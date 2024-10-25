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鴿血紅寶、深彩藍鑽 秋拍珍稀珠寶 祥龍遇上靈蛇

【明報專訊】每年10月底11月初展開的秋拍季節，就像預告一年將完結。在將告別龍年迎向蛇年之際，有拍賣行率先在珠寶拍賣上來一場龍蛇相會，集合以龍、蛇為主角的珍品。珠寶品牌向來愛以各類神獸動物為設計主題，設計師和工匠以精挑細選的寶石和精湛工藝「筆走龍蛇」，製作出優美生動的藏品。

佳士得香港展示來自Cartier、Bvlgari和陳世英等頂級珠寶品牌和設計師的傑作，總估價逾4.11億港元。焦點拍品是一套專為慶祝龍年而設計的Cartier「祥龍」獨特尊貴飾品，以及Bvlgari最具標誌兼奢華奪目的Serpenti「靈蛇」鑽石頸鏈。

Cartier工藝大師對打造動物造型藝術品經驗豐富，2024年推出Nature Sauvage頂級瑰麗珠寶系列，以幾何線條和立體造型展示不同動物形態，釋放澎湃活力。這個著名的巴黎珠寶品牌，20世紀初於倫敦取得皇家委任認證，為英王愛德華七世及其王室家族製作珠寶。愛德華七世曾形容品牌是「皇帝的珠寶商，珠寶商的皇帝」。後來品牌在美國市場發展，走向國際。品牌多年來創作不少動物和神獸主題的設計，例如1914年面世的美洲豹主題作品，以不同工藝塑造三維立體的完整美洲豹造型。工匠對東方的龍同樣也有深入研究，除珠寶外，曾創作黃金祥龍珠寶腕表慶祝龍年。今次登上拍場的Cartier設計鑽石、紅寶石及祖母綠「祥龍」首飾套裝耳環及戒指、手鐲都是精妙之作。手鐲以淺色作主調，祥龍綠色的眼睛充滿祥和氣息，龍背配以紅寶石散發活力和能量。龍的面相手工精美，一點兇猛感覺也沒有，祥和且平易近人。戒指採用龍首和龍背設計，耳環則為龍背造型。3款首飾組合成一套精美而完整的品牌首飾，極具收藏價值。

1720小時 打造龍的美學

2000年是中國龍年，當年Cartier特別推出這套獨一無二的「龍」系列珠寶，突顯龍神秘又華麗的氣質，工藝精湛的珠寶工藝大師用1720小時，製作出「龍」的美學細節。「龍」系列曾在多所著名博物館和展覽中展出，包括上海的Cartier藝術展（2004年）、美國百年紀念展（2009年）及紐約大都會藝術博物館的「中國：鏡花水月」（2015年），這次是其面世24年後，在龍年的拍賣會上現身。

繞圈頸鏈 展現「靈蛇」修長姿態

幾乎每個品牌都有自己的吉祥物，而Bvlgari的代表動物是靈蛇。拍賣行表示，蛇在某些文化中視為生育繁殖的象徵，代表強壯、永恆和誘惑。品牌源自希臘和羅馬地區，1930年代起在國際備受關注，鑲有貴重寶石的奢華珠寶吸引各地王室和富有人家追捧。在1940年代後期，品牌開創極具風格的繞圈蛇形珠寶款式，經常以蛇為主題推出Serpenti頸鏈，頸鏈修長的形狀讓設計師展現出蛇的修長體態。品牌其中一個賣點是開創採用多種色彩組合並使用大膽設計風格的「宣言珠寶」（statement jewellery）；設計方向是把焦點放在視覺效果多於寶石的本身價值，並且多數由彩色寶石擔正，鑽石在設計中只是配角。今次上拍的「靈蛇」色彩相對低調，以鑽石為主，十分難得。以淺色為主調的蛇設計不帶半點殺氣，它沒有眼睛和口的造型，帶點和平和溫馴的感覺。

今次上拍的Bvlgari珠寶非以彩色寶石為主角，但不少藏家卻鍾情彩色寶石，因為每顆彩寶的色澤、切割等也是獨一無二。佳士得拍賣行專家指，紅寶石是彩色鑽石外較為昂貴的寶石，是國際藏家追捧的首飾。一套伊莉莎伯泰萊珍藏的紅寶石及鑽石首飾套裝曾於2011年以逾540萬美元成交。拍賣行指，紅寶石其實是在13世紀一次偶然下「上位」，當時的探險家向歐洲人介紹產自緬甸的紅寶石，令市場引起哄動。除了其天然美造就其價值，當地著名摩谷礦區的產量也愈來愈低，5卡以上濃艷溫暖的無加熱紅寶石在市場買少見少。是次上拍、由Boghossian設計的6.24卡枕形緬甸天然鴿血紅紅寶石戒指呈現濃豔色澤，光照下發出閃爍光芒。被譽為「鴿血紅」紅寶石所鑲製的首飾均價值無比，必選來最高級的工匠負責製作。今次上拍的頸鏈便展現師傅的非凡工藝。每顆紅寶石配以仔細鑲嵌的梨形和馬眼形切割無色鑽石，給合成精緻的花朵圖案，散發優雅脫俗的和諧美感。

深彩藍鑽戒 奪目迷人

而在彩色珠寶類別中，不少藏家特別鍾愛戒指，貪其體積小巧易於收藏。一款5.02卡欖尖形深彩藍色IF鑽石戒指便不容錯過。拍賣行指，這款深彩藍色鑽石內含有微量硼，呈現出奪目迷人的深藍色，色澤令人驚歎。5.02卡的巨型藍鑽極為罕見，每當如此碩大的美鑽亮相拍場，也會吸引全球藏家激烈競投，務求將這種象徵權力、智慧和雋永優雅的寶石收歸囊中。藍色鑽石在拍賣行近年的拍賣會中都有好成績，例如2023年在瑞士舉行珠寶拍賣會上，一款極度稀有的3.52卡梨形被稱為「皇家藍」（Bleu Royal）無瑕藍色鑽石便以超過4000萬美元的天價售出。另外，收藏版曾訪問的珠寶藝術家陳世英設計的寶石「翩翩系列」胸針，展現其雕刻家的眼光和工藝，也在今次拍賣上亮相。

「瑰麗珠寶及翡翠首飾」秋季現場拍賣

預展日期：即日至29日

拍賣日期：10月29日下午2:00

地點：中環美利道2號The Henderson 6樓 佳士得全新亞太區總部

查詢：bit.ly/3A2hBTa

文：呂一心

編輯：王翠麗

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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