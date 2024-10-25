ISHI illsynapse個展 藝術骷髏遊中環街市 融入港味

中環街市的「ISHI: Go! 藝術展香港站及期間限定店」，正展出ISHI illsynapse的藝術作品。這名生於日本常滑市的70後藝術家，自小醉心於日本動漫，20歲出頭時跟隨一名刺青師傅學藝後，投身這個充滿個人風格的行業中，從此與藝術結下不解之緣。20多年的紋身創作經歷，不單磨練了他的繪畫技巧，更深刻影響他的創作理念和美學追求。「你很容易在我的作品中，找到紋身文化中標誌的元素，包括骨頭、刀、心和花朵等。我將這些元素融合自己創作的角色中，以極黑的邊線作為輪廓，再添上各種鮮豔的顏色，形成我個人的藝術風格。」ISHI表示他十分熱愛美國的滑板文化和old-school紋身風格，大膽用色和誇張圖案至今仍是他作品中不可或缺的元素。

藉骷髏傳達積極信息

ISHI的作品中經常出現兩個原創角色——因果使者Karma Dokuro和因果貓Karma Neko。前者是一個手持鐮刀，有着逗趣神情的骷髏形象，後者則是一隻趣怪貓咪。ISHI表示，骷髏形象在紋身文化中十分常見，尤其美國西岸的街頭文化和龐克搖滾音樂中，被視為具有強烈信息的圖像，是他最喜歡的元素之一。然而在他筆下，骷髏不再是死亡的象徵，反而成為傳達積極信息的媒介。

「頭骨通常代表死亡，帶着一種可怕的感覺，但我反而想用它表達積極正面的信息，讓我們透過死亡來思考生命。」ISHI解釋，因果使者雖然是一個骷髏角色，但它並不可怕，可以很容易被接受，而因果貓則是它的伙伴。兩者形象相輔相成，貫穿了ISHI的許多作品，它們代表着對生命的珍惜與對死亡的坦然接受，也呼應了ISHI的「享受生活、珍惜生命並善待他人」創作理念。「我創造它們的主旨，是希望大家充分地活在當下，因為我們總有一天會死，我認為因果使者能喚起死亡的形象，可以發揮重要的作用。」

跨媒介創作 善用新科技

ISHI亦不滿足於單一的創作媒介，喜歡嘗試各種藝術形式，包括水彩、油畫、陶藝、玩具雕像等。「每一種媒介都有獨特之處，附帶着不同的溝通方式，讓我以多種方式跟觀眾溝通，表達想傳遞的信息。」他也善用新科技，將傳統手繪與數碼藝術巧妙融合，先在平面紙張上起草稿，再用平板電腦上色，既保留手繪質感，也增添數碼藝術的無限可能。如此鮮明的個人風格，令ISHI的作品在社交媒體和藝術圈獲得廣泛關注和認可。今趟他首次來港舉辦個人展覽，除了將自己的藝術世界呈現給香港觀眾，也希望啟發和鼓勵大家勇敢追夢，活出自我。

一句簡單的Go!，是本次展覽的主題，蘊含着ISHI對人生的態度和對觀眾的期許。「Go是一個動詞，有着採取行動的形象和意思。」ISHI說道：「我相信，在生活中的每一件事上，如果不採取行動，就不會產生任何反應和結果，所以行動是很重要的一步，即使結果時好時壞，但我認為這也可能是下一步行動的觸發點。」

電子藝術畫動起來

為了營造充滿活力與正能量的氛圍，ISHI特別將中環街市打造成一個充滿藝術氣息的潮流聚集地。1、2樓都可以欣賞到他各類藝術作品，包括15至20件原創畫作和平面作品，還有與音響品牌B&O聯名合作的Art of the A9限量版揚聲器和多款限定商品；例如會「動起來」的畫作，是將LED顯示屏放在黑木框架，變成一幅電子動畫藝術畫。除了藝術展覽，現場也設有多個打卡點，例如門口的巨型招財貓Karma Neko、2樓主樓梯的特別版Karma Neko雕像和打卡佈景板，均融入ISHI對香港的印象，充滿趣味與驚喜。

ISHI表示，他對香港的印象源於兒時閱讀的小說《深夜特急》，書中描繪的香港是一個非常令人興奮和強大的城市，因而成為他最想去的地方之一。雖然他親身來到香港後，發現跟書中描述的不同，但仍然被香港獨特的文化氛圍吸引。「我覺得香港的魅力在於她的原創文化，是傳統文化和外來文化的融合，以及新舊建築的結合，令我覺得非常有趣吸引。」他也特別喜歡中環街市這個中西合璧、新舊互存的展覽場地，希望觀眾走進他的藝術世界，了解他對香港的喜愛。

為了籌備是次展覽，ISHI數個月前遊遍香港的廟街、「怪獸大廈」等充滿文化色彩的地方，又品嘗傳統茶點、中式甜品、小吃等。這些經歷都融入到他的創作中，例如展覽的主題海報就加入了龍、麻將、電車、李小龍、點心、霓虹招牌等香港元素。值得一提，展覽作品之一是把ISHI在香港拍攝的照片與他創作的角色融合，製作成影片，充分體現ISHI對香港的獨特觀察和感受。

另一個不容錯過的系列是Mood Head Series，以人頭為主體的畫作，配以BE WATER、GO LIFE EASY、YOU ARE A GEM等鼓勵標語，充滿活力與正能量。豐富的色彩和混合媒介的呈現，旨在鼓勵人勇敢前行，讓人在繁忙生活中找到一絲慰藉。整個展覽集結了ISHI多年的創作精華，既運用紋身文化的色彩和形象特色，又巧妙地融入個人原創角色，傳達積極向上的信息，相信能鼓舞更多人。

ISHI: Go! 藝術展香港站及期間限定店

日期：即日至10月31日

地點：中環街市1樓主入口及2樓

IG：thisismomentime

文：陳真紀

編輯：梁小玲

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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