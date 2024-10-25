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西九「米蘭衛星展」序章 香港家具列陣竹林 設計見可持續用心

【明報專訊】正在閱讀這句的你，若安坐家中，請稍稍放下報紙或電話，仔細看看你的家具，小至一盞枱燈，大至一張櫈、一張梳化，會不會剛好有一件是出產自我們的香港呢？談起家具，我們難免首先想起意大利、瑞典或日本等，產自這些地方的家具彷彿都各有代名詞——米蘭的時尚典雅、北國的玩味現代、東瀛的休閒簡約，那麼產自香港的家具又有什麼代名詞呢？如果家裏沒有產自香港的家具，或許你可以來「香港設計延館」找找答案。

全球最大型的家居展米蘭國際家具展（Salone del Mobile.Milano）與國際設計家品展（International Design Furniture Fair Hong Kong, IDFFHK）合作，於今年11月11日把「米蘭衛星設計收藏二十五週年展」首次帶來香港，屆時會在西九文化區藝術展亭展出95件國際級得獎作品。在盛事來臨前，藝術展亭將會在11月1日先以展覽「香港設計延館」拉開帷幕。

跨領域設計師策展 棚架啟發竹林迷宮

「香港設計延館」的策展團體是香港跨領域設計公司「Lim+Lu 林子設計」。公司共同創始人林振華（Vincent）和盧曼子（Elaine）以竹林為概念，在整個藝術展亭的二樓豎起一根根竹子，形成自然流動的弧度，走在裏頭彷彿置身竹林之中，微微竹香撲鼻而來。Vincent解釋：「當要辦一個香港的設計展覽時，我們便思考什麼是香港本土，我們立刻想到竹棚架在香港很有標誌性，因為在香港長大，我一直都覺得竹棚架很迷人（fascinating），我認為香港可能是最後一個仍然使用竹棚架的城市。」Elaine亦補充，他們在展場內沿用反光地板和天花板，試圖創造出一個無限竹林，「觀眾迷失在這蜿蜒的竹林迷宮中，他們可以自行探索，用自己的方式、順序看展品」。另外，「香港設計延館」將會在同月7日完結，與「米蘭衛星設計收藏二十五週年展」的開幕只有3日間隙，竹能輕鬆組裝和拆卸，亦是Vincent和Elaine以竹為設計背後的小巧思。

10組作品參與 「亞麻櫈」將亮相「米蘭展」

連同「Lim+Lu 林子設計」在內，「香港設計延館」共邀請10個香港設計師或團體參展。Vincent分享：「（參展設計師）都在香港設計界很有成就，他們從年輕到較年長，都對自己的工藝充滿熱情，有些像材料研究員（material researchers），一生都在研究一種材料；有些是介乎於藝術家和設計師之間；也有些跟我們一樣是跨領域。我們正是想展示這一點——香港設計的整體廣度和深度。」

漫步竹林，觀眾將會看到設計師的誠意之作。香港設計工作室Studio Florian and Christine帶來作品Tai O Desk Lamp，設計師在大澳及香港其他海岸和沙灘收集塑膠垃圾，利用這些塑膠以3D打印出常見家具——枱燈，讓被視為無用的垃圾重獲新生。來自EDITECTURE的設計師翟凱怡（Jacqueline）設計的An Ode to Mahjong，是一套使用製衣時出現的多餘布料和邊角料製成的麻將套裝，設計師藉此反思時裝產業發展對環境的破壞。香港設計工作室Studio RYTE創辦合伙人張凱琨（Dennis）的作品Triplex Stool，是一張用亞麻纖維（Flax Fiber）—— 一種可生物分解的物料——製成的三腳櫈，棕色的櫈面佈滿條條橫紋，3隻櫈腳採用流線形設計。Triplex Stool除了會在「香港設計延館」展出外，更會在接下來的「米蘭衛星設計收藏二十五週年展」亮相。「香港沒有太多家具設計師像Dennis般有作品能在米蘭衛星設計收藏展展出，這是非常難得。」Vincent說。

「港家具設計如少年 盼每年辦展推改變」

可分解物料、海洋垃圾回收、織物重用……不難發現，在「香港設計延館」展出的大部分作品幾乎都有一個共通點：可持續（sustainability）。Vincent說：「我發現無論我們是否有意識把這個概念帶進展覽，大部分設計師一直都有種社會責任，思考設計如何可持續、如何保育環境。當我們進行設計時，我們要想及未來、要想如何盡量不破壞我們的地球。」Elaine更進一步指出，「香港設計延館」以香港本地設計師為主，因此能從作品中窺見與香港文化的扣連。這也正與Vincent和Elaine用竹林為策展設計，有異曲同工的默契。

「香港設計延館」是Vincent和Elaine首次在香港策展的展覽，更是作為享譽國際的「米蘭衛星設計收藏二十五週年展」的序章，他們都感到十分興奮。Vincent認為「香港家具設計仍處於早期階段，如果用年齡來說，香港在家具設計上仍然是一個非常年輕的少年，仍在嘗試尋求各種方法去發展」。Vincent也觀察到，「總括來說，香港是一個非常昂貴的城市，正因如此，在香港從事創作很困難。很多本地設計師都會選擇授權設計予海外品牌，並開發產品，以接觸更多受眾及更大市場」。因此，Vincent希望，也許每兩年一次，甚至每年一次，能持續舉辦這類香港家具設計展覽，「一旦有了這種推動力（momentum），便能更大幅度地為整個家具設計行業帶來改變」。

「香港設計延館」展覽

日期：11月1至7日

時間：上午11:00至晚上7:00

地點：西九文化區藝術展亭

詳情：bit.ly/3YcNDE3

文：譚雅詩

編輯：謝秋瑜

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 設計]

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