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Happy PaMa 教得樂 第524期

Happy Pa Ma

日式育兒記：「不登校」學童

【明報專訊】話說弟弟同班同學Yuto，由4月開學開始不願上課，每天上學都會在學校大閘前大哭，然後被哭着帶入學校，在走廊哭上4節課才肯走入課室，每日如是。經過6個月的時間，他的媽媽跟學校、教師，甚至心理醫生開了無數次會議，最後也解決不了這個情况。這名媽媽經過多番考慮後，最終決定幫他轉到區內的「不登校學童」學校，好讓兒子不再影響其他同學及學校。

拒上傳統校 轉讀自由學校

不登校（futoko），顧名思義指學生因各種原因長期不願意或無法去上學。這種情况在日本愈來愈普遍，根據文部科學省的統計，每年都有超過10萬名中小學生陷入不登校狀態。有些學童是因為曾經在校內被欺凌，或人際關係出現問題後拒絕上學；有些學童可能因為學習壓力而選擇「不登校」。一般有這些狀况的學生家長，除了跟學校商量對策外，亦可以到學童所居住的區役所尋求資訊，政府也有一些家庭教師或網上導師等提供。此外，坊間有些自由學校「free school」提供給不登校學童選擇（這個「free」其實是自由的意思，跟免費的「free」完全沒有關係），自由學校是一種以學生為中心的教育模式，強調自主學習和個人興趣的發展。與傳統學校不同，自由學校的課程設計較為靈活。

孩子不再哭鬧 家庭變和諧

最近遇到Yuto媽媽，看見她比之前開心了，我便主動上前跟她打招呼，也想關心一下她跟Yuto的近况。她說Yuto自從去了自由學校之後，整個人開心了很多，原來Yuto不想上學的原因是他在踏入學校門口的一剎那，已有一種「千斤墜」的感覺，他說完全提不起雙腳走路，感覺害怕便放聲大哭，每日如是。Yuto媽媽說這半年猶如經歷6年之長，度日如年。原來他們現在還沒有退學，但跟學校商議好會一半在家教學，一半到自由學校上課，學校會久不久跟進Yuto的進度，也會提供所有需要的教學設備給她，好讓她在家教學時也有充足的教材。Yuto上學的自由學校是由區內一名退休小學教師開辦，該學校也有不少區內害怕上學的孩子，學校沒有特設的課程，教師及不少義工會逐一跟進學生的進度，例如Yuto特別喜歡數學，他可以「跳級」學習小三程度的數學等。Yuto沒有再每天大哭了，現在也適應得不錯。她坦言不知道將來會怎樣，也不知道過了幾年孩子可不可以回去傳統學校上課，但起碼現在一家人關係和諧，不用再整天「家嘈屋閉」，之後的事慢慢再計劃。看見她走出新道路，我也替她開心。

日本人走「非傳統」路 困難重重

在日本，當一個外國人難，當一個日本人更是難上加難，因為日本人對於「做日本人」指標訂得相當高，所以日本人在日本走一條「非傳統」的道路可謂困難重重，但「條條大路通羅馬」，給Yuto一家無限的祝福！

文：椰菜媽

作者簡介：最愛DIY玩具，與肯尼亞爸爸生了兩個椰菜B，移居日本生活，盼與兒子一起經歷快樂童年。

www.facebook.com/cabbagepatchkidsinjapan

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相關字詞﹕親子筆陣 椰菜媽 日式育兒記

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