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健康

醫學滿東華：退化關節炎vs.骨質疏鬆

【明報專訊】常聽到病人問：「藥劑師，我經常全身骨痛，應該要補充鈣質還是葡萄糖胺？」要回答此問題，我們需要先了解退化性關節炎（又稱骨關節炎）和骨質疏鬆症這兩種疾病，既常見又容易讓人混淆。

退化性關節炎是關節疾病，隨着年齡增長、過度使用關節、肥胖及關節舊患等因素，覆蓋在骨頭末端的軟骨組織開始退化磨損，削弱其緩衝及避震作用，導致骨頭直接摩擦，造成關節疼痛、腫脹、僵硬和活動受限。膝關節處於下肢，承受壓力和衝擊較大，因此通常最早及最常受影響。患者或感到關節在活動時有「卡卡」聲，並且在長時間站立或走路後疼痛加劇。

葡萄糖胺補軟骨功效待確定

部分退化性關節炎患者會選擇服用保健食品——葡萄糖胺。關節軟骨主要成分為蛋白聚醣，而葡萄糖胺是製造蛋白聚醣原料之一，透過直接補充葡萄糖胺，理論上可促進合成製造軟骨的過程，發揮修復關節軟骨強韌度的作用，但目前研究數據對葡萄糖胺臨牀功效仍待確定。

另一方面，骨質疏鬆症是骨骼疾病，因年齡、性別（尤其是更年期後女性）、營養不良、某些藥物影響和缺乏運動等不同原因，令骨骼內鈣質流失，骨質密度降低，骨骼變得脆弱，從而增加骨折風險。大部分骨質疏鬆症患者在早期沒有明顯徵狀，通常透過骨質密度測量發現；或者當骨質流失到一定程度，出現身高變矮、駝背等情况，甚至在輕微碰撞跌倒後發現骨折，病情已屬嚴重程度。

骨質疏鬆症患者若日常飲食的鈣質攝取量不足，可使用鈣補充劑，並搭配維他命D3以加強鈣質吸收。一般建議成人每日由飲食及鈣補充劑中攝取的鈣質總和為1000至1200毫克，個別人士因應自身狀况，先諮詢醫生或藥劑師意見，選擇合適的鈣補充劑。

雖然退化性關節炎和骨質疏鬆症都常見於老年人，且皆能導致身體活動受限，但病因和症狀卻截然不同，屬於兩種不同疾病。了解這些差異有助及早識別和治療，從而改善生活。如有相關徵狀，建議尋求醫療專業人士評估。

文：邱文珊

（東華三院中銀香港社區藥房註冊藥劑師）

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相關字詞﹕葡萄糖胺 鈣質 骨科 骨質疏鬆症 骨質疏鬆 退化性關節炎 健康 醫學滿東華

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