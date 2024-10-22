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Happy PaMa 教得樂 第524期

Happy Pa Ma

家庭有教：培養「貓頭鷹」孩子 愛上科學

【明報專訊】孩子有沒有問過你：「小鳥為什麼會飛？」孩子天真無邪的問題，其實是在探索世界。大自然充滿了孩子可以探索和學習的無限可能，家長想孩子更有好奇心，愛上科學探究嗎？有學者就提出「貓頭鷹（O.W.L.）」框架，引導孩子透過觀察、比較和探索，激發好奇心來解決問題，有助培養孩子樂於嘗試，愛上科學。

「O.W.L.」學習框架，就像是一個聰明的「貓頭鷹老師」，帶領孩子一起探索大自然。它由觀察（Observe）、好奇（Wonder）和學習（Learn）3個步驟組成，引導孩子逐步掌握對大自然和生活的理解。

步驟一：

用「眼」觀察（Observe）

首先，我們要像貓頭鷹一樣，睜大眼睛仔細觀察大自然。在公園散步時，家長可以與孩子一起找找看，例如：「樹葉的形狀是不是都不一樣？」要好好觀察也不局限於眼睛，可以包括其他感官，例如：「不同小鳥的叫聲聽起來是不是都不同？」（耳朵，聽覺），聞聞花朵的香氣（鼻，嗅覺），感受一下微風吹過臉頰的感覺（皮膚，觸覺）。此外，家長可以引導孩子利用簡單工具，如放大鏡、望遠鏡等，更仔細地觀察自然中的事物。

步驟二：

激發好奇「心」（Wonder）

孩子開始觀察後，家長進一步鼓勵孩子提出問題，可以是何物、何時、何地、為何、如何等。孩子的問題可能是：「為什麼蝴蝶喜歡停在花上？」「為什麼天空會下雨？」「雨傘用什麼物料做好呢？」這些問題激發孩子的探索欲望。又例如孩子想知道怎樣才可以將米煮成飯，家長可以先引導孩子推測：「要加些什麼，『硬』米才可以變成『軟』飯呢？」再帶孩子去廚房觀察，甚至讓他幫忙煮飯。孩子在提出問題、作出預測和蒐集資料期間，可能需要用文字、圖畫或符號記錄自己的想法和經驗。這些問題未必有標準答案，只要孩子願意探索，就能找到屬於自己的答案。

步驟三：

「腦」力學習（Learn）

當孩子完成觀察和實驗後，回顧自己的預測，看看當初的預測和之後的答案是否一致。通過與家人分享自己的發現，孩子可以整理和鞏固發掘到的知識，同時能幫助他們加深學習，培養表達能力。家長亦可以和孩子一起做小筆記本，將發現記錄下來，和孩子一起畫畫、做手工等，將觀察的結果呈現出來。

透過「O.W.L.」框架，家長可以幫助孩子更好地理解大自然。探索過程中，家長不僅是旁觀者，也是孩子學習旅程中最重要的支持者。家長如想下載與孩子一同探索的學習材料，可瀏覽以下網址：shorturl.at/Oj1RD

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）

林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介：參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。www.facebook.com/eduhkccfs

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[Happy PaMa 教得樂 第524期]

相關字詞﹕親子筆陣 家庭有教

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