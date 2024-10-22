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副刊
Happy PaMa 教得樂 第524期

Happy Pa Ma

媽媽維特：臣服的母親

【明報專訊】早些天，朋友參加退修營，在營中聽神父說了一個外國母親的真實故事。

故事中的母親和兒子相依為命，孩子善良踏實，很愛媽媽，媽媽也視他為命根。無奈命運多舛，孩子被一個邊緣少年殺了。她失去心肝寶貝兼世上唯一的親人，從此孤身一人，掉入無盡的悲痛。行兇少年被關進拘留所接受制裁，但這母親始終無法釋懷，無法接受。

她不斷想，我這麼好的兒子，你為什麼要殺掉他？她無處發泄內心的憤恨，於是開始不時去探監，質問對方殺人的原因。

經過一次又一次的探監和對質，她漸漸了解到這個少年的背景，知道他生於不幸的家庭，很早就誤入歧途，深染毒癮。殺人時，正是他毒癮發作、神志混亂的時候。

過了幾年，少年刑滿獲釋。舉目無親的他前路茫茫，不知如何是好，沒想到那個母親出現，說要接他到自己家中。少年很是驚訝，他問：「我殺了你的兒子，你不恨我嗎？」

「殺了他的不是你，是你的毒癮」

那母親說：「我兒子死了，我很傷心。但殺了他的不是你，是你的毒癮。你已經戒了毒，你沒有親人，我也沒有親人了。我家裏有一個空了的房間，你來住吧。」

這個母親的故事，深深感動了我。她經歷的那份痛，可以想像是如何沉重，悲傷和憤恨都是自然的，她是有血有肉有淚的人。同時，隨着慢慢深入接觸對方，她看到事情背後更深更多層的種種因緣，除了看到自己受到的苦，也看到兇手成長中也經歷過種種的痛苦，更看到彼此同樣地孤獨。

不封印在質問和怨恨中

這是個臣服、如實接受生命的故事。她讓出兒子的空房，意味她真正完全接納兒子已死的事實，她願意放下堅執，允許讓生命繼續向前，允許自己創造新的幸福，而不是把自己封印在質問和怨恨中。

當然，開創新一頁的形式可以很多。她選擇把愛和希望，除了給予自己，也給予這個她注目多年的人。她看到對方和自己有相似的需要，更看到自己有力量，給予一個悔過而脆弱的年輕人庇蔭，為他提供更生的機會。如果無人關顧，難保這個年輕人會走上怎麼的路，她的選擇可說影響了他往後的生命軌迹。

我把故事說給念小五的兒子聽，他說，估計大多數人都會怨兇手怨一世，他想不到這個母親會這麼做。他能明白她這麼做的原因，不過以他的年紀，人生哲理始終艱澀，技術細節相對易懂。他好奇問我，出獄人士是不是很難找到工作，很難投身社會，我簡概地答了他，心想，能在這層次培養關懷之心，也很不錯了。

執與放的取捨 帶來不一樣結果

誠然，懷恨是常見的。我覺得，不同人的選擇，都有其理由，不能論斷哪個好些。純粹是執與放的取捨，帶來的可能結果可以完全不同。一念之轉，生命中的痛苦、煩惱，其實可以轉化成新的動能，開啟不同的軌迹。

這幾天阿仔見我看「生命智慧」一類的書，說太嚴肅太悶了，他無辦法睇。我笑笑口說，你年紀細，沒興趣是很自然的。如果三四十年後你想拿來看，媽媽會為你感恩呢。

文：葉杏麗

作者簡介：思想與感情澎湃的兩子之母。明白要令身邊人幸福，得先讓自己幸福。盼能活出愛中無枷鎖的真諦。

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[Happy PaMa 教得樂 第524期]

相關字詞﹕親子筆陣 葉杏麗 媽媽維特

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