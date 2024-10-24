BEAUTY：「橄欖皮」黃中帶綠 改善膚色 從底霜粉底入手

許多人在判斷膚色時，總以為只有暖色調的偏黃和冷色調的偏白之分。事實上，還有一種膚色常被人忽視，就是黃皮膚中帶綠調的膚色，俗稱為「橄欖皮」。許多人可能認為所有的黃皮膚都是偏暖色調，其實也有略帶冷調的，當中混合了黃和藍，會隱約透出青色或綠色的冷色調，因此在妝容上需要特別留意。

當我們照看鏡子，可能很難判斷自己的膚色偏黃，還是橄欖皮膚色。要判斷自己是否屬於橄欖皮，可以用一張橙色紙作背景，如果膚色看起來是呈現暖黃，那麼便屬於偏黃膚色；如果看起來有一點偏綠，那麼便屬於橄欖膚色。另外，資深化妝師Chris Lam表示，大家亦可以面部及頸部的膚色作對比，「若面部的膚色看起來比頸部膚色暗沉，那麼便屬於橄欖膚色。」很多人也以為只要塗上粉底，便可以「遮醜」，事實上，若選錯粉底的色調，反而會令膚色顯得更暗沉，Chris解釋：「橄欖膚色看起來偏黃中帶綠，若塗上自然色系及粉色系粉底，皮膚一定會變灰，而偏黃偏暖的粉底，塗上面後，則可能看起來會太黃。」

粉底黃調帶綠 改善灰暗

要改善問題，Chris建議大家從調色底霜入手。「一般來說，可使用綠色的調色底霜，來中和皮膚的黃調及遮掩灰色調；而使用藍色，則具有提亮變白的效果。」至於在選擇粉底方面，Chris指出：「橄欖皮底妝重點在於選擇偏自然的黃調，應該選用帶綠色調的黃調粉底，改善膚色呈灰色的感覺。」

大地色系加入閃粉效果

若擁有橄欖膚色，應選擇什麼色調的眼影、胭脂及唇膏？Chris表示：「使用偏藍、偏綠的眼影也沒有問題，不過這兩種色系已經不再流行。反而我建議大家可以選用大地色系，最好選用加入了閃粉效果的產品，令整個妝容看起來亮麗。」至於胭脂和唇膏，他就建議選用偏橙色，使整體妝容更加均衡，他提醒「切忌使用紅色唇膏，因為會令整體看來呈現出瘀黑色」。●

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Make Up For Ever 3101 0744（海運大廈Facesss專櫃店）

文：劉詩言

模特兒：Miya L（Synergy Model Management）

化妝及髮型：Chris Lam

編輯：陳淑安

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