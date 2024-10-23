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BRAND FOCUS：百年注墨鋼筆 全新體驗 從筆桿到筆尖 書寫個人風格

【明報專訊】今時今日，沒多少人會隨身攜帶紙筆，有什麼事情只以智能電話記下就可以，但數十年前，大部分人都有一筆傍身，其中「萬寶龍」（Montblanc）可說是深入民心。當年品牌進軍香港市場時，曾舉行中文徵名比賽，最後選出這個大家熟悉的名字。其Meisterstück大班系列鋼筆今年面世100周年，品牌在回顧經典同時，特別推出全新注墨系統鋼筆，並為客人引入更仔細的筆尖訂製服務，誠如品牌書寫文化總監Alessandra Elia表示，書寫是一種極度個人化的體驗。品牌從筆桿到筆尖都希望盡量滿足客人的獨特寫作需求，讓大家重拾書寫的儀式感。

今年是Meisterstück大班系列100周年，Montblanc早前特別在海港城店舉行品牌百年典藏展覽，展出1924年至1999年的10支經典筆款，見證系列的演變歷程和特色。雖然品牌的鋼筆不斷改良，但一直保持其「雪茄」造型，筆蓋頂部也飾有Montblanc標誌。手工製造筆尖以珍貴14K金或18K金製成，並刻有4810數字，並以鍍銠鑲飾呈現精緻雙色設計。

筆尾注墨 提升容量速度

100年來，品牌不斷提升注墨系統的技術。品牌早期推出過以防漏聞名的安全筆、拉桿填充筆、氣泵填充筆和按鈕填充筆等設計，直到1930年代，推出並完善了由筆尖注墨的活塞注墨系統，這技術至今仍是品牌鋼筆的基礎。為慶祝系列100周年而面世的Meisterstück Traveller 1924限量版，則在之前的設計上簡化注墨機制，採用全新的Traveller系統，透過筆尾（而非筆尖）將墨水吸入雙儲墨槽，大幅提升墨水容量和注墨速度。

引入專屬筆尖訂製服務

品牌最近在香港引入加強版的專屬筆尖訂製服務，客人可在品牌工匠指導下，依據個人書寫風格量身訂製鋼筆筆尖。品牌書寫文化總監Alessandra Elia認為：「書寫是一種極度個人化的體驗，於是我們開發全套訂製服務，滿足客人的獨特寫作需求。我們提供的訂製筆尖結合最新技術與品牌的悠久傳統，可同時針對筆尖書寫功能與外形作個人化設計。」選擇個人訂製服務的客人，可先預約時間在指定專門店，從不同的測試組合中，逐款測試不同形狀如圓頭、平頭、斜頭以及不同尺寸的筆尖，同時聽取專家的專業建議，找出最適合個人書寫風格與需求的筆尖。筆尖測試組合連結品牌的數碼訂製平台，客人可借助3D照片和影片資料庫，比較各種筆尖特徵、設計和書寫風格。

筆尖上可添加文字圖案

品牌以往只提供8款筆尖選擇，加強版訂製服務則增加至24款筆尖。除了形狀和尺寸，大家也可選擇金色、玫瑰金、銀色和黑色等不同K金的筆尖塗層效果。筆尖上可添加文字或短句，甚至客人人手繪畫的圖案，筆尖兩側也可刻上短句。筆尖上方另可加入一顆鑽石、藍寶石、紅寶石等珠寶作點綴。在訂製後約3個月，客人便會收到一支屬於自己的獨一無二的鋼筆。●

查詢：Montblanc 2320 9215

文：張曉冬

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安

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