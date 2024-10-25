明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 音樂

走過鬱悵再上路 譜幽微心靈迴音 出入主流獨立間 把握夕日音生時

【明報專訊】看着眼前這個合上雙眼敲打着薩滿鼓、盤膝吟唱的年輕人，大概任誰都猜不到眼前人竟曾是流行組合Fabel的鍵盤手、Greytone Music的創辦人之一——馮慶聰（Jimmy Fung），現在則是「J1M3夕日優生」 。

由幕前的組合成員，變成幕後的編曲、作曲，如今又再搖身一變為J1M3，他回顧自己音樂生涯的起點是在2012年與盧祝君（Lo/o）組成了Fabel。當時二人出道時一下子便簽了7年合約，2019年約滿後雖然想過以組合形式繼續活動，但發現大家都還想探索不同的領域，便覺得「係時候independent（轉為獨立音樂人）」。而7年耕耘間也認識了Keni（李礎業）和JB（杜志邦）等人，更在2018年趁着香港hip-hop崛起建立了音樂廠牌Greytone。「但2019、2020年世界轉變得好快，嗰兩年覺得人生冇乜意義，一直到咗2021年先發覺自己原來有抑鬱。」陷入情緒的低谷後，陪他走出漩渦的是身心靈的書籍，是在閱讀過程中發現原來自己「未醒」、未夠了解自己，才下定決心改變。同時Greytone又有投資者加入，傾向用較商業的方法經營，他便慢慢淡出，朝着獨立音樂製作人的道路進發。

以2021年成立公司J1M3為界線，他與以往的Jimmy Fung告別。而這個新的名字，也是人生的轉捩點。「嗰陣覺得數字同英文組合有一種科幻感，所以想搵個咁嘅名重新代表自己。最後由英文名字讀音『JI-ME』諗到『J1M3』，一方面成為咗公司嘅名，都變成我嘅身分。」不久後他收到同是音樂人的朋友黃浩琳傳來「夕日音生」一名，便把代表「太陽下山時，創作音樂的靈感便隨之而來」的這四字當作公司的中文名。而自己，也將會以「夕日優生」的名字面對往後的人生。「渡過咗情緒嘅難關，覺得其實人生可以好似online game咁樣改名，展開自己新嘅人生。」

台前幕後indie流行 「重點係搞清楚動機」

如今的J1M3游走於主流和獨立之間，既與謝芊彤等獨立唱作人合作，偶爾也與「主流明星」合作。「Indie同主流，應該可以隨時轉換，變成一個框架就適得其反。最重要嘅係，音樂人自己希望做到啲咩。」他在Fabel時期間或感到失落與迷惘，如今回想，是因為達不到期望的成果。「以往以為好認識自己，但原來唔係咁。」以前不願意承認自己很在乎在音樂界取得的成績，總會以「我係想做好啲」推搪過去，背後潛藏着的其實是一顆攀比心——「人哋好，所以要追上，或者好過佢。」豪華落盡見真淳，放下商業、非主流等等的標籤後再創作，他發現過往感到惆悵並非自身能力問題，而是市場生態不適合自己。所以他承諾往後的創作過程中要對自己百分百坦白，而以J1M3這個身分創作的作品，也確實沒有再讓他感到後悔。「𠵱家我覺得音樂係一種展現世界觀嘅工具，而我只係一個純粹地用音樂表達自己嘅人。」

J1M3提到近年一隊本地樂隊出道時的音樂很能震懾自己，所以只要工作時遇到他們的演出都必定會聽完，但後來慢慢發現他們的音樂不再能觸動自己。「我覺得音樂人對自己由indie走到商業嘅過程入面發生嘅轉變好清楚，因為作品係呃唔到人。但觀眾會繼續跟住你，定係因為你嘅改變離開，就無法預料。」由自己的經驗回想，他覺得比起商業與主流，樂迷不再支持本來喜愛的單位，可能只是單純地無法再找到曾經撼動自己的部分。而回歸音樂人的身分，他覺得最重要的還是要對自己負責——「做音樂背後，希望成名、希望有人欣賞自己嘅創作，同想靠音樂搵食，其實已經有好大分別。而無論做樂手定係幕後，玩indie定係流行音樂，重點都係我有冇搞清楚自己嘅動機。」對他自己而言，無論是為他人當樂手時以演奏歌曲渲染情感，還是在自己的創作中以歌曲寄意，其實都離不開如何用音樂感染人心。

占星結合音樂 以星球為專輯核心

沉寂一段年月，「J1M3」的誕生，標誌着他與自己的和解，也是一場蛻變與新的開始。「做咗音樂十幾年後，發現自己冇一個特別強嘅genre，就會開始思索點樣令更多人認識我。」比起嘩眾取寵，或十年苦練一門絕技，他選擇重拾自己喜愛的占星學作為創作的基石。而這樣的轉向，帶來的是一股在內心更深處迴盪、徘徊的聲音。「小五嗰陣媽媽買好多星座書，到中學發現星座原來可以成為溝通嘅橋樑，慢慢變成咗我嘅一個興趣，甚至係生命嘅一部分。」但以往總會對這項興趣有所批判——「Fabel好型㗎喎，點解要擺迷信嘢入去。」一直到了近年走出困境後，反思一路以來的創作歷程，才發現不應該否定自己喜愛的事物，遂有了把占星和音樂這兩大生命支柱結合的想法。

時間回到2018年，J1M3憶述當時自己創作力很強，每個月可以寫三四首歌，成為了如今專輯的雛形。但當時身陷情緒的泥沼，只想到由地貌和水出發打造專輯，卻苦未成事。直到J1M3出現，驅使他思考如何以新的身分去表達自己的作品，才想到用占星學統合往後的創作：把星球當作一張專輯的核心，沿着九大行星逐個發掘不同的創作風格。由是，landscape（地貌）延伸到地球，再由潮汐漲退聯想到以引力和地球牽連的月球，製作出新專輯《Terra: LandeScape》，以及構想了以月球為核心的下一張大碟。

盼本地音樂天空更廣闊

曾是KOLOR音樂會的固定班底，又參與過Juno（麥浚龍）覺醒音樂會的製作，早前他終於在Novel Fergus個人演唱會《盂蘭勝會》初嘗當音樂總監的滋味。歷盡風霜，他笑言11月2日及3日舉行的《HKT西九音樂節：星之開箱》，恰巧在他嘗試以占星融入音樂和累積足夠經驗後發生，在向主辦方簡介理念後便造就了這次演出。

「今次唔單單係音樂會，都可以話係我之後好長一段時間創作嘅『序』。」J1M3指在占星學裏不同的星體都可被劃分為地、風、水、火四大元素，故這次90分鐘的演出也會按此分為四大部分，並以代表火的結他獨奏、代表地的薩滿鼓等元素表演作章節之間的過場。而作為往後創作的前傳，這次的文案也匠心獨運，「或者5年之後，我會用番同一段文字解釋我專輯嘅意念」。

難得能在音樂節主理節目，自然希望有更多人參與，但J1M3卻說本地音樂節的生態不太健康。他認為，雖然本地的音樂人一直努力地作出不同嘗試，但香港工作都市的性質難以讓人浸淫在音樂當中，而音樂產業又相對重視商業性，變相嘗試新曲風的單位鮮少得到足夠資源，長久下來聽眾愛好的光譜便會愈來愈窄；加上廣東話市場較小，而外國樂隊在音樂節的待遇也往往較香港樂隊好，預留給本地單位的預算甚至可以用「真係純粹為咗表演先入去」來形容。所以他期望這次音樂節過後，不同種類的音樂單位都可以走進大眾的視野，擁有自己的一片天。而場地方面，他指香港除了西九龍、中環海濱，其實還有很多地方可以開發，例如不同的郊野公園及島嶼。「何不舉辦Fuji Rock那樣走往野外的音樂節」——讓人真正離開城市享受音樂之餘，也從另一個角度重新感覺這個地方的文化地貌。

由組合到個人、幕前到幕後，如今出入獨立與商業之間的J1M3，或許也代表着香港的音樂尚有更多值得被發掘的可能。

文：鍾卓言

編輯：譚雅詩

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 音樂]

相關字詞﹕星座 Jimmy Fung 馮慶聰 薩滿鼓 音樂 HKT西九音樂節 夕日優生 夕日音生 開眼

上 / 下一篇新聞