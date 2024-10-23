TRAVEL：海之門穿越古今旅程 突尼斯充滿阿拉伯色彩

突尼斯位於北非，是突尼西亞首都和最大城市。這裏有充滿阿拉伯風情的舊城區，而與舊城區一「門」之隔，布爾吉巴大街卻恍似法國香榭麗舍大道；再向突尼斯海灣走，地中海岬角上一幢幢藍白色希臘式小屋呈前眼前；車子再轉幾個彎，就看到羅馬帝國留下的歷史遺蹟。一天之內，東西古今同時來襲！

突尼西亞位於北非，北面接連地中海，距離意大利西西里島200多公里，南面則是撒哈拉沙漠。它既有深厚的阿拉伯文化，又長時間受法國保護，更曾經是羅馬帝國的領土，豐富的地理和歷史背景，注定了它的多面向。

踏上首都突尼斯，導遊第一句問：你們懂法文嗎？突尼西亞在1956年獨立前屬法國保護國，法文跟阿拉伯文一樣，至今仍是他們的官方語言，加上當地遊客主要來自法國，所以法文是招呼遊客最常用的語言。不懂法文也不用擔心，導遊說，當地學生基本要學習4種語言，阿拉伯文、法文、英文是強制的，另外可自選一種其他語言，學生們最常選擇西班牙文和意大利文。

導遊自我介紹後，急不及待數列突尼西亞優點：「突尼西亞是一個伊斯蘭教國家，九成人信奉伊斯蘭教，但我們這裏宗教自由、女士可以駕駛、男女同工同酬，實行一夫一妻制，禁止了一夫多妻……阿拉伯和北非地區伊斯蘭國家中的第一位女醫生來自突尼西亞……我們不但可以喝酒，還釀造啤酒、葡萄酒……」對於享有男女平等和自主自由，導遊顯得十分自豪。

古城麥地那 列入聯合國教科文組織

第一站我們來到古城麥地那（Medina），1979年列入聯合國教科文組織保護的突尼斯老城區是阿位伯人聚區地，曾經是伊斯蘭世界最富庶的城市之一，有宮殿、清真寺、學校、噴泉等不同地標；現在成為充滿阿拉伯色彩的市集，也是遊客必經之地，走在縱橫交錯的巷弄中，絕對會迷路。唯有隨心而行，走過一道一道鮮黃彩藍大門，擺滿五色香料、掛着駱駝毛地氈的商店，一嘗小麥粉包着棗泥的突尼西亞傳統糕點makroudh，可以補充一下血糖。

布爾吉巴大街恍似法國香榭麗舍大道

麥地那出入口位置，是地標海之門（Bab el Bhar），又稱為法國之門（Porte de French），是突尼斯市中心一座城門，古城和新城的分界。穿過這道城門，麥地那的阿拉伯色彩瞬間消失，換來眼前一條中央大道，布爾吉巴大街兩旁是一列修剪得整整齊齊的大樹，沿路商店、咖啡廳林立，還有逾百年歷史的聖文生主教座堂（Cathedral of St Vincent de Paul），是市內的繁華路段。突尼西亞曾受法國保護，布爾吉巴大街便被稱為突尼斯的香榭麗舍大道。

離開市中心，車子繞了幾圈，30分鐘後到了突尼斯郊區，來到迦太基羅馬劇院（Roman Theatre Of Carthage）。突尼西亞有大量羅馬帝國留下的遺蹟，這個圓形劇場建於2世紀，用於戲劇演出和文化活動，可以想像，詩人和學者曾在這裏朗誦詩歌或辯論哲學。來到19世紀，迦太基羅馬劇院復修重建，現成為可容納約5000名觀眾的露天演出場地，每年舉辦不少音樂會。

白牆藍窗小屋如飛越到希臘

6月的突尼斯，黃昏時分，艷陽仍然高照。距離市中心約30分鐘車程，位於突尼斯海灣的小山城西迪布賽爾德（Sidi Bou Said）卻帶來另一個衝擊，眼前錯落的白牆藍窗小屋，差點以為自己飛越到希臘聖托里尼（Santorini）。找一家餐廳坐下，一邊等待日落，一邊享受地中海和非洲菜式，配一杯突尼西亞葡萄酒，為一天東西古今旅程，寫上完美句號。●

突尼西亞菜 密封陶壺泥土慢煮

想認識突尼西亞菜，找Belaid Wafik最適合。Belaid Wafik在The Residence Tunis酒店內突尼斯餐廳El Dar任職主廚。為了讓世人認識突尼西亞菜，Belaid Wafik說自己曾經寫了過百封電郵給Jamie Oliver求合作。去年Jamie Oliver拍攝地中海特輯（Jamie Cooks the Mediterranean 2023）時來到突尼西亞，有人介紹他找Wafik，結果兩人一拍即合，Wafik在節目中教Jamie烹調北非肉腸燉蛋（ojja merguez），又一起品嘗陶壺（gargoulette）羊肉。

Wafik說，突尼西亞菜既有地中海特色，有豐富的海鮮，用大量橄欖油和意大利麵。「我們消耗意大利麵的量，世界排名第二，僅次於意大利。」另外也受到阿拉伯和非洲飲食文化影響，當地人愛吃羊、牛、雞，烹調會用很多香料，結果就是味蕾大滿足。用密封陶壺（上圖）埋在泥土裏慢煮是突尼西亞傳統烹調方法，一般用來煮肉，Wafik嘗試用來燉海鮮，將八爪魚、魷魚、蝦、蔬菜、香料放入陶壺後密封，材料味在熱力、蒸氣下翻滾數小時，蝦、魷魚、八爪魚質地軟嫩，番茄、洋葱、辣椒等蔬菜融化，嚴如濃縮了的海鮮湯，拌以麵包、白飯，是精髓所在。●

旅遊錦囊

入境要求：持有效特區護照毋須簽證

匯率：1第納爾（Dinar）兌 2.5港元

機票：香港現時沒有直航往返突尼西亞。可乘阿聯猶航空經迪拜轉機至突尼斯，10月往返票價約$10,887起（連稅）

文：鄭寶華

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安

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