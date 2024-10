BEAUTY：「橄欖皮」黃中帶綠 改善膚色 從底霜粉底入手

許多人在判斷膚色時,總以為只有暖色調的偏黃和冷色調的偏白之分。事實上,還有一種膚色常被人忽視,就是黃皮膚中帶綠調的膚色,俗稱為「橄欖皮」。許多人可能認為所有的黃皮膚都是偏暖色調,其實也有略帶冷調的,當中混合了黃和藍,會隱約透出青色或綠色的冷色調,因此在妝容上需要特別留意。

當我們照看鏡子,可能很難判斷自己的膚色偏黃,還是橄欖皮膚色。要判斷自己是否屬於橄欖皮,可以用一張橙色紙作背景,如果膚色看起來是呈現暖黃,那麼便屬於偏黃膚色;如果看起來有一點偏綠,那麼便屬於橄欖膚色。另外,資深化妝師Chris Lam表示,大家亦可以面部及頸部的膚色作對比,「若面部的膚色看起來比頸部膚色暗沉,那麼便屬於橄欖膚色。」很多人也以為只要塗上粉底,便可以「遮醜」,事實上,若選錯粉底的色調,反而會令膚色顯得更暗沉,Chris解釋:「橄欖膚色看起來偏黃中帶綠,若塗上自然色系及粉色系粉底,皮膚一定會變灰,而偏黃偏暖的粉底,塗上面後,則可能看起來會太黃。」

粉底黃調帶綠 改善灰暗

要改善問題,Chris建議大家從調色底霜入手。「一般來說,可使用綠色的調色底霜,來中和皮膚的黃調及遮掩灰色調;而使用藍色,則具有提亮變白的效果。」至於在選擇粉底方面,Chris指出:「橄欖皮底妝重點在於選擇偏自然的黃調,應該選用帶綠色調的黃調粉底,改善膚色呈灰色的感覺。」

大地色系加入閃粉效果

若擁有橄欖膚色,應選擇什麼色調的眼影、胭脂及唇膏?Chris表示:「使用偏藍、偏綠的眼影也沒有問題,不過這兩種色系已經不再流行。反而我建議大家可以選用大地色系,最好選用加入了閃粉效果的產品,令整個妝容看起來亮麗。」至於胭脂和唇膏,他就建議選用偏橙色,使整體妝容更加均衡,他提醒「切忌使用紅色唇膏,因為會令整體看來呈現出瘀黑色」。●

文:劉詩言

模特兒:Miya L(Synergy Model Management)

化妝及髮型:Chris Lam

編輯:陳淑安

