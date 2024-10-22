好去處：酒店約會大明星 置身「竹林」 與熊貓食住玩

文：顏燕雯

小模特兒：楊天智

香港的熊貓明星深受大小朋友歡迎，惟暫時只能透過社交平台看到牠們的模樣。雖然大家現時仍未可到海洋公園親身探望牠們，但可到香港富麗敦海洋公園酒店（下稱富麗敦）親親另一隻熊貓大明星「富富」！酒店最近推出了以吉祥物富富為主題的住宿套餐、下午茶等一系列食玩買活動，讓大家可以與這位熊貓明星來個零距離接觸。

■住：熊貓主題房

熊貓兒童牀（圖）

住宿計劃（圖）

主題禮品包（圖）

大熊貓地氈（圖）

森林景觀（圖）

浴室鏡子（圖）

「富富熊貓尋樂度假之旅」住宿計劃，讓大小朋友可以入住以富富為主題的房間，裏面除了有富富主題咕𠱸，最驚喜的是小小住客可以得到一份禮品包，裏面有保溫杯、速乾毛巾、精緻胸針一套、索繩背包等，而入住期間，客人更可參加免費的富富熊貓毛公仔T恤創作坊，自繪T恤給富富毛公仔穿著，並把它帶回家。

如果想與更多熊貓為伴，大家亦可選擇入住親子主題客房，其中一間熊貓主題客房內「住」了多隻熊貓，無論浴室、天花板，甚至牀頭都滿佈大熊貓身影，更有被竹木包圍的感覺！主題房還包括指定下午茶及室內兒童玩樂區「探險家」的入場券，讓大小朋友都能滿足而歸。

◆INFO

「富富熊貓尋樂度假之旅」住宿計劃

價錢：$2068 起/晚，2名成人及1名11歲或以下小童；另加一（包早餐、富富主題禮品及富富熊貓毛公仔T恤創作坊）

熊貓主題客房

價錢：$2708起/晚，2名成人及1名11歲或以下小童；另加一（包早餐、下午茶及兒童玩樂區「探險家」入場）

地址：香港仔海洋徑3號 香港富麗敦海洋公園酒店

訂房：2166 7300或bit.ly/3zIvZ2P

■食：熊貓主題美食

笑逐顏開（圖）

「熊貓」忌廉裝飾（圖）

美點套裝（圖）

精美下午茶（圖）

富富熊貓主題下午茶有超級可愛的鹹甜美食，包括迷你漢堡和熱狗、吉列酥脆的炸蝦等，甜點包括水果啫喱、金黃酥脆的焦糖爆谷、色彩繽紛的杯子蛋糕，連擺盤都是用富富主題的兩層架，真的捨不得吃呢！此外，酒店亦推出多款富富及熊貓主題甜品和蛋糕以供訂購，大家可以在網上預訂，讓它成為生日會打卡焦點。

◆INFO

富富熊貓主題下午茶

價錢：$528/2位，另加一

供應時間：每日下午3:00至5:30

地點：星耀廊（1樓）

查詢及預訂：2166 7477

網上商店：bit.ly/4hcJBUT

■玩：熊貓主題活動

夾公仔機（圖）

英國郵政信箱（圖）

熊貓郵票及明信片系列（圖）

[Happy PaMa 教得樂 第524期]