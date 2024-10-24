GBA MODE：發掘大灣區獨特品牌 民初優雅設計 重溫中國風雅

風雅、惜物精神貫穿設計

讓我們留意到TUYUE涂月的原因，是其作品中流露的那種猶如來自民初時期的優雅，品牌造型照的女性外形雖看似弱不禁風，卻流露一種強大的精神面貌（圖），猶如民初才女的時尚現代版。生於廣東揭陽的品牌創辦人兼創意總監楊盈盈散發類似氣質，只是她的一頭skin head髮型更令人印象深刻。《明報》life&style與她專訪，首先問到的就是品牌名字「涂月」的意思和品牌理念，楊盈盈解釋：「在中國傳統文化中，『涂月』是十二月。有去舊迎新之意。其實品牌一開始用的是『塗月』。『塗』原意是『道路，路徑』，引伸義『塗抹，描畫』，象徵『重塑』。月亮代表時間的流轉和生命的輪迴。一切都是自我更新的過程。」聽罷即感受到品牌意涵的深度，她續解釋：「『TUYUE涂月』把服裝當成藝術表達的載體，反應當下的情緒、觀念和思考。注重文化和審美表達。這幾年專注如何喚起觀者對中國文化之美的共鳴和思考，將『風雅』和『惜物』的精神貫穿設計中。品牌價值觀是『惜物』，源自中國文化的珍惜和尊重之道。提倡零皮草，可持續設計。」

TUYUE涂月是個甚具藝術感的品牌，她會怎樣形容選擇品牌的女性？她答道：「謝謝肯定。我個人理解首先是審美獨立，很知道自己喜歡什麼，並且對文化傳承和藝術有一定認同感，同時關心環境保護和社會責任，精神世界蠻豐富且熱中探索。如果說有一個肖像，那大概是理想主義者。理想主義者不分年齡階級和性別。」至於品牌強調「重溫中國風雅」，她覺得現代人的生活與這種「風雅」何以愈行愈遠？「當代人講求效率和實用，總感覺時間緊迫。這種快節奏的生活總像是在提醒人的時間不夠用。另外碎片化的文化也讓人的注意力變得難以集中，所以很難深度體驗那些需要耐心才能感受到的美好事物。而『風雅』本身強調的是一種超越功利的追求，因為美本身是『無用之用』。如果說現代社會很多人認為只有『有用』的東西才值得追求，那風雅確實沒有什麼直接的實用價值。」她續稱：「所以在設計中強調『重溫中國風雅』，一方面是對中國審美的傳承，一方面也是表達，其實我們有另一種生活方式可以選擇。不一定要做很實用的衣服，人也不是非要活得很有用。」

設計結合閱讀、認知、經驗

TUYUE涂月每一季各有不同主題，楊盈盈是怎樣將靈感醞釀成完整系列？「我很喜歡自己呆着，也不怎麼社交，所以除了工作之外，有大部分時間閱讀和思考，最近還學會發呆，過程有問題就會記錄下來。比如今年對月亮乃至宇宙有探索慾，會主動找各種各樣這方面的信息，然後從中找到好玩的點衍生，找到方向，設定概念，做靈感圖。跟設計團隊溝通，把抽象概念具象化，確定服裝的顏色形狀風格面料等方向，然後執行，遇到問題就調整。我不太迷信靈感，至少到目前為止，我仍覺得設計是閱讀、認知和經驗的總和。」

跟楊盈盈也談到在內地經營一個獨立設計品牌遇上的困難，以及她多年發展中的難忘經歷。「我是2008年畢業就創業做自己的品牌。那個時候內地沒有獨立設計師的概念，更別說是個人品牌。所以最早遇到的是關於自我定位的問題。比如我的設計是否值錢，和消費者是否願意為設計買單。因為總會遇到別人拿市場抄襲的東西來問我為什麼一模一樣你要賣那麼貴。最初我還真的因此自我懷疑過。生怕東西貴了沒人要，定價便宜又不能覆蓋成本。後來想通這不是我個人問題，我僅做好我自己就可以了。其他的交給市場。」她又稱：「一開始我其實也不知道什麼是品牌，就是註冊商標，然後賣自己的手工和創意。企業發展都一樣，都要解決資金、產品、管理、人員等問題。遇到就解決，不懂的就學習。像打遊戲通關一樣，我其實很感謝『TUYUE涂月』，還有一起工作的伙伴們。這十多年是共同成長，TUYUE涂月愈來愈是一個品牌，我愈來愈是我自己。」

各城市對時尚品味和需求也有異同

楊盈盈認為區內各城市對時尚的品味和需求也有異同。「香港接觸時尚幾十年了，時尚風格高度多元化和國際化。消費者對時尚的敏銳度很高，非常有主見。傾向選擇奢侈品牌、設計師品牌及充滿創意的前衛設計。廣州偏喜歡實用又有品質的服裝，時尚風格比較務實，加上天氣熱，會喜歡輕便、簡潔的衣服。深圳年輕開放，對快時尚和輕奢品牌消費較多，對創新尋求很大。澳門作為旅遊城市，對奢侈品需求較高。其他城市的時尚品味我個人感覺還是較為務實和本地化，但受珠三角經濟圈影響，逐漸接受更多元的時尚風格。」楊盈盈是廣東省服裝設計師協會的副會長，其見解實在值得參考。

關注可持續時尚 堅決不使用皮草

TUYUE涂月的設計同時標榜可持續時尚，她認為內地市場對此的接受程度如何？消費者會否以可持續作為購買原則？「近幾年在內地，政府、供應鏈環節、品牌和機構等都在推可持續發展。在市場上，特別在年輕一代中，愈來愈多消費者開始關注時尚產品的可持續和環保。所以整體來說，大家對可持續時尚的接受度正在逐漸提升。但可持續產品因特殊的生產過程和材料導致價格相對偏高，加上信息透明度不夠，這些對消費者來說也是障礙。其實有部分較高環保意識的消費者，已經開始將可持續作為購買決策的重要考量因素，大部分則仍處於觀望狀態。」那品牌未來有什麼可持續發展的措施？「目前品牌除了堅決不使用皮草，也有使用再生纖維、天絲、負責任羊毛、海羊毛等面料。另外我們也使用回收面料再創作，把裁牀剩下來的邊角料整理，再加工，通過設計變成新衣服或贈品的一部分——最大程度減少浪費。物盡其用是種美德。」●

品牌名稱：TUYUE 涂月

成立日期：2008年

品牌概念：一個自帶藝術基因的原創獨立設計師品牌。「獨立設計」的訴求不僅是一味追求獨特和個性，而是把服裝當成藝術表達的載體，反應當下的情緒，觀念和思考。

貨品種類：■時裝 ■配飾 □化妝護膚品 □其他：

客群：■女 □男 年齡：□15-25 ■25-35 ■35＞

銷售點：□實體店 ■網店 □IG store □市集 其他：

生產地：□香港 ■內地 其他 ：

查詢：TUYUE 涂月 https://world.taobao.com/dianpu/70586089.htm

文：溫兆明

編輯：陳淑安

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