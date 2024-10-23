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WINE：全球暖化 產區適合種植葡萄 英國葡萄酒界異軍突起

【明報專訊】提起歐洲的葡萄酒，大家自然想到法國、意大利、西班牙、德國等，偏偏另一大國英國卻只令人想起威士忌、啤酒或氈酒（Gin）；但英國近年卻在葡萄酒界異軍突起，究其原因卻令人有點意外，竟是源於全球暖化！

之前也說過，葡萄酒起源於格魯吉亞一帶，之後隨着羅馬帝國擴張，因此意大利、法國和德國也開始釀製葡萄酒，而英國也不例外，所以當地釀酒歷史可追溯到2000年前。然而，英國地處較北，夏天也沒有足夠的陽光，就算沒在那裏生活，都知道當地總是天陰陰，不時下着毛毛雨，這令葡萄難以成長到有足夠糖分去釀好酒。

不過，近年英國葡萄酒釀酒業發展卻開始蓬勃，過去6年酒莊增加了80%，英國葡萄酒協會（WineGB）去年中發布的統計數字是943間，而年產量達到1220萬瓶（統計並未以公升標明產量，但若以普通葡萄酒瓶0.75公升計算，約等於915萬公升），比5年前多了130%；預計未來兩年增幅會再翻逾倍。當然，這些數字在葡萄酒世界還是微不足道，法國與意大利等產量全部以幾十億公升來計算，甚至摩爾多瓦這些小國，去年年產量也達1.3億公升；但英國葡萄酒的勢頭確實不容小覷，甚至有酒評家預言，在2030年代，最好的Chardonnay將是由英國釀造出來。

脫歐後限制少 成本降低

英國大部分葡萄酒莊，都在較為和暖的東南部，因為全球暖化，令這些地區變得更適合種植葡萄；相反歐洲不少傳統釀酒地區卻飽受天氣變化影響，意大利與葡萄牙的葡萄產量便顯著下跌，只是這些「舊世界」國家向來都有產能過剩的問題，所以沒有造成短缺。

另一方面，英國脫歐，變相也令本土逃過歐盟一系列針對葡萄酒釀造的法規，沒有太多限制下，成本自然降低，也因此英國葡萄酒莊園的買賣市道，亦比之前好得多。

既然如此，為什麼英國酒好像還是「銷聲匿迹」？旅居英國的人都知道，很難在超市買到本土釀製的葡萄酒，這在歐洲任何造酒國家都不會發生吧？我看過一篇訪問，或許解答到這個問題，當中提到英國著名的Gusbourne莊園便一直奉行低產量和精釀的策略，因為超市廉價量產的紅酒市場，不是他們追求的目標；Gusbourne的氣泡酒動輒40、50英鎊（約405、506港元）一支，價格確實跟超市買到幾鎊到10幾鎊（約132港元）的Prosecco或Cava有一段距離。

莊園集中Kent、Sussex地區

Gusbourne在Kent和Sussex都有莊園，這些地區正是英國最重要的葡萄酒產區之一。港人對肯特郡（Kent）這地方相信不太陌生，如果駕車或搭火車過法國，就會路經此地，我也曾從該郡的Dover出發乘可載車的渡海輪到法國的Dunkirk（就是二戰英軍大撤退的那個地方），然後在法國買紅酒和生蠔返回英國朋友家去大快朵頤，兩地就是如斯鄰近。難怪法國香檳名莊Taittinger也於2017年在Kent買了葡萄園，是第一批搭上英國葡萄酒快車的外商。

至於薩塞克斯郡（Sussex），港人未必很熟悉，但提到白禮頓，應該聽過吧？那裏除了有漂亮的石灘，還有一支同名英超隊伍，陣中日本快翼三笘薰亦受很多香港球迷愛戴。跟Kent一樣，在倫敦南邊的Sussex，都是天氣較暖和（相比英國其他地方），甚至相信是全個大不列顛島陽光最充沛的地方，氣候跟法國香檳區相似，很適合種植葡萄，尤其是Chardonnay、Pinot Noir、Pinot Meunier和Bacchus等。

Sussex有很多白堊土，那是一種柔軟、白色、多孔的沉積岩，跟粉筆的英文一樣是Chalk，因為粉筆的原料就是白堊土；這種土壤既令釀造出來的葡萄酒有一定酸度，而且帶點礦物風味，十分易辨認，因此Sussex在前年拿到了「原產地命名保護」（Protected Designation of Origin, PDO），是英國唯一葡萄酒產區獲得此證明。其他葡萄酒相關的PDO只是English wine或English regional wine，足見Sussex之身分獨特。獲獎無數的Nyetimber、「國宴酒」Ridgeview和Bolney等，酒莊全部位於Sussex。

其他較重要的產區，還有在Sussex西鄰的Hampshire、East Anglia（由倫敦北部、Norfolk和Suffolk組成），以及很多港人移居的Surrey。Surrey最著名的是擁有全英國最大酒莊Denbies wine estate，他們每年到訪的遊客達36萬人次。另外法國名莊Champagne Pommery也選址在Surrey，開啟於英國的葡萄酒投資項目。

英國品牌以氣泡酒著稱

對英國酒若有點認識，會發現我前述的英國葡萄酒品牌大都以氣泡酒著稱，是的，因為比較之下，英國葡萄酒中以氣泡酒較為出色，其中在香檳和氣泡酒世界賽贏過金獎的Nyetimber，在香港較易找到，但絕不便宜，動輒過千元，比知名度極高的Moët & Chandon香檳貴得多，當然在英國買會便宜一點，我喝過Nyetimber 2014 Blanc de Blanc，大約55英鎊（約558港元），除了宜人的蘋果酸，還有些雲呢拿與蛋卷的香甜，我覺得比很多香檳好喝得多。

如果找到Ridgeview（英國高級超市Waitrose有售），也絕對值得一試，這間酒莊在1995年才成立，但憑極高的酒質，多次成為「國宴」指定酒。法國香檳有時會有微氧化的陳年氣息，但Ridgeview卻沒有這樣的歷史包袱，香氣更直接宜人，酸度細緻，也比法國香檳更容易配搭食物。在香港相對較易找到亦較便宜的優質英國氣泡酒Gusbourne，其實亦大有來頭，是英王查理斯三世加冕禮的指定酒，特點是有輕快的水果氣息，還有點淡淡肉桂與香料味，搭配海鮮當然無問題，假如你想百分百英國風，佐以炸魚薯條，也是意想不到的精彩。●

■胡蘇

曾經營威士忌酒吧的酒鬼、國際唎酒師，愛喝酒，也愛說酒的故事。●

文：胡蘇

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安

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相關字詞﹕氣泡酒 酒莊 英國 葡萄酒

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