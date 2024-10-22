親子筆陣．簡易廚房：清甜白蘿蔔 秋冬必吃

第一道「蘿蔔炒魚鬆」，魚肉買回來後我會先調味，胡椒粉辟腥、麻油添香味，再加多點葱花，煎好後配蘿蔔再炒，十分冶味，用來伴飯很不錯。另一道「簡易版回鍋肉」，本來要用豬腩肉製作，但工序會比較多，既要汆水又要過冷河，所以我直接選用豚肉片，最好是半肥瘦的，加豆瓣醬去煮亦不會過分辛口，即使小朋友亦適合吃。

■蘿蔔炒魚鬆

◆材料（3至4人分量）

蘿蔔———1/2條

鯪魚肉———200克

薑———幾片

蠔油———2茶匙

調味料

胡椒粉———少許

麻油———1茶匙

糖———少許

鹽———少許

◆做法

(1)蘿蔔去皮，切條

(2)鯪魚肉加入調味料，順時針攪拌至起膠

(3)熱油鑊加入鯪魚肉，用鑊鏟壓成魚餅，煎至兩邊金黃色，盛起備用

(4)再熱油鑊爆香薑片，加入蘿蔔條炒香，再加少許水和蠔油，蓋上蓋燜煮至軟身

(5)加入鯪魚肉和少許鹽兜勻，完成

■簡易版回鍋肉

◆材料（3至4人分量）

豚肉片———200克

椰菜———1/4個

迷你三色椒———各1

洋葱———1/4個

葱段少許

調味料

豆瓣醬———1茶匙

紹興酒———1茶匙

海鮮醬———1茶匙

生抽———1茶匙

糖———少許

鹽———少許

蒜蓉———1茶匙

薑片———2至3片

◆做法

(1)豚肉片切開3份，迷你三色椒及洋葱切件

(2)椰菜切件備用，熱油鑊爆香蒜蓉及薑片，切好的迷你三色椒、洋葱及椰菜炒香

(3)加入豚肉片、豆瓣醬、紹興酒、海鮮醬及生抽

(4)全部材料炒至熟透，完成

文：KellyMama

作者簡介：育有一子一女，身為全職媽媽熱愛煮食，喜歡研究簡易家常菜，希望與大家分享各種美味菜式。

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[Happy PaMa 教得樂 第524期]