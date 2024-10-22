非主流教學：全港第一所華德福小學 大自然中學習 不設測考名次

文︰顏燕雯

相對本地主流教育，華德福在不少家長眼中或許頗為「離地」——主張孩子7歲前不寫字，不設測驗考試，亦沒有排名展示孩子學術程度的高低。事實上，它的設計正是突破主流教育的框架，強調以親近自然、藝術教育，重視孩子的創造力、想像力，也重視小朋友的既定學習節奏來推動學習進程。簡而言之，希望孩子在一個親近大自然，以人為本的環境下學習知識。

來到「求學即是求分數」的香港，華德福種子如何落地開花？一直是追求「另類教育」的家長關心的事情。例如透過華德福教育，孩子實際能學到什麼，能否與傳統中小學接軌，將來能否入讀大學等。今次我們走進全港第一所華德福小學樹宏學校（Forest House Waldorf School，下稱樹宏），如何在西貢校舍孕育出本地華德福幼苗。

小班教學 畢業後可直讀將軍澳中學部

樹宏於2016年成為教育局註冊私立小學，現提供小學一至六年級（Class 1 - Class 6）課程，不設幼稚園，每級各有1班，每班最多容納16至18人，屬小班教學。除中文科外，其餘皆以英文授課。學生畢業後會轉至今年3月份啟用的將軍澳中學部新校舍上課，現時新校舍的學生最高級別為8年級，即主流教育的中二。

相信替子女選擇華德福的家長，應十分支持其接近大自然及不設考試評核的核心理念。樹宏校舍設於西貢大網仔，附近有低密度式住宅，清幽翠綠，鄰近還有小碼頭。在寸金尺土的香港，這樣的華德福教學環境已算不俗。校董李司妍（Barbara）表示，教師常會帶領學生沿小徑出行，有時更帶備野餐用品到碼頭享用，這不但是一種體能鍛煉，也令他們有更多貼近大自然的機會。

華德福不設考試名次，那如何評核孩子的學習進程？Barbara表示，華德福強調教師、學生和家長緊密連繫，比如他們學校的策略，是安排小朋友從一年級開始，每年升班，所屬的班主任亦跟隨一同升班。Barbara指最理想是，教師從Class 1開始跟同一班學生一起相處6年，既熟悉學生的性格和成長歷程、學習進程，同時加強彼此信任。惟現實未必做到，因為現時教師多從海外聘請，未必可長時間留港，故校方降低要求，希望他們最少陪伴學生3年。「教師若陪着孩子成長，能仔細觀察他們的發展，清楚他們的能力，給予適當支援和鼓勵，也令與學生及家長關係更加密切。」

學期末發成長發展報告 代替成績表

雖然華德福不設考試，沒有成績表展示學生學習進度，但教師與家長保持長期聯繫，並在學期終結時給家長一份學生成長發展報告，詳述他過去的表現，也請家長反思教師的觀察與自己所見的差異，大家再詳談。由此可見，師生與家長之間就像個大家庭，學校亦十分重視家長的參與。

Barbara說，華德福在港仍在發展中，除要面對師資挑戰，課程設計也需不斷滲入本地元素才能落地生根。辦學初期，學校課程框架大都依照外國華德福課程設計，至現時已慢慢結合本土文化，如二年級的課程會以故事來教中文，教師會講述十二生肖的故事；又會參考本地教育課程進度，讓四年級學生以製作pizza來認識分數的概念，比傳統華德福學校學分數的時間提早了一點。她又指各地華德福學校都會滲入一些當地學習元素，如台灣華德福會在中學畢業前安排學生參加單車環島遊，當然，大前提是按學生的身心靈發展來設計，因為華德福從來就是「適齡適教」——按不同年齡需求和特點來決定學習什麼。

以樹宏的上課時間表來看，學生每天準時8時半到校，隨即參與45分鐘晨圈（morning circle）活動，包括唱歌、跳繩、小遊戲等，讓學生在平和溫暖的氛圍中感受與人及自然之間的連繫外，部分活動亦在不知不覺間加進學生正在學習的內容，例如邊拍手邊數數字、邊拋球邊背乘數表等。

沉浸式主題教學

之後進入主課程環節，由班主任教授。各年級都有英文、數學、地理、科學和歷史的學習主題，各主題維持3至4周，如這3周是數學課主題，未來3周便是英文課主題。在這3周裏，學生沉浸於同一科目中學習，而科目教授次序由班主任決定。之後是副科課程，包括中文、音樂、繪畫、手工等，部分由專科教師任教，學習內容亦與主課程有着一定聯繫，如編織手工講求動手做，也關係到數學和邏輯，這不但與現時流行的STEAM學習概念相同，更可建立學生空間思維、培育穩定情緒。

華德福另一大特色是不設教科書，不過樹宏每個學生均有一本空白畫簿作為其「主課本」，學生可以文字或圖畫記述老師教授過的精華內容，而低年級學生主要以圖畫來表達。若讀者看過學生的主課本，相信都不會懷疑其學習能力，如五年級的學習主題為希臘、波斯及印度古文明，學生上課後，都能把內容摘要寫在主課本上，當中包含不少深奧字眼及一般小學仍未教授到的歷史，不容小覷。正因華德福教學目的是要讓小朋友找尋到追求知識的興趣，有了學習動機，自然更熱中所學。雖說沒有功課，Barbara指4年級以上的學生仍有小量沒壓力的任務要待他們回家完成，初中則有工作紙，讓他們熟習答題技巧。

綜合式學習 學科之間互有聯繫

樹宏學校助理校長、班主任Wincy Chan指，華德福教育是個綜合學習模式，與主流學校的「全人發展」有着相似的概念，又因為這是綜合式學習，故無論學數學、地理還是繪畫都相互有聯繫。她曾在本地直資小學擔任教職8年，2013年孩子出生後，她開始想尋找更多教育上的可能，後來在網上認識華德福，便開始報讀相關課程，「當時華德福在香港仍是個很新的概念，我發現這是一個很有人性、很溫暖的課程，於是讓小朋友讀華德福幼稚園，與相同理念家長認識後，自己後來也成為了華德福教師，轉眼在樹宏已任教了5年」。她覺得主流學校多注重訓練頭腦思考的教育，而華德福則着重情感教育與探索自己，不但令她更能認識自己，也明白到小朋友在不同年紀有不同需要。

[Happy PaMa 教得樂 第524期]