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副刊

旅遊

越秀賓館 探索上世紀羊城

【明報專訊】廣州市，這座有千年歷史的名城，靜待旅人探索她的故事。根據《希爾頓集團2025年趨勢報告》顯示，全球有25%的旅行者喜歡探索當地文化。相距高鐵廣州南站約40分鐘車程，位於廣州名山越秀山之下，背靠「羊城八景之一」越秀公園的越秀賓館，正是探索廣州文化的理想起點。越秀賓館，既承載了無數老廣州的記憶，也是陪伴年輕一代長大的重要地方。這座建於1960年的建築，與廣州市地標「五羊雕像」同齡，曾接待過許多國家領導人和社會名流。與之相伴的那棵樹齡超過260年的古榕樹，更是越秀賓館的標誌。

賓館經翻新改建後，現改名為「廣州越秀賓館，希爾頓格芮精選酒店」，酒店設計處處呼應廣州嶺南文化。首先映入眼簾的是一盞巨大水晶吊燈，形狀宛如盛開的廣州市花——木棉。吊燈背後則有富年代感的彩色玻璃花窗，帶一點懷舊色彩，瞬間便能感受到嶺南的獨特風情和文化底蘊。而最吸睛的是大堂兩側，懸掛的兩幅木雕壁畫，還原廣州城市風貌，廣州塔、五羊雕像、鎮海樓……羊城八景盡現其中；加上前台和對面休息區的背景裝飾，合共4幅壁畫皆是保留越秀賓館1960年代時的原版雕刻作品。其中一幅有些微損壞，酒店方面特意請來廣雕老師傅以巧手修補，得以將精緻的原作再度呈現。

受限於歷史建築格局，酒店房間談不上寬敞，但公寓式房間給人溫暖感，在現代簡約風格中添上木棉圖案、花窗元素，展現嶺南風韻。另全部房間均配備開放式小廚房、電磁爐、洗衣機等。而在房間的窗前，亦可俯瞰廣州老城區及越秀公園，感受老城活力風光。

離開酒店，對面就是越秀公園，這裏可說是廣州的寶藏之地。越秀公園是廣州市內最大的公園，面積約69萬平方米（即約3.5個維園大）不僅風景優美，還有許多歷史古蹟，例如五羊石雕、中山紀念碑、鎮海樓等，還有越秀山體育場、廣東廣播電視塔等不同年代的代表建築物，單是走勻全部景點可能至少3小時。園內有湖泊和各式各樣花卉，無論晨跑還是散步，都是一種享受。

從越秀公園東南門進入直走大約5分鐘，有一家依山傍水的咖啡店——Bean Great。一進店內，就是琳琅滿目的咖啡豆小罐，選擇豐富，超過20種類的咖啡豆分裝成20克一罐，售10多至過百元人民幣不等，方便咖啡愛好者嘗新。額外加10元人民幣，還可以即場讓咖啡師手冲，或自助手冲，咖啡師會在旁指導，對門外漢來說也是新鮮好玩的體驗。●

廣州越秀賓館，希爾頓格芮精選酒店

價錢：客房788港元起，小型套房1055港元起

網址：bit.ly/3YqgrKz

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