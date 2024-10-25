Friday Planner：港島暢遊

轉彎看到一所美術館，原來一新美術館從觀塘遷址西源里。新館樓上是展廳，舉行第一期的「西源里選畫」展覽，創辦人孫燕華介紹兩期展覽「集結92位藝術家以獨特視角描繪與這座城市息息相關的點滴」，水墨、塑膠彩、炭筆等作品展示多樣化的香港畫壇。看畫後可到地下的咖啡室飲杯啡或逛逛禮品店。

了解一個社區還有很多方式，從一新美術館步行約6分鐘，便會到達西邊街的香港文化古蹟資源中心。音樂展覽計劃「楞楞片羽：四埲牆下」今日（25日）起舉行，由擊樂專業樂團Rhythmaker用傳統敲擊樂器和平易近人的生活用品，奏響跨代作曲家為上環老店創作的樂曲。周末限定的演奏只餘小量門票，一同投入音樂之中，在這座過百年歷史的西營盤小洋白樓「擊」起對地方歷史和文化價值的重視。

有些故事即使歷經歲月依然動聽。香港芭蕾舞團近來將《梁山伯與祝英台》的故事改編成芭蕾舞劇，把挑戰傳統的戀情搬上現代舞台，當中性別錯置的主題放至當代仍不脫節。這次更由奧斯卡金像獎得獎設計師葉錦添擔任布景及服裝設計，他巧妙利用12道中式屏風構建獨特的敘事空間。最後三場，不容錯過。

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