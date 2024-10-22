本周FOCUS．採訪手記：教育有得揀 華德福非「另類」

在香港，人人都說小朋友學習壓力大，有些父母會鼓起勇氣，為孩子另尋出路，是以採用華德福教育、瑞吉歐教學法（Reggio Emilia approach）、蒙特梭利教育（Montessori Education）等學校先後在本地出現。然而，在大家眼中，這些學校仍是小眾，家長除了要考慮升學銜接的問題，事實上，這類可供選擇的學校亦不多，因此往往被標籤為「另類教育」。不過，香港首間華德福小學樹宏學校校董李司妍（Barbara）卻指華德福並非「另類」，而是提供另一種教育方式給有不同需要的學生。我同意Barbara所說，不隨波逐流並不等於另類，也希望各種教育方式能在本地百花齊放，讓家長知道教育其實是「有得揀」。

文：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第524期]