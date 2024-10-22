永明的天空：黑白大廚與蒜油意粉

恍似幾年前的《魷魚遊戲》，一看就欲罷不能。精心策劃的《黑白大廚》，又真又假，民以食為天，哪有星級或市井之分？頂尖主廚和素人廚師在建構華麗的舞台上一展身手，廚藝對決，甚至刻意挑動階級差異，幾乎全方位觸動看官神經，請君入甕。

節目中兩名評審的風格配搭也極富創意：一個是米芝蓮三星餐廳安成宰，其作風挑剔，喜歡雞蛋裏挑骨頭，就是快狠準；另一個評審是白種元，他不單是著名節目主持人，也是餐飲企業大亨，直率幽默，貼地親民。朋友們，相信不用我多作介紹，各大社交媒體總會把如斯精心製作推送到各位眼前。既然如此，我們不如退後一步，看看有什麼值得借鏡參考……需知道，you are what you eat，我等一介凡夫俗子，日常生活就是家常便飯，資訊是「精神食糧」，煲劇送飯，當然也要注重營養吧！

話說節目第一回合的淘汰賽中，有兩名素人廚師代號「遭受低估」和「隱藏天才」，當其他人都主打華麗豐盛的料理時，他們則專注炮製「經典」菜式；前者炭烤牛臀肉，後者更簡單直接：就是眾人都吃過，甚至煮過的蒜油意粉。最後「隱藏天才」竟然得到挑剔評審大大激賞，並且拿下進級門票。查實蒜油意粉這類平凡菜式，要令其有過人之處相當艱難。那麼「隱藏天才」的成功關鍵又是什麼呢？看來就是廚師對食材的徹底掌握，以及使出獨特的料理手法了。簡言之：重新詮釋烹調方法，讓個人風格在平凡中閃耀。據說此集播出後，網絡上就掀起了「蒜油意粉」料理風潮！

將平凡變成不平凡 天才自然流露

各位HappyPaMa，先不說真人騷的人物情節如何設定，故事又有幾多真實背景、幾多水分……無論如何，「隱藏天才」的心法真箇值得偷師：透過深入體會、苦練，將平凡變成不平凡，天才自然流露，不用隱藏。或許當我們面對高度競爭的日與夜時，人人都渴望天賦異稟，出類拔萃，頭角崢嶸；奈何環顧四周，總是感到自己比不上人，我就是不夠好，有時甚至想：不如躺平……

台上一分鐘 台下十年功

正如上述廚子「遭受低估」這個代號，我們往往都像被人低估，進而輕看自己，甚至開始懷疑人生……其實所謂成功，都是許多日常幕後努力的成果累積，道理簡單：台上一分鐘，台下十年功，種什麼，收穫的便是什麼。朋友們，發掘及培養自己和孩子對學習的熱情是成功父母的指標，因為無論年齡多大，我們都在變化中，面對無常幻變，我們可以深入體悟生活，只要相信自己，無論結果如何，沿途必定看到明媚風光……生活，不也就是一道料理嗎？

下年度小一收生又展開了，祝願所有HappyPaMa都讓孩子們發揮隱藏天賦，收穫滿滿。

文：楊永明

作者簡介：資深教育工作者，保良局陳守仁小學前任校長，認為人的發展有無限可能，透過不同的互動體驗與自我追尋，就能找到持續的幸福。

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[Happy PaMa 教得樂 第524期]