Alberto Giacometti 破格展覽 「高女人」走進廣州古村

Alberto Giacometti是意大利裔瑞士人，生平長居巴黎。其雕塑作品拍賣價要以億港元計算。從瑞士法郎第8版100元紙幣上印有他的肖像，足見其地位。今次展覽聯合策展人、春陽台主創建築師暨非常建築創始人張永和大膽嘗試，在幾乎無公共交通接駁的嶺南傳統村落塱頭村，展出這個西方雕塑巨匠生前的79件代表作。

瑞士傳奇雕塑家 演繹現代人孤獨

「1的紀念性：賈科梅蒂在塱頭」展覽中，最矚目的兩件展品大小極端。其中一件是展廳1的青銅雕塑《高女人I》，高達2.7米，跟世界上最高的人差不多高，放在與Giacometti巴黎工作室一樣、只有24平方米大的區域中；抬頭看過這件作品很多次的一個保安大哥說被震撼。展場亦展有Giacometti工作室的數塊石膏牆面，上有《高女人》系列作品的草稿。

「女人」面目模糊，身軀比竹更瘦。塱頭鄉村振興項目內容策劃師曲晨介紹指，它是個紀念碑，「一般紀念碑給人宏偉的感覺，但他的這個雖然高，卻沒有宏偉、堅固的恒久感覺，反而是非常粗糙、細瘦和搖搖欲墜」。雕塑下方基座奠定作品的紀念性質，上方人像卻似被侵蝕，表面滿是起伏坑洞，曲晨說，這與Giacometti對現代的理解有關；現代人是孤獨的，「就算走在一起，也無法連成集體」。

Giacometti年少受古典主義藝術訓練，早期創作以超現實主義、立體主義為主，後來卻以人體、傳統、自然等現實主義題材成名。「現實」不等於「寫實」。他以親友作模特的作品還算具象，展場展出他刻劃弟弟的《迭戈的半身像》和哲學家友人的《矢內原伊作的半身像II》，人物五官依稀可見。但在展廳2的《三個行走的男人（小廣場）》，眼耳口鼻都沒有，不特指誰人，而是現代人的普遍狀態。

「《三個行走的男人（小廣場）》中人物的關係是『1×1×1』或『1，1，1』，乘不出、加不成『3』。他創作這件雕塑的靈感來自城市廣場中，看到街上來來往往的人像螞蟻，更像無意識的機器。每個人只做自己的事，跟別人擦身而過，互相忽略。」曲晨續指，這3個人是「原子人」，「好像個性非常強烈，其實缺乏歸屬、各自孤立。精神和靈魂不斷被侵蝕，如雕塑上應有的豐滿血肉消失，剩下骨架和結構」。

比手掌小作品 全展估價最貴

另一件焦點展品是展廳2的《為第一大通曼哈頓廣場所作：行走的男人，站立的女人，基座上的頭像》，比手掌還要小。「它是《三個行走的男人（小廣場）》和《高女人I》的原型，用了遠端看人時的比例」，曲晨介紹道，又雀躍補充「這是我們全展（估價）最貴的展品」。但他亦表示，商業價值不代表一切，Giacometti對藝術的純粹追求才值得敬佩。

「他在1950年代初就已經很有名、很有錢了，辦了很多很成功的展，已經是今天大家說的成功人士了。」然而，Giacometti不像今天好些在藝術市場上得寵的藝術家，「買藏獒、住大別墅」一般，他40年來都在狹小工作室創作。為何如此？曲晨解釋，藝術品價格時高時低，Giacometti不想習慣奢華環境和生活，日後若失寵於市場，要重新適應簡樸，影響創作，寧願蝸居小室。

親友當模特兒 半身或人頭像較飽滿

Giacometti的雕塑亦有變體，不是全部都瘦削可憐，如半身或人頭像就比較飽滿。同場金色雕像《帶基座的西爾維奧小半身像》比前述作品大一點，模特是Giacometti的外甥，胸骨以下是立方基座。而在展廳4的《西蒙娜·德·波伏娃》，模特是Giacometti友人、法國哲學家Simone de Beauvoir，作品基座比主角的頭更大，頭上配有經典髮帶裝扮。

張永和笑言：「其實很矛盾，說了半天孤獨，Giacometti自己一家的關係，可能比此時此刻大家的家庭關係密切得多，你看他的作品有很多親友。」他說Giacometti用「1」來代表現代，用在分析中國過去數十年發展也很貼切。「塱頭村是嶺南保留得非常好的村落，外圍有很長的一邊，是一系列祠堂和書室，形成我們中文的『一』。」另一邊廂，展場空間投影了藝術家曾力拍攝的中國景觀，包括正在被拆除的弄堂、北京舊式公寓樓，和北京、南寧和貴州的鋼鐵廠煙囪。張永和形容，「從一到1，表達的就是中國在現代化過程中不斷成長」。

「一般這種規模的展覽，是不會到小村落的，目前來珠三角都不太多。我想重新想像文化交流，沒有人說只有城市人才懂藝術，可能本身接觸過多一點，可是那你帶到鄉村，村民不也就能接觸了嗎？」張永和解釋，春陽台的建築設計吸引了今次借出展品的機構Fondation Giacometti，於是得到罕有的策展機會。他最期待塱頭村民會來看展。

讓村民有機會走近藝術

春陽台屬於塱頭鄉村振興項目之一，目標以藝文活動振興鄉村，但張永和覺得除了經濟，為村民將藝術「除魅」，讓他們有機會和願意走近藝術亦同樣重要。對於前來鄉村的城市人，曲晨則希望他們看完展覽後，願意到鄉村散步。藝術家何健翔和蔣瀅在春陽台頂樓設置了《風景》系列兩件作品。《3號》在荷花池上，是對《高女人I》的二次創作，把它輪廓以鐵和水泥複製；《2號》是水泥板上的鏤空「高女人」，邀請遊人探索前方風水池塘。不過塱頭村實在大，曲晨說村內還有兩個「高女人」裝置，「那兩個我還沒去看啊，因為太遠了」。

鄉村振興新課題

導賞結束，記者回到展場細味，遇上文首提及的保安大哥。自深圳搬來此處上班的他，喚我一定要到村內祠堂和書室旁走走，認為是塱頭文化底蘊的體現。於是我再步行5分鐘，到達祠堂和書室前的空地。一排圍村平房建築確實古老，但一個在擺地攤、剛賣出幾個自家種芋頭的村民嬸嬸更引人注意。

嬸嬸說書室是古人的生活經歷，新中國成立後已沒多少人在這兒讀書。塱頭對她來說，是風水很好的地方，平時村民會在祠堂前歇息和聊天。近年開展鄉村振興，不少遊客到訪，不過嬸嬸打趣稱「但沒有錢分」。展覽開幕期間，她不時被勸喻不要擺攤，避免影響村容，使生意受挫。

城與鄉，該怎麼結合？引入大雕塑家展覽，春陽台以現代「1」和傳統「一」論述策展，可是怎樣才能交疊變「十」？附近隨振興項目新開的餐廳，價錢不便宜，韭菜炒蝦米配白飯要價45人民幣。問嬸嬸有沒有考慮過供菜予餐廳，促成「農家樂」？剛才還在誇芋頭又大又靚的她，話鋒轉而感嘆餐廳應該只會收賣相完美的農產，「我的番薯不夠靚、大隻」。

塱頭鄉村振興項目團隊回覆記者查詢指，上述祠堂和書室是省、市級文物保育單位，周邊3至10米是保護範圍，不能經營商業，團隊在嘗試另租空間，讓村民自由擺攤；目前民宿和一間餐廳採用花都區本地食材，如炭步芋頭和獅嶺雞，也有廚師請村民幫忙改良魚醬。

振興項目引來不少奶茶店，但嬸嬸無感，更覺空地旁「一」字形花圃無謂，擋着休憩地的通風。倒是春陽台讓村民每年免費看展5次的福利更實際；她說覺得自己沒有文化，所以未曾觀展，但會考慮看看。如何乘人潮，讓城市人看到鄉村本身的好，是她的新課題；手捧未賣出的幾個芋頭和番薯回家，來日再研究。

1的紀念性：

賈科梅蒂在塱頭

日期：即日至2025年2月7日

時間：周二至日

上午10:00至晚上6:00

地址：廣州市花都區塱頭村青雲路18號春陽台

門票：120人民幣（正價）

詳情：「新塱潮」微信官方帳號

文：梁景鴻

編輯：梁小玲

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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