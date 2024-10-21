健康點滴：職場「躁狂」 愈爭論愈亢奮

病名改了，實際上病人在生活上碰到的問題仍是一樣，例如大多會在職場上成為不受歡迎人物。雙相情緒障礙病人在情緒高漲、躁狂時，一般表現包括：減少睡眠但仍精力充沛、亢奮、自信心滿瀉、思維轉數快、說話語速快、容易做出衝動行為等。驟聽似乎不太壞，有自信、思維快等都是好事。然而，若和他在同一團隊工作，感受就是另一回事。

堅持爭論問題 寧願不下班

常見情况是，這類人士情緒高漲時往往會覺得其他人工作效率太低，不及自己這麼快、這麼出色，甚至會不客氣地當面批評其他人，開會時搶着說話不讓其他人發言，令大家難於協調工作。有時他情緒太亢奮，也會容易憤怒和激動，經常在工作環境大聲斥責別人。一般在同事之間說話留三分餘地、在團隊中要論資排輩等潛規則，他們可能全然置諸不理，這樣的人又怎會受歡迎？

萬一你的工作環境甚至團隊中，有一個經常躁狂的雙相情緒障礙患者，首先緊記不要和他爭論，這類患者很難被說服，你和他爭論只會令他更亢奮，覺得你在挑戰他，寧願不下班也會和你爭論到底，沒完沒了。若向上司反映，把他解僱，當然消除了同事的壓力，但對解決病人的問題卻毫無幫助，他會覺得自己明明表現出色卻被人解僱。須注意，結果不一定是令他情緒低落，反而可能更高漲，因為他們中心思維是自己一點也不害怕，一定可在其他公司找到更好的工作，這種高漲情緒會一步步走向極端，最終影響了身邊所有人。

因此，爭論和解僱都幫助不了職場上表現躁狂的患者，基本上這是一種病，要醫生診斷和接受治療才可以將情緒平復。現時治療雙相情緒障礙主要靠藥物，包括情緒穩定劑、抗抑鬱藥等，可以平衡腦內分泌令情緒穩定下來；加上認知行為治療、人際關係療法等心理治療，可為病人帶來一定幫助。

文：張漢奇（精神科專科醫生）

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