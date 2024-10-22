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Happy PaMa 教得樂 第524期

Happy Pa Ma

本周FOCUS．採訪手記：教育有得揀 華德福非「另類」

【明報專訊】記得第一次接觸華德福教育（下稱華德福）是在2014年，當時採訪了一個華德福playgroup，對於那時仍是新手媽媽的我，的確感到震撼。先不說教學方法和學習內容，單講映入眼簾的課室佈置，包括粉紅色的窗簾、淺木色系的家具，甚至不少更是由教師親手DIY的玩具，如鈎織或以絨布縫紉而成的玩偶和毛冷球等，相比我們日常見到五顏六色的玩具、塑膠製教學材料，華德福在環境設置上，已跟一般幼兒中心有很大的分別。

在香港，人人都說小朋友學習壓力大，有些父母會鼓起勇氣，為孩子另尋出路，是以採用華德福教育、瑞吉歐教學法（Reggio Emilia approach）、蒙特梭利教育（Montessori Education）等學校先後在本地出現。然而，在大家眼中，這些學校仍是小眾，家長除了要考慮升學銜接的問題，事實上，這類可供選擇的學校亦不多，因此往往被標籤為「另類教育」。不過，香港首間華德福小學樹宏學校校董李司妍（Barbara）卻指華德福並非「另類」，而是提供另一種教育方式給有不同需要的學生。我同意Barbara所說，不隨波逐流並不等於另類，也希望各種教育方式能在本地百花齊放，讓家長知道教育其實是「有得揀」。

文：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第524期]

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