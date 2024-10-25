明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 玩樂擴志

ISHI illsynapse個展 藝術骷髏遊中環街市 融入港味

【明報專訊】骷髏往往象徵死亡，令人心生畏懼。日本藝術家ISHI illsynapse卻顛覆了這刻板印象，他創作的「因果使者Karma Dokuro」雖然擁有骷髏外形，卻散發獨特趣味，鼓勵人們反思生命的意義。ISHI現於中環街市舉辦個人展覽，展出跨越紋身、陶藝、繪畫等多種媒介的作品，還將他的獨特風格與香港文化元素巧妙融合，邀請大家探索充滿哲思與啟發的藝術世界。

中環街市的「ISHI: Go! 藝術展香港站及期間限定店」，正展出ISHI illsynapse的藝術作品。這名生於日本常滑市的70後藝術家，自小醉心於日本動漫，20歲出頭時跟隨一名刺青師傅學藝後，投身這個充滿個人風格的行業中，從此與藝術結下不解之緣。20多年的紋身創作經歷，不單磨練了他的繪畫技巧，更深刻影響他的創作理念和美學追求。「你很容易在我的作品中，找到紋身文化中標誌的元素，包括骨頭、刀、心和花朵等。我將這些元素融合自己創作的角色中，以極黑的邊線作為輪廓，再添上各種鮮豔的顏色，形成我個人的藝術風格。」ISHI表示他十分熱愛美國的滑板文化和old-school紋身風格，大膽用色和誇張圖案至今仍是他作品中不可或缺的元素。

藉骷髏傳達積極信息

ISHI的作品中經常出現兩個原創角色——因果使者Karma Dokuro和因果貓Karma Neko。前者是一個手持鐮刀，有着逗趣神情的骷髏形象，後者則是一隻趣怪貓咪。ISHI表示，骷髏形象在紋身文化中十分常見，尤其美國西岸的街頭文化和龐克搖滾音樂中，被視為具有強烈信息的圖像，是他最喜歡的元素之一。然而在他筆下，骷髏不再是死亡的象徵，反而成為傳達積極信息的媒介。

「頭骨通常代表死亡，帶着一種可怕的感覺，但我反而想用它表達積極正面的信息，讓我們透過死亡來思考生命。」ISHI解釋，因果使者雖然是一個骷髏角色，但它並不可怕，可以很容易被接受，而因果貓則是它的伙伴。兩者形象相輔相成，貫穿了ISHI的許多作品，它們代表着對生命的珍惜與對死亡的坦然接受，也呼應了ISHI的「享受生活、珍惜生命並善待他人」創作理念。「我創造它們的主旨，是希望大家充分地活在當下，因為我們總有一天會死，我認為因果使者能喚起死亡的形象，可以發揮重要的作用。」

跨媒介創作 善用新科技

ISHI亦不滿足於單一的創作媒介，喜歡嘗試各種藝術形式，包括水彩、油畫、陶藝、玩具雕像等。「每一種媒介都有獨特之處，附帶着不同的溝通方式，讓我以多種方式跟觀眾溝通，表達想傳遞的信息。」他也善用新科技，將傳統手繪與數碼藝術巧妙融合，先在平面紙張上起草稿，再用平板電腦上色，既保留手繪質感，也增添數碼藝術的無限可能。如此鮮明的個人風格，令ISHI的作品在社交媒體和藝術圈獲得廣泛關注和認可。今趟他首次來港舉辦個人展覽，除了將自己的藝術世界呈現給香港觀眾，也希望啟發和鼓勵大家勇敢追夢，活出自我。

一句簡單的Go!，是本次展覽的主題，蘊含着ISHI對人生的態度和對觀眾的期許。「Go是一個動詞，有着採取行動的形象和意思。」ISHI說道：「我相信，在生活中的每一件事上，如果不採取行動，就不會產生任何反應和結果，所以行動是很重要的一步，即使結果時好時壞，但我認為這也可能是下一步行動的觸發點。」

電子藝術畫動起來

為了營造充滿活力與正能量的氛圍，ISHI特別將中環街市打造成一個充滿藝術氣息的潮流聚集地。1、2樓都可以欣賞到他各類藝術作品，包括15至20件原創畫作和平面作品，還有與音響品牌B&O聯名合作的Art of the A9限量版揚聲器和多款限定商品；例如會「動起來」的畫作，是將LED顯示屏放在黑木框架，變成一幅電子動畫藝術畫。除了藝術展覽，現場也設有多個打卡點，例如門口的巨型招財貓Karma Neko、2樓主樓梯的特別版Karma Neko雕像和打卡佈景板，均融入ISHI對香港的印象，充滿趣味與驚喜。

ISHI表示，他對香港的印象源於兒時閱讀的小說《深夜特急》，書中描繪的香港是一個非常令人興奮和強大的城市，因而成為他最想去的地方之一。雖然他親身來到香港後，發現跟書中描述的不同，但仍然被香港獨特的文化氛圍吸引。「我覺得香港的魅力在於她的原創文化，是傳統文化和外來文化的融合，以及新舊建築的結合，令我覺得非常有趣吸引。」他也特別喜歡中環街市這個中西合璧、新舊互存的展覽場地，希望觀眾走進他的藝術世界，了解他對香港的喜愛。

為了籌備是次展覽，ISHI數個月前遊遍香港的廟街、「怪獸大廈」等充滿文化色彩的地方，又品嘗傳統茶點、中式甜品、小吃等。這些經歷都融入到他的創作中，例如展覽的主題海報就加入了龍、麻將、電車、李小龍、點心、霓虹招牌等香港元素。值得一提，展覽作品之一是把ISHI在香港拍攝的照片與他創作的角色融合，製作成影片，充分體現ISHI對香港的獨特觀察和感受。

另一個不容錯過的系列是Mood Head Series，以人頭為主體的畫作，配以BE WATER、GO LIFE EASY、YOU ARE A GEM等鼓勵標語，充滿活力與正能量。豐富的色彩和混合媒介的呈現，旨在鼓勵人勇敢前行，讓人在繁忙生活中找到一絲慰藉。整個展覽集結了ISHI多年的創作精華，既運用紋身文化的色彩和形象特色，又巧妙地融入個人原創角色，傳達積極向上的信息，相信能鼓舞更多人。

ISHI: Go! 藝術展香港站及期間限定店

日期：即日至10月31日

地點：中環街市1樓主入口及2樓

IG：thisismomentime

文：陳真紀

編輯：梁小玲

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 玩樂擴志]

相關字詞﹕展覽 藝術 好去處 太古廣場 中環街市 玩樂擴志 開眼

上 / 下一篇新聞