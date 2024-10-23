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飲食

quicknote：逾千款美酒佳餚匯聚中環海濱

【明報專訊】香港旅發局主辦年度盛事「香港美酒佳餚巡禮」今日起（10月23日）一連5日在中環海濱活動空間盛大舉行。活動匯聚300個攤位，分為11個國家展區、35個地區的豐富美酒佳餚，帶來逾千款世界各地環球美酒美饌，從經典葡萄酒、中國白酒、威士忌、氈酒、清酒、創意雞尾酒到精釀啤酒應有盡有。

今年活動首次延長至5天，營業時間亦延至晚上11時。入場人士可根據個人需要挑選含不同數量「品味券」的「品味通行證」，以品味券（每張價值$25）於場內攤位品嘗心儀美酒或小吃。當中逾250款美食美酒各只需1張品味券便可品嘗，包括法國Delamotte香檳、評審推介的德國白酒Lanius-Knab Riesling VDP Gutswein 2014，以及由3名香港女生與日本清酒釀造者合作推出、以日式釀酒技術結合港式糖水口味的「木花之醸造所×三娘醸造 紅豆沙」等。3張「品味券」則能試到鹹香油潤的西班牙風乾46個月黑毛豬火腿、鬆脆可口的黃金炸雞窩夫等美食；而以5張「品味券」更能品嘗米芝蓮三星粤菜食府、富臨飯店炮製的南非溏心吉品鮑等，詳情可見https://hkwdf.discoverhongkong.com/zh-hk。●

「香港美酒佳餚巡禮」

日期及時間：

10月23日，晚上7:30至11:00

10月24至25日，下午4:00至晚上11:00

10月26至27日，中午12:00至晚上11:00

地點：中環海濱活動空間（入口設於中環10號碼頭旁和金鐘添馬公園旁）

門票：現場正價$40；品味通行證$200（包8張價值品味券）起

網址：https://www.discoverhongkong.com

整理：張曉冬

相關字詞﹕香港美酒佳餚巡禮

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