑號碼牌取蟹，秩序良好。採訪當天為10月中，母蟹當造，膏香濃郁，蟹肉鮮甜。江志明說：「11月公蟹比較靚，有白膏。」大閘蟹區內還有薑茶芝麻湯圓，記者試吃，薑茶十分夠薑，鮮辣悠長。

其他螃蟹菜式，推介斯里蘭卡肉蟹。廚師在活蟹缸內即撈即劏即煮多道美食，其中香氣十足的蒜子胡椒肉蟹煲，廚師在鐵板上先炒好白胡椒，加進即劏肉蟹，炒勻後灒酒，鐵板即時升起熊熊烈火，絕對是拍Reels的最佳題材！胡椒的香辣滲入蟹肉，非常冶味，是記者最喜歡的一道蟹菜。另一道泰式咖喱炒肉蟹也是現場即炒，咖喱香辣又冶味，不錯！

伊麵記得走湯 突顯蟹粉蟹肉清香

清甜本地藍花蟹及三點蟹，是人氣的冰鎮海鮮「新成員」，補貨速度比麵包蟹、凍蝦等更快。此外還有以本地花蟹及三點蟹煮成的蟹粥、糯米蒸花蟹、蟹肉扒蔬菜、鮮拆蟹粉炒粉皮、蟹肉魚肚羹、蟹粉蟹肉伊麵等。吃伊麵時記緊走湯，乾撈麵才能嘗到新鮮蟹粉蟹肉的清甜香味。日式代表有蟹肉茶碗蒸、松葉蟹沙律等。

其餘海鮮必吃清蒸或蒜蓉蒸新鮮波士頓龍蝦，還有自助餐少見的藍鰭吞拿魚腩刺身、蒸羅氏蝦、焗東風螺等。當然不要錯過招牌一樂燒鵝，低調高手大街小食雞蛋仔和泰昌蛋撻等美食；另設任飲區，可DIY珍珠奶茶。最後溫馨提示，由於不少螃蟹美食即叫即炒，請耐心等候！

cafe TOO：蟹之盛宴自助晚餐

日期：即日至11月27日

收費：自助晚餐成人或小童$888起（另加一）

地址：中區法院道太古廣場7樓

查詢：2820 8571

優惠：

1.香格里拉會會員享同行兒童半價（非酒店住客適用）

2.預訂12位以上，非會員全單8折；香格里拉會會員於周一至四及周日成人75折，周五、六及公眾假期8折（另原價加一）

3.KKday「買2送1 蟹之盛宴自助晚餐」優惠（每次購買3位），優惠價連原價加一，人均$681起

■有片睇

蟹之盛宴自助晚餐

link.mingpao.com/83219.htm

文：陳麗斯

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

facebook @明報副刊

電郵: feature@mingpao.com

[趁「熱」食]

相關字詞﹕海鮮 香格里拉 江蘇大閘蟹 放題 飲食 大閘蟹 趁熱食

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