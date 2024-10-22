汕尾下榻「漁村」慢旅行 海邊「帆船」打卡一流

慢旅行的興起，讓人們有了更多時間去細細品味旅途中的點滴美好。這次，不妨把目光投向廣東汕尾，一個充滿陽光、大海和獨特文化的地方，入住希爾頓集團旗下的汕尾保利希爾頓逸林酒店，體驗一趟具深度和閒適的旅程。

由香港乘搭高鐵，2小時不到便可到達汕尾。這座沿海城市擁有被譽為「百島十灘九灣」的迷人海岸線，自然風光秀美，無論是親子遊還是情侶度假，都能體驗不一樣的愜意和舒適。想像一下，你正漫步在綿延不斷的沙灘上，腳下盡是細膩柔軟的沙子，迎面吹來的是鹹鹹的海風，陽光灑在身上，暖洋洋的。遠處，碧藍海水與湛藍天空融為一體，這畫面是不是已經讓你心馳神往？這裏就是汕尾金町灣濱海度假區，也是汕尾保利希爾頓逸林酒店所在之處，趁着小周末，一於在這裏hea住歎世界。

織藤旋轉樓梯 俯瞰如巨螺

酒店本身如同一件融入當地漁村風情的藝術品。走進去，你會發現許多獨特設計元素，例如船架、魚網、船槳等，這些細節巧妙地將汕尾漁村文化融入其中，讓人感受濃厚漁村風情。酒店內更有一道以織藤編製的網紅旋轉樓梯，從高處俯瞰，螺旋狀的樓梯如同一個巨大海螺，無論是走上去，還是走下來，保證拍到靚相。但說到最矚目的打卡點，必定是室外無邊際泳池，泳池面對海灘，沉浸在其中，向外望便是無窮無盡的海岸線；加上泳池兩旁種有數棵椰樹，讓人有種置身海外度假的休閒感覺。此外，由大堂走向客房升降機的途中還會經過一道觀海長廊，超大的落地窗可以欣賞無敵海景。

客房佈置優雅時尚，且都配有面朝大海或園林景觀的獨立露台或花園。推開窗，是遼闊海景，或是一片生機勃勃的園林。無論是清晨醒來還是夜晚入睡，躺在牀上，聆聽海浪聲音，都是一日完美的開始或結尾。既然是放鬆身心的假期，休閒活動更是不可或缺。酒店健身中心24小時開放，配備各種健身設備；室內外泳池、兒童越野車、兒童俱樂部提供了多樣的遊樂設施，是孩子的玩樂天堂。如果想放鬆心靈，不妨在草地上來一場戶外瑜伽，在徐徐海風中沐浴身心。

漫步沙灘 夕陽灑海面美如油畫

傍晚時分，夕陽西下，還可以走出酒店，漫步金町灣沙灘。金色夕陽灑在海面，波光粼粼，宛如一幅美麗油畫。往左沿海邊漫步10分鐘左右，眼前看見一座全白色帆船形建築，它就是近期金町灣打卡熱門景點之一——Take Five風帆禮堂。建築物位於如鏡面的水池中央，需通過一條長長的路才能到達，其獨特的外貌與倒影和四周海景完美結合，難怪輕易奪得網紅芳心。這裏原是一座結婚禮堂，近期轉型為咖啡店，更不時舉辦輕鬆愜意的音樂會。●

汕尾保利希爾頓逸林酒店

價錢：豪華客房813港元起，海景豪華客房933港元起

網址：bit.ly/3Ueja7n

●旅遊錦囊

證件：回鄉卡

匯率：1人民幣約兌1.1港元

交通：往返香港西九龍與汕尾，高鐵票價318港元起

往返香港西九龍與廣州南，高鐵票價474港元起

文：陳真紀

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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