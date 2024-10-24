明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Beauty

Life & Style

BEAUTY：「橄欖皮」黃中帶綠 改善膚色 從底霜粉底入手

【明報專訊】在追求完美無瑕的美妝界，為自己選擇合適的粉底，可說是一門高深的學問，因此了解自己的膚色特徵尤其重要。不知有沒有讀者上了底妝後，還是覺得面色看起來灰灰暗暗？也許因為你是屬於「橄欖皮」膚色。

許多人在判斷膚色時，總以為只有暖色調的偏黃和冷色調的偏白之分。事實上，還有一種膚色常被人忽視，就是黃皮膚中帶綠調的膚色，俗稱為「橄欖皮」。許多人可能認為所有的黃皮膚都是偏暖色調，其實也有略帶冷調的，當中混合了黃和藍，會隱約透出青色或綠色的冷色調，因此在妝容上需要特別留意。

當我們照看鏡子，可能很難判斷自己的膚色偏黃，還是橄欖皮膚色。要判斷自己是否屬於橄欖皮，可以用一張橙色紙作背景，如果膚色看起來是呈現暖黃，那麼便屬於偏黃膚色；如果看起來有一點偏綠，那麼便屬於橄欖膚色。另外，資深化妝師Chris Lam表示，大家亦可以面部及頸部的膚色作對比，「若面部的膚色看起來比頸部膚色暗沉，那麼便屬於橄欖膚色。」很多人也以為只要塗上粉底，便可以「遮醜」，事實上，若選錯粉底的色調，反而會令膚色顯得更暗沉，Chris解釋：「橄欖膚色看起來偏黃中帶綠，若塗上自然色系及粉色系粉底，皮膚一定會變灰，而偏黃偏暖的粉底，塗上面後，則可能看起來會太黃。」

粉底黃調帶綠 改善灰暗

要改善問題，Chris建議大家從調色底霜入手。「一般來說，可使用綠色的調色底霜，來中和皮膚的黃調及遮掩灰色調；而使用藍色，則具有提亮變白的效果。」至於在選擇粉底方面，Chris指出：「橄欖皮底妝重點在於選擇偏自然的黃調，應該選用帶綠色調的黃調粉底，改善膚色呈灰色的感覺。」

大地色系加入閃粉效果

若擁有橄欖膚色，應選擇什麼色調的眼影、胭脂及唇膏？Chris表示：「使用偏藍、偏綠的眼影也沒有問題，不過這兩種色系已經不再流行。反而我建議大家可以選用大地色系，最好選用加入了閃粉效果的產品，令整個妝容看起來亮麗。」至於胭脂和唇膏，他就建議選用偏橙色，使整體妝容更加均衡，他提醒「切忌使用紅色唇膏，因為會令整體看來呈現出瘀黑色」。●

查詢：Armani Beauty 2918 1871（太古廣場店）

Charlotte Tilbury 2311 6118（K11 MUSEA店）

Dior Beauty 2987 8233（K11 MUSEA店）

Make Up For Ever 3101 0744（海運大廈Facesss專櫃店）

文：劉詩言

模特兒：Miya L（Synergy Model Management）

化妝及髮型：Chris Lam

編輯：陳淑安

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵:lifestyle@mingpao.com

相關字詞﹕化妝 膚色 橄欖皮 粉底

上 / 下一篇新聞