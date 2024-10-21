談痛說情：跑步小腿痛 慎防慢性骨折、肌肉壞死

迷信「幸運跑鞋」愈練愈傷

這類在跑步時出現的小腿內側疼痛，最常見是由脛骨內側應力綜合徵（medial tibial stress syndrome，又稱medial shin splint）引起，是脛骨（即小腿骨）附近軟組織，例如肌肉、腱鞘等在練習期間拉傷或發炎而引起疼痛。當訓練量加大或剛重啟跑步訓練時，小腿肌肉過勞或不勝負荷，便容易出現這種情况；另一常見原因是某些跑手迷信「幸運跑鞋」，經常穿著某對曾經跑出好成績的跑鞋來練習。然而該跑鞋因久經磨損，已經失去對足弓的承托力，未能夠好好保護足部，增加小腿肌肉勞損受傷的風險。

儘管脛骨內側應力綜合徵所造成的痛楚，可藉着休息紓緩，但它亦是一個警號，說明運動量已超過小腿肌肉所能承受。這些持續壓力會產生應力性骨折（stress fracture），脛骨首先會出現微細的裂痕，日積月累下逐漸發展成小腿骨折，嚴重影響活動能力。

故此，當出現脛骨內側應力綜合徵時，除了要適當調節跑步訓練的強度及時間外，也要加強小腿及整體下肢的肌肉訓練，讓雙足肌肉及其他軟組織配備良好，才再追求距離及速度上的進步。此外，專業跑鞋大概只能應付800公里跑程，之後便要換上新一對適合的跑鞋練習。

跑步中途痛+痹 或需開刀

小腿內側痛楚，除可能是脛骨內側應力綜合徵所致，也可能跟間隔區綜合徵（compartment syndrome）有關。在跑步或做其他下肢運動期間，肌肉會脹大，令筋膜空間縮小或變窄，壓迫神經及血管，除了帶來痛楚，也會伴隨麻痹感。然而，間隔區綜合徵的治療方法並不如脛骨內側應力綜合徵般，透過休息及服用止痛藥便能夠處理，而是需動手術解決，否則有可能引致肌肉壞死。因此，跑步時腳痛，即使休息後痛楚消失，也不能掉以輕心。

文：薛詠珊（香港中文大學賽馬會痛「正」能量計劃總監、家庭醫學專科醫生）

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