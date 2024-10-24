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Bag the Best

BAG the BEST：搖滾樂隊主音Deborah Harry演繹 1970年代經典手袋重生

【明報專訊】1970年代的時尚對今天仍有着巨大影響力，當時的流行時尚由嬉皮走到龐克，亦有離經背道的創意到慵懶而高雅之美。1970年代初的Gucci推出的手袋已經風行一時，當年為向品牌創辦人Guccio Gucci致敬，推出了由兩個G字交疊組成的新版標誌，名為Gucci Blondie。此標誌曾出現於手袋之上，到多年後的2023年，Gucci Blondie正式成為一個手袋系列，展現復古美學結合現代精緻的格調，如今更以1970年代龐克搖滾樂隊Blondie的主音Deborah Harry擔任代言人，令手袋的氣勢更為強勁。

經典重生，實在是像Gucci這些擁有悠久歷史的時尚品牌的優勢，品牌重新推出的Gucci Blondie手袋系列正是一例。1970年代初為向品牌創辦人Guccio Gucci致敬的Gucci Blondie標誌，設計帶有當年濃厚的美感和韻味，如今標誌成為手袋系列的主體，袋形亦參考1970年代的款式而改進，從源自馬鞍製作的縫線到皮革手柄和標誌，每項細節均注重手袋的設計和功能。

意大利優質皮革 綻放自然光澤

Gucci Blondie手袋的皮革標誌版本呈立體加墊效果，並以對比鮮明的象牙色縫線突顯標誌的渾圓形狀。另有琺瑯黃銅版本，運用Gucci工匠於1970年代製作珠寶的技術，為Interlocking G標誌賦予高清立體效果。手袋選用的材質亦甚為講究，如以Cuoio Toscano（「托斯卡納皮革」的意大利語）縫製，這種優質皮革盡量減少化學品加工，確保潤飾極為自然，而且要達到皮革特有的柔軟度，必須先以特定油脂處理，然後經過滾磨、潤飾和手擠壓等細緻工序，令皮革綻放自然光澤，並在使用經年後更顯韻味。至於選用GG Monogram塗層帆布的版本，配以托斯卡納皮革飾邊以提升手袋輪廓；柔軟麂皮版本則綴以琺瑯黃銅飾件。手袋分別備有迷你、小號、中號及特大尺寸，亦配備可拆除的肩帶，提供多種佩戴方式，可斜揹、掛肩或手提，適合任何場合。

一頭金髮 不羈叛逆氣場

品牌為Gucci Blondie手袋選擇的代言人亦見心思，找來1970年代的音樂和流行文化代表——樂隊Blondie的主音Deborah Harry，當年金曲Rapture、Heart of Glass 現在聽來依然前衛有型。現年79歲的Deborah Harry依舊留有一頭金髮，風韻亦不減當年，還隱隱透射不羈叛逆的氣場，極有一種「不是老人變『型』了，而是型人變老了」的有趣况味，演繹Gucci Blondie手袋可謂絕配。●

查詢：Gucci 2524 4492（置地廣場店）

editor's pick

Sabato De Sarno入主Gucci僅一年，就已經為品牌推出多款輕易令女士為之心動的袋款，以下為讀者逐一介紹：

Gucci Jackie小型肩揹包（$25,000）和Gucci Bamboo 1947小型手挽袋（$36,000）

兩款手袋用上Gucci Rosso Ancora紅色漆皮製成，標誌着Sabato De Sarno入主Gucci的新方向。

半月形小型手挽袋（$36,000）

2024秋冬季推出的半月形手挽袋，袋身以獨特的剪裁工藝製作而成，比市面其他半月形手袋顯得更匠心獨運。

竹製手挽迷你手提袋（$34,000）

籃形袋身配搭六角形底部，既精緻又實用。

GG Milano小型手挽袋（$37,000）

手袋特別向米蘭這座帶來設計靈感的城市致敬。採用全新雙G配件，袋身以蓬鬆的皮革綴以柔滑的絎縫圖案。

Gucci B中型肩揹袋（$31,000）

手袋設計靈感來自1950年代的典藏風格，並採用Original GG帆布製成，令袋身呈自然垂墜的曲線。

文：溫兆明

編輯：陳淑安

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