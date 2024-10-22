家家有禮：DIY迫擊炮3D打印 激發創造力

除了精彩的工作坊，嘉年華還有網上講座，由多名專家分享他們對科技的見解，讓孩子在家中也能學習前沿知識。而大受歡迎的大偵探福爾摩斯也將再度登場，與小朋友合照留念！

此外，大會更準備了限量精美禮品福袋及雪糕作獎勵，只要在會場內完成指定任務，就有機會獲得。為方便家長帶小朋友參與，大會將提供免費穿梭巴士服務往返香港科學園至港鐵大學站、大圍站、九龍塘站和金鐘站等多個地點。所有活動費用全免，部分活動只需登記報名即可。

■INFO

創新科技嘉年華2024

日期︰10月26日至11月3日

時間︰周一至五上午10:00至下午5:00、周六日上午10:00至晚上6:00

地點︰香港科學園

詳情︰innocarnival.hk

■送限量版創新科技嘉年華 × 《大偵探福爾摩斯》聯乘福袋

創新科技署送出限量版創新科技嘉年華×《大偵探福爾摩斯》聯乘福袋予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額20個，每人可得禮品1份，（圖2）。有興趣的讀者請於10月28日（下周一）中午12:00前回答以下問題，連同姓名、聯絡電話及地址傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將收到專函通知。

問：「創新科技嘉年華2024」在哪裏舉行？

整理︰陳真紀、顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第524期]