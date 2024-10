永明的天空：黑白大廚與蒜油意粉

恍似幾年前的《魷魚遊戲》,一看就欲罷不能。精心策劃的《黑白大廚》,又真又假,民以食為天,哪有星級或市井之分?頂尖主廚和素人廚師在建構華麗的舞台上一展身手,廚藝對決,甚至刻意挑動階級差異,幾乎全方位觸動看官神經,請君入甕。

節目中兩名評審的風格配搭也極富創意:一個是米芝蓮三星餐廳安成宰,其作風挑剔,喜歡雞蛋裏挑骨頭,就是快狠準;另一個評審是白種元,他不單是著名節目主持人,也是餐飲企業大亨,直率幽默,貼地親民。朋友們,相信不用我多作介紹,各大社交媒體總會把如斯精心製作推送到各位眼前。既然如此,我們不如退後一步,看看有什麼值得借鏡參考……需知道,you are what you eat,我等一介凡夫俗子,日常生活就是家常便飯,資訊是「精神食糧」,煲劇送飯,當然也要注重營養吧!

話說節目第一回合的淘汰賽中,有兩名素人廚師代號「遭受低估」和「隱藏天才」,當其他人都主打華麗豐盛的料理時,他們則專注炮製「經典」菜式;前者炭烤牛臀肉,後者更簡單直接:就是眾人都吃過,甚至煮過的蒜油意粉。最後「隱藏天才」竟然得到挑剔評審大大激賞,並且拿下進級門票。查實蒜油意粉這類平凡菜式,要令其有過人之處相當艱難。那麼「隱藏天才」的成功關鍵又是什麼呢?看來就是廚師對食材的徹底掌握,以及使出獨特的料理手法了。簡言之:重新詮釋烹調方法,讓個人風格在平凡中閃耀。據說此集播出後,網絡上就掀起了「蒜油意粉」料理風潮!

將平凡變成不平凡 天才自然流露

各位HappyPaMa,先不說真人騷的人物情節如何設定,故事又有幾多真實背景、幾多水分……無論如何,「隱藏天才」的心法真箇值得偷師:透過深入體會、苦練,將平凡變成不平凡,天才自然流露,不用隱藏。或許當我們面對高度競爭的日與夜時,人人都渴望天賦異稟,出類拔萃,頭角崢嶸;奈何環顧四周,總是感到自己比不上人,我就是不夠好,有時甚至想:不如躺平……

台上一分鐘 台下十年功

正如上述廚子「遭受低估」這個代號,我們往往都像被人低估,進而輕看自己,甚至開始懷疑人生……其實所謂成功,都是許多日常幕後努力的成果累積,道理簡單:台上一分鐘,台下十年功,種什麼,收穫的便是什麼。朋友們,發掘及培養自己和孩子對學習的熱情是成功父母的指標,因為無論年齡多大,我們都在變化中,面對無常幻變,我們可以深入體悟生活,只要相信自己,無論結果如何,沿途必定看到明媚風光……生活,不也就是一道料理嗎?

下年度小一收生又展開了,祝願所有HappyPaMa都讓孩子們發揮隱藏天賦,收穫滿滿。

文:楊永明

作者簡介:資深教育工作者,保良局陳守仁小學前任校長,認為人的發展有無限可能,透過不同的互動體驗與自我追尋,就能找到持續的幸福。

