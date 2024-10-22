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男人的浪漫 7天騎遊四國一圈

【明報專訊】男人的浪漫，怎可能局限於那碟豆腐火腩飯？3個40+中佬早前齊齊拋低工作、家人，相約帶着單車來到日本的四國，用7天環島1周。由於體力、天氣等變數太多，旅程中的食宿安排每刻都在變，就連路程距離亦彈性十足，雖然看似胡來，卻添上一份冒險的浪漫。

官方路線約1000公里 建議11天完成

四國是日本第四大島嶼，由香川、愛媛、高知及德島縣組成。在影片分享平台開設單車頻道（YouTube@ocean.cyclist）的單車發燒友盧宏海（Ocean）解釋，今次與兩個好友阿樂及Marco環四國踩一圈，決定純屬偶然，「有次踩單車，提起各自用單車環台灣一圈的經歷，忽然有人說，有一個未實現的夢想，就是去日本單車環島遊」。一想到「有些事現在不做，一輩子都不會做了」這句話，3個中佬決定一起出發。

然而人到四十，少不了有家庭、工作負擔，不能離港太久，於是把環島路線鎖定於面積較小的四國。Ocean說：「原因之一是當地有單車組織（愛媛縣自行車新文化推進協會），又仿效台灣（自行車新文化基金會）的單車環台活動，設計出『四國一周cycling』環島挑戰，官網（cycling-island-shikoku.com）有詳細路線、補給站、住宿資訊，方便規劃行程。」根據協會資料，完整環繞四國一圈路線長約1000公里，建議分11天完成，不過3人都有環台經驗，估計可縮短至1周完成，請假亦相對容易。

走勻4縣達500公里 可獲「完走證」

今次四國之旅，他們以全自助形式成行，即不租支援車，所有裝備包括食物、能量補充劑、充電池、單車維修工具及替換衣物等都塞進單車儲物袋中，「始終儲物空間有限，太重亦會消耗體力，所以裝備盡量精簡」。官方環島路線以愛媛縣松山市縣廳作起點，但由於香港無直航機往松山，因此他們改以香川縣高松市出發，「雖然官方路線的起點（及終點）有特別打卡裝置，但主辦機構沒有嚴格規定必須從起點出發，亦不一定要踩足1000公里，只要完成500公里及途經4個縣，上載資料經確認，就可獲得完走證書及紀念牌，申請方法大致與環台相同」，所以即使他們在旅途第4天遇上天氣變壞，決定縮短約百多公里路段，也沒有影響獲得「完走證」的資格。

行程依體力、天氣調整

回顧旅程，Ocean說他們在今年8月初抵埗後，先在高松休息1晚，翌日一早起來，組裝完單車便踏上旅程，以順時針方向沿岸邊公路踩車，先路經德島縣鳴門市的熱門景點鳴門大橋，並在該縣阿南市完成第一天行程。Ocean笑說，一開始大家比原定計劃更進取，目標是每天踩約170公里，志在縮短1天時間完成，之後有更多時間吃喝玩樂，「但第一天踩到中段已發現體力應付不到，所以就將目標調整為每天踩130至150公里，有多點時間休息」。由於大家早已做好隨機應變的心理準備，就算未能按計劃抵達預定住宿地點也沒有方寸大亂，靈活地使用地圖App及酒店預訂網站，很容易找到合適酒店或民宿過夜，旅程中未試過要野外露宿。

途經多個景點 海岸線最吸引

他們由德島縣踩入高知縣，再經愛媛縣返回香川縣。途中經過四國多個景點，如高知城、道後溫泉、下灘車站等，又剛好遇上日本盂蘭盆節的祭祀活動；但論到印象深刻，Ocean覺得是四國整條海岸線的乾淨程度，「可能日本人很注重整潔，在沿路、沙灘及海面也很少發現垃圾，海水很藍很清澈」。他又表示以往在公路踩單車，鼻孔內難免積滿灰塵污垢，但今次四國遊卻沒有出現同樣事情。

今次環島期間，發生不少「蝦碌」事件，例如在終點前20公里，其中一架單車突然斷鏈，需緊急維修；又試過走入一個幾乎不見路人的小鎮，卻在鎮內的壽司連鎖店輪候了1小時才能用餐。另外，Ocean說出發前，他曾在網上發現香川縣有個被稱為「天空之鳥居」的高屋神社景點，「我見網友拍攝的相好靚，而且在環島路線附近，所以計劃去打卡，只是奇怪為何從未見過日本的單車友分享這個景點」。直至到達後，大家才明白箇中原因，「原來要行崎嶇的山路上去，而且要行半小時，難怪沒有單車友分享相片」。他說可能人在日本，眾人竟夠膽把單車泊在山下，也沒有帶走貴重物品，事後回想也覺做法太鹵莽，絕不建議大家仿效。

跟環台路線比較，Ocean認為四國的地域風景差異不及台灣明顯，台北、高雄、台東等地無論在都市面貌抑或民風上都各具特色。另外台灣人普遍較熱情，日本人則相對含蓄，不過，他強調旅途上遇到的日本人都很友善，特別是民宿及酒店員工，即使店主規定不准住客攜單車上房，他們也會盡量想辦法幫忙解決問題，兩地各有優點。「如果曾經環台並拿到證書，建議可以挑戰四國一周」。Ocean再補充，兩地的主辦組織有互相認證，踩完環台及環四國路線後，可在四國一周cycling網站上載資料，免費申請一張特別完成證書，以及一件特別版「両環島成功」單車衫，極具紀念價值。●

●旅遊錦囊

入境要求：持香港特區護照毋須簽證

匯率：100日圓約兌5.2港元

航班：10月份往返香港與高松，香港快運票價約$1781起（連稅及燃油附加費）

「四國一周cycling」網址：cycling-island-shikoku.com

文：周群雄

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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電郵：feature@mingpao.com

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